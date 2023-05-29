Неделя до Троицы: как отметить Пятидесятницу и Духов день

Все знают поговорку «Бог троицу любит», но мало кто задумывался, что Троица — один из главных и смыслообразующий праздников для православных после Пасхи и Рождества. Этот день также называют «Днем рождения Церкви» или Пятидесятницей. Как отмечают праздник и почему его символом в России стала береза — в материале «Известий».

Святая Троица — что означает праздник, почему так называется

Святую Троицу отмечают на пятидесятый день после Пасхи, народное название праздника — Пятидесятница. В 2023 году Троица выпадает на 4 июня, ей предшествует Троицкая родительская суббота 3 июня — день поминовения мертвых. Согласно Библии, в течение 40 дней после Пасхи Иисус периодически представал перед учениками, а на Троицу людям была явлена третья ипостась Бога, Святой Дух-утешитель — «Дух истины, которого Отец пошлет во имя Мое».

Андрей Рублев «Ветхозаветная Троица»



Исполнившись им, апостолы обрели дар исцелять больных, пророчествовать и говорить на разных языках. Каждый апостол (с греческого — «посланник») получил свой удел и отправился проповедовать христианство и возводить храмы в отдаленные регионы — от Черного моря до Малой Азии. Именно поэтому Пятидесятницу еще называют «Днем рождения Церкви».

Праздничной иконой этого дня уже пять столетий считается «Ветхозаветная Троица» Андрея Рублева. В 2023 году икону планировалось выставить на праздник в Храме Христа Спасителя, однако позже стало известно, что она нуждается в реставрации и нетранспортабельна.

Духов день — почему так называется

Сразу после Троицы для православных наступает День Святого Духа или Духов день. В 2023 году он выпадает на 5 июня. Поначалу Троица и Духов день совпадали, но с конца XI века на Руси День Святого Духа стали отмечать отдельно. Считается, что таким образом церковь подчеркнула важную роль третьей ипостаси, чтобы почитать ее наравне с Богом-Отцом и Богом-Сыном. При этом католики отмечают Духов день по-прежнему в воскресенье на пятидесятый день по Пасхе. В 2023 году католическая Троица и Духов день выпадают на 28 мая.

В православии Духов день открывает Троицкую неделю 5-11 июня — подготовительную перед Петровым (Апостольским постом). Строгого поста на этой неделе нет, а в молитвах верующие благодарят Бога и просят о здравии близких, помощи в учебе, работе и семейных отношениях.

На Троицкую неделю выпадают и другие церковные праздники. Так, 6 июня верующие отметят День памяти Блаженной Ксении Петербургской, а 11 июня, накануне Петрова поста — День памяти Святителя Луки. Петров пост длится с 12 июня по 11 июля и завершается празднованием Дня апостолов Петра и Павла. В 2023 году Петр и Павел выпадают на 12 июля.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Символом мира и Святого Духа в христианстве считается белый голубь — в Библии описано, что именно в образе этой птицы Святой Дух сошел на землю во время крещения Христа. В некоторых странах, например, в Словении, фигуркой белого голубя до сих пор украшают храмы и дома на Троицу и Духов день.

Почему береза стала символом Троицы

С незапамятных времен существует традиция на Троицу украшать дома и храмы цветами зеленью — прежде всего, ветками берез, которые первыми зацветают весной. Традиция пришла к нам с ветхозаветных времен, когда Моисею были даны десять заповедей. Это произошло весной, когда вся Синайская гора была покрыта цветущими деревьями. В память о событии храмы Иерусалима на Пятидесятницу всегда украшали свежей зеленью.

Привычка украшать зеленью дома и храмы прижилась и в России. Ветвями украшают стены и пол церквей. Затем освященные в храмах ветви приносят домой и ставят около икон. «Символически таким образом душа расцветает и зеленеет после зимней спячки, оттого что к ней прикоснулась благодать Святого Духа», — поясняет в своей книге «Вся моя жизнь — чудо» протоиерей Борис Старк. Выкидывать освященную березу после праздника не стоит. Священники предлагают пустить ветви по реке или предать земле и огню в уединенном месте.

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Что можно и что нельзя делать на Троицу

Накануне праздника, в Троицкую родительскую субботу, верующие поминают умерших родственников, посещают кладбища и приводят в порядок дом. Сам праздник сошествия Святого Духа на апостолов — день радости. После торжественной литургии, на которой впервые после Пасхи читается молитва «Царю Небесный», верующие возвращаются домой к праздничному столу. Приветствуется раздача милостыни неимущим.

На Троицу не принято грустить, лучше избегать ссор и сквернословия, а также сохранять умеренность в еде и напитках. В народе праздник всегда считали удачным временем для сватовства. Хорошей приметой считалось посвататься в Троицын день, а свадьбу сыграть на Покров — тогда молодоженам прочили счастливую и крепкую семейную жизнь.

Что приготовить на Троицу

В этот праздник принято готовить блюда и выпечку с большим количеством свежей зелени — пироги, блины. Нередко края пирога заплетали «косичкой», чтобы получился венок — символ цветения и радости природы. Так одним из знаковых блюд праздника стал каравай. Второе не менее важное блюдо — рыбный пирог. Рыбу изображали в храмах и на утвари со дней становления христианства, сегодня она остается элементом декора церквей. В некоторых рисунках изображены три рыбы, имеющие одну общую голову: так символически изображали Святую Троицу, подчеркивая ее нераздельность и в то же время неслиянность.