Петров пост – 2023: когда начинается, что нельзя делать

12 июня 2023 года у православных начинается Петров (Апостольский) пост. Он продлится до 11 июля и завершится празднованием Дня Петра и Павла. Об истории и традициях этого поста, а также о том, что можно делать, — в материале «Известий».

Петров пост – 2023: традиции, сколько продлится

Первый из двух летних постов, Петров пост, начнется для православных верующих сразу после Троицкой недели, 12 июня. В 2023 году первый день поста совпадает со светским праздником — Днем России — и тремя выходными в честь этого события. Пост продлится 31 день и завершится 11 июля.

Апостольским этот пост называют потому, что он установлен в память о первых днях христианства, когда ученики по примеру Иисуса готовились к миссионерству. Как и Христос в пустыне, они молились, трудились и воздерживались от пищи.

Верующие в дни поста почитают Петра и Павла и стремятся достичь личной духовной чистоты через молитвы и самоограничения, пояснила «Известиям» историк и культуролог Наталия Зинович.

Если дата окончания Петрова поста неизменна — это всегда 12 июля, День памяти апостолов Петра и Павла, то начало зависит от переходящей даты Пасхи и Троицы. Раньше его называли постом Пятидесятницы, длиться он может от 8 до 42 дней.

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Кто такие первоверховные апостолы Петр и Павел

О деяниях Петра и Павла известно так много, а для становления христианства их подвиги настолько значительны, что церковь выделяет их среди других апостолов. Хотя и уточняется, что среди апостолов нет первых, тем не менее Петра и Павла принято называть первоверховными (самыми значимыми). При этом Павел вообще никогда не видел Спасителя.

Петр (Симон) — старший брат апостола Андрея Первозванного — тоже был простым рыбаком. Напротив, Павел (Савл) — сын богатых и знатных родителей, ученый-римлянин, иудей и «книжник». Петр с самого начала был свидетелем земной жизни Христа, трижды отрекся от него, но покаялся и стал одним из главных проповедников учения. Павел поначалу был гонителем христиан и уверовал намного позже Вознесения.

В Петре церковь видит образ христианина согрешившего, но исправившегося, в Павле — образ противившегося христианству и впоследствии уверовавшего. Оба они приняли мученическую смерть в Риме 29 июня 67 года (12 июля — по новому стилю). Ежегодно в этот день церковь чтит память двух первоверховных апостолов, а на следующий день, 13 июля, отмечается праздник всех апостолов (Собор славных и всехвальных Двенадцати апостолов).

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Что можно есть в Петров пост – 2023 по дням

Петров пост считается относительно нестрогим. Запрещено есть мясо, яйца, молочные продукты, в том числе сливочное масло. Рыба разрешена во все дни, кроме среды и пятницы. По понедельникам допустима горячая пища без растительного масла, а по средам и пятницам можно есть только сырую еду. Это летний пост, поэтому стоит обратить внимание на ягоды, фрукты, зелень и овощи по сезону. Разрешены также грибы и орехи. Особенно популярны в это время летние холодные и горячие супы (свекольник, окрошка, ботвинья из молодой зелени, зеленые щи). Можно печь постные рыбные пироги или запекать рыбу в тесте целиком.

Есть в дни поста и послабления. Как пояснил протоиерей Александр Ильяшенко, в дни поста можно выпить немного вина: устав это дозволяет, главное — соблюдать меру. Вино допустимо в субботу и воскресенье, а также в дни праздников и почитания великих святых. Так, 19 июня церковь отмечает День Всех Святых, а 7 июля — рождество Иоанна Крестителя.

Фото: Global Look Press/dpa/Sina Schuldt

Традиционно от поста освобождаются беременные и кормящие женщины, маленькие дети и болеющие. Перед началом поста необходимо посоветоваться с лечащим врачом. Священнослужители также напоминают, что главная задача любого поста — духовное совершенствование, а не голодовка.

Тем, кто серьезно настроился на пост, необходимо пройти подготовку, и в православных традициях она заложена, пояснил «Известиям» врач-терапевт «ИНВИТРО» Иван Ромасов. Он также перечислил продукты, которые помогут организму получить необходимые вещества. Например, белок содержится в грибах, бобовых и орехах, а железо — в зелени, сухофруктах и цельнозерновых крупах. Восполнить нехватку кальция помогут брокколи, кунжут и миндаль, а омега-3 есть в рыбе, орехах, растительных маслах и тофу. Таким же плавным, по словам медика, должен быть выход из поста. Животные продукты следует возвращать в рацион постепенно, медленно расширяя ассортимент и количество.

Что нельзя делать в Петров пост

В дни поста священнослужители рекомендуют посвятить время себе, это дни очищения мыслей и души, молитв и работы над собой. Не стоит ссориться, обижать близких или самим хранить обиду. Имеет смысл ограничить развлечения и увеселения, не тратить время бесцельно. Также в дни поста особенно важно совершать добрые дела, подавать милостыню.

В вопросе о супружеском посте священнослужители подчеркивают, что сами супруги должны быть себе законом и руководствоваться словами апостола Павла: «Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию, на время, для упражнения в посте и молитве, а потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим».

Фото: агентство городских новостей «Москва»

Можно ли жениться в Петров пост

Несмотря на то что лето — традиционно пора свадеб, в дни поста устраивать торжество не рекомендуется, а обряд венчания в храме не проводят. На Петра и Павла, 12 июня, верующие с утра идут на службу в храм, а затем семья собирается за трапезой — есть уже можно всё. И если венчаться 12 июля всё еще нельзя, то вступать в брак в загсе можно.