Два праздника жизни: как провести Успенский пост

Последний месяц лета для православных верующих богат на события. В августе отмечают крупные праздники: Преображение Господне и Успение Богородицы, а также все три спаса: Медовый, Яблочный и Ореховый. На это время приходится и второй летний пост — Успенский. Это самый короткий, но и самый строгий период многодневного воздержания. О традициях и праздниках, а также о том, что можно есть и что нельзя делать в дни Успенского поста, — в материале «Известий».

Православные праздники в августе-2023: даты, список

Успенский пост наступает спустя месяц после Петрова. Он длится всего две недели, с 14 по 27 августа, и завершается крупным праздником — Успением Пресвятой богородицы. Даты Успенского поста не привязаны к Пасхе и всегда неизменны. Из-за того, что все три спаса находятся так близко к датам поста, в народе его часто называют «Спасовка».

Три выпадающих на Успенский пост праздника — Крест Господень, Преображение и Успение — помогают православному прочертить свой духовный путь, пишет в колонке «Известий» протоиерей Михаил Козлов.

Первый праздник, почитание Креста Господня, 14 августа открывает Успенский пост. В народе его называют Медовый спас.

Традиция выносить крест из императорских сокровищниц для освящения дорог и улиц зародилась в Византии. В августе из-за жары здесь нередко вспыхивали эпидемии, а крест должен был уберечь горожан от недугов и болезней. «Сегодня мы вспоминаем Крест Господень преимущественно как имеющее великую силу оружие победы над невидимыми врагами нашего спасения» , — поясняет протоирей Михаил Козлов.

Медовым спасом этот день назвали, потому что обычно в середине августа заканчивался сбор меда, и верующие приносили его для освящения в храм. Люди верили, что тогда мед станет по-настоящему целебным и вылечит от многих болезней.

На 19 августа приходится Преображение Господне. В миру праздник связывают с Яблочным спасом.

Чудо Преображения описано в Евангелии. Перед тем, как пойти на смерть, Христос вместе с тремя учениками — Иоанном, Иаковом и Петром — отправился на гору Фавор, и только им троим в момент Преображения была явлена божественная природа Спасителя. «Она напоминает, что Небо есть наше конечное и единственное настоящее Отечество и что на пути восхождения в горнее целью и наградой человеку будут не просто дары Божии, не просто избавление от наказаний за свои грехи, но встреча с живым Богом» , — поясняет смысл праздника протоиерей Михаил Козлов.

Пост завершается 27 августа, а на следующий день православные отмечают Успение Богородицы. Праздник всегда приходится на 28 августа, в 2023 году он выпадает на понедельник. Успение (то есть день, когда Богородица окончила земной путь) называют вершиной поста или Пасхой Богородицы. Название праздника отражает христианское отношение к смерти, которую воспринимают не как конец существования, а как временный сон: после всеобщего воскресения христиане снова вернутся к жизни.

Завершает череду летних торжеств Ореховый спас, который отмечают на 29 августа. В православии этот день связан с Перенесением Нерукотворного Образа Христова из Эдессы в Константинополь. После службы в этот день верующие освящают зерно нового урожая и орехи.

Успенский пост: что можно есть по дням

Успенский пост почти такой же строгий, как и Великий. Во все дни поста можно есть овощи, фрукты, крупы, грибы, хлеб, орехи и мед. Из трапезы полностью исключаются яйца, мясные и молочные продукты. Только в один день, на Преображение господне 19 августа можно поставить на стол рыбу и немного красного вина.

В первый день поста, на Медовый спас, главным угощением нередко становилось постное печенье, политое сверху медом. На Яблочный спас 19 августа принято готовить всевозможные блюда из яблок: варенье, пироги, салаты. Ореховый спас — один из последних праздников лета. Второе его название Хлебный. 29 августа, завершая полевые работы, люди освящали в церкви хлеба и орехи, а вечером устраивали праздничный ужин. Орехи в то время были отменным лакомством — их окунали в сладкий сироп или мед, высушивали в печи, засахаривали. Поста в этот день уже нет, есть можно всё: и мясо, и яйца, и молочные продукты.

Подробнее о традициях трех спасов можно почитать в справке «Известий».

Успенский пост: традиции, что нельзя делать

В Успенский пост, как и в остальные, важной составляющей является духовное очищение. Недостаточно просто исключить из рациона продукты животного происхождения. Постится должны глаза, уши, язык и ноги — так говорил святитель Иоанн Златоуст.

Глаза не должны видеть, а уши слышать ничего неподобающего. На протяжении всего поста все мысли и поступки должны быть направлены на благо. Каждое утро верующего человека должно начинаться с молитвы и благодарности Богородице за всё, что нам дано и что дорого.

«Путь Успенского поста ведет нас к празднику Богородичной Пасхи и напоминает о конечном достоинстве и призвании человека. Хотя христианину не всегда легко ограничить себя в современной светской жизни», — поясняет протоиерей Максим Козлов.