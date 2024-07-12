С Днем Петра и Павла: открытки, картинки, поздравления

В пятницу, 12 июля, православные верующие празднуют великий и значимый церковный праздник — День Петра и Павла, или Петров день. В эту дату вспоминают святых апостолов, принявших мученическую смерть за христианскую веру. «Известия» подготовили душевные открытки и поздравления к Дню Петра и Павла, которыми можно поделиться с близкими.

Петров день 12 июля — праздник святых Петра и Павла

События из жизни учеников Христа описаны в Деяниях святых апостолов, входящих в Новый Завет. Особенно подробно в ней приводятся деяния и чудеса Петра и Павла.

Согласно Писанию, апостол Петр до принятия христианства носил имя Симон. Он и его старший брат Андрей, будущий апостол Андрей Первозванный, были простыми рыбаками. Однажды в их лодку вошел Иисус и попросил немного отплыть от берега, чтобы проповедовать собравшимся на берегу людям.

После Спаситель повелел братьям пойти в море и забросить сети. Улов оказался настолько большим, что едва помещался в сети. Хотя до этого рыбакам не удавалось выловить ни одной рыбы. Тогда Петр оставил лодку и последовал за Иисусом.

Путь в христианство апостола Павла, сына знатных родителей, начался с видения, которое настигло его по дороге в Дамаск. Внезапно его ослепил ярчайший свет, а затем послышался голос Иисуса, призвавший не гнать Его. После видения юноша ослеп, зрение вернулось к нему лишь после крещения. Прежде Павел носил имя Савл и был язычником. Первых христиан он воспринимал как отступников и направлялся в Дамаск на борьбу с ними.

Дальнейшая судьба учеников Христа сложилась по-разному. Так, Петру суждено было трижды отречься от Господа. А Павел, прежде участвующий в гонениях на христиан, стал ревностным проповедником христианства. При этом, в отличие от Петра, он не встречался с Христом и не относился к 12 избранным Им апостолам.

Оба проповедника приняли мученическую смерть в период правления римского императора Нерона. Согласно церковному преданию, апостолы были казнены в один день — 12 июля (29 июня по старому стилю). Поэтому день памяти в их честь отмечают в одну и ту же дату.

С праздником Петра и Павла: красивые картинки и открытки с пожеланиями

День Петра и Павла относится к числу великих праздников и имеет глубокий смысл. Он символизирует духовное возрождение через покаяние и дает надежду на милость Божию, в том числе грешникам, сумевшим вернуться на путь Истины. Кроме того, праздник знаменует окончание Петрова поста, который в текущем году длился с 1 по 11 июля.

В поздравлении с Днем святых апостолов Петра и Павла важно отметить суть торжества. Сделать это можно с помощью открыток, которые можно создать самому или скачать уже готовые, выбрав подходящий сюжет. Чаще всего на праздничных открытках встречаются иконические изображения Петра и Павла. Их черты легко запоминаются: короткая, кудрявая, с проседью борода Петра и высокий, с залысинами лоб Павла.

Но также много и современных изображений апостолов. Среди других сюжетов — православные храмы, цветы и березы, так празднование проходит летом, праздничный стол полный яств и голуби как символ веры и святости.

С Днем Петра и Павла: короткие поздравления своими словами в прозе, стихи

Картинки часто дополняют добрыми пожеланиями и поздравлениями. Вот примеры того, как можно поздравить с Днем Петра и Павла в стихах или в прозе своими словами:

«С Днем апостолов святых — Павла и Петра!

Благ земных желаю Вам, мира и добра.

В сердце вера пусть живет и отступит грех,

А в душе любовь цветет много-много лет!».

«С днем Петра и Павла и концом поста,

От грехов избавились, и летит душа!

Счастья, мира, радости я желаю вам,

И ни бед, ни горестей никогда не знать!».

«С Днем Петра и Павла! Желаю вам мудрости Петра и силы Павла, которые осознали свою греховность и пришли к праведной жизни, став примером для всех нас. Пусть вы и ваши близкие находят духовное вдохновение в истории их жизни, а Божья благодать сопровождает вас во всех делах».

«Поздравляю с праздником Петра и Павла! В этот светлый день пусть Господь наполнит наши сердца любовью к ближнему и искренней верой, творящей чудеса. И чтобы ваши молитвы и самые сокровенные желания были услышаны, а ошибки прощены. Здоровья, счастья и мира вашему дому в Петров день».

Открытки подготовлены «Известиями» с использованием фото Дмитрия Коротаева, Сергея Мальгавко, Ивана Секретарева и Павла Лисицына.