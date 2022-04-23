Журналист «Известий» показал передачу гумпомощи жителям Мариуполя

Мирные жители освобожденного Мариуполя постепенно возвращаются к обычной жизни. Корреспондент телеканала «Известия» Роман Польшаков в субботу, 23 апреля, показал, как толпы людей становятся в очереди за гуманитарной помощью.

«Это самый большой центр раздачи гуманитарной помощи в Мариуполе. Очереди огромные, сюда съезжаются люди со всех районов города. Помимо продуктовых наборов и предметов первой необходимости тут же развернули полевую кухню и можно зарядить телефон», — рассказал Польшаков, показав, что в продуктовых наборах граждане получают масло, муку, тушенку, макароны и многое другое.

Волонтер Алексей Головин отметил, что в данный момент жизнь постепенно налаживается, в городе активно разбирают завалы и убирают территории.

Ранее в этот же день гражданка Мариуполя рассказала «Известиям» о постепенном возвращении мирной жизни в город. По ее словам, Украина все восемь лет их фактически «давила», сейчас же, наоборот, началось спокойное время.

Ранее, 22 апреля, Минобороны РФ сообщило, что обстановка в Мариуполе нормализовалась, жители города могут свободно передвигаться по улицам и не прятаться от обстрелов со стороны украинских националистических группировок.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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