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Российские космонавты приготовили пасхальный кулич на борту МКС

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Космонавты «Роскосмоса» Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков самостоятельно приготовили пасхальный кулич прямо на борту Международной космической станции (МКС). Об этом 24 апреля сообщает ТАСС.

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Учитывая обстоятельства, рецепт приготовления кулича исключал выпекание. Космонавты, вооружившись несколькими видами печенья, медовой коврижки, лепешки, джема с лимоном, с имбирем и медом, собрались на «кухне» и стали готовить пасхальный хлеб по авторскому, космическому рецепту. На финальной стадии они покрыли свое праздничное изделие творогом с орехами и посыпали цукатами.

Космонавты попробуют кулич собственного приготовления только после общения с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, которое состоится в скором времени.

Ранее в этот же день Патриарх Кирилл поздравил россиян с главным христианским праздником — Пасхой, который в этом году отмечается 24 апреля. В своем обращении он призвал россиян участвовать в делах милосердия и пожелал духовной радости, здравия, мира и укрепления в вере.

С православным праздником поздравил россиян и президент РФ Владимир Путин. Он отметил созидательную, плодотворную работу Русской православной церкви, других христианских конфессий, направленную на сбережение российских богатейших духовных традиций, укрепление института семьи и воспитание подрастающего поколения.

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