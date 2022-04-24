Российские космонавты приготовили пасхальный кулич на борту МКС

Космонавты «Роскосмоса» Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков самостоятельно приготовили пасхальный кулич прямо на борту Международной космической станции (МКС). Об этом 24 апреля сообщает ТАСС.

Учитывая обстоятельства, рецепт приготовления кулича исключал выпекание. Космонавты, вооружившись несколькими видами печенья, медовой коврижки, лепешки, джема с лимоном, с имбирем и медом, собрались на «кухне» и стали готовить пасхальный хлеб по авторскому, космическому рецепту. На финальной стадии они покрыли свое праздничное изделие творогом с орехами и посыпали цукатами.

Космонавты попробуют кулич собственного приготовления только после общения с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, которое состоится в скором времени.

Ранее в этот же день Патриарх Кирилл поздравил россиян с главным христианским праздником — Пасхой, который в этом году отмечается 24 апреля. В своем обращении он призвал россиян участвовать в делах милосердия и пожелал духовной радости, здравия, мира и укрепления в вере.

С православным праздником поздравил россиян и президент РФ Владимир Путин. Он отметил созидательную, плодотворную работу Русской православной церкви, других христианских конфессий, направленную на сбережение российских богатейших духовных традиций, укрепление института семьи и воспитание подрастающего поколения.