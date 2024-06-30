Реклама
Прямой эфир
Спорт
Действующий чемпион Европы Италия проиграла Швейцарии в первом матче Евро-2024
Происшествия
Девушка загорелась во время файер-шоу на празднике ко Дню молодежи в Люберцах
Общество
В Crocus Group рассказали о планах восстановить внешний контур «Крокус Сити Холла»
Мир
Кеннеди-младший указал на усиление экономики России из-за санкций США
Мир
В Нью-Йорке протестующие призвали Байдена уйти в отставку
Мир
Полиция обыскала офисы поставщика военной техники в ЕС по делу о коррупции
Мир
В Сербии задержали возможного соучастника теракта в Белграде
Экономика
Семейная ипотека расширится за счет регионов
Интернет и технологии
Объем сообщений о вредоносных схемах и услугах вырос в Telegram на 53% в 2024 году
Спорт
Сборная Германии обыграла Данию и вышла в 1/4 финала Евро-2024
Общество
Синоптики пообещали москвичам до +30 градусов жары и грозы 30 июня
Общество
Сальдо сообщил о сокращении комендантского часа в Херсонской области
Мир
В Литве активистку оштрафовали на €700 за пост с портретом Ленина
Происшествия
Губернатор Богомаз сообщил об уничтожении четырех БПЛА над Брянской областью
Общество
Кириенко рассказал о регулярном проведении Всемирного фестиваля молодежи
Мир
Черниговская ТЭЦ на Украине вышла из строя после пожара
Армия
Младший сержант Давлетзянов расчистил от мин путь бронегруппе ВС РФ
Сюжет:

1 июля — Начало Петрова поста: история, смысл, что можно и нельзя есть

Православные верующие вступят в Петров пост 1 июля
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Через неделю после Троицы православные верующие приступают к многодневному Петрову посту — одному из двух летних периодов говения. Он предваряет празднование дня памяти апостолов Петра и Павла, поэтому его также называют Апостольским. «Известия» рассказывают о духовном смысле поста и основных правилах питания.

Петров пост в 2024 году — какого числа

Петров пост начинается во второй понедельник после Троицы и завершается 12 июля, в день памяти апостолов Петра и Павла. Из-за плавающей даты Пятидесятницы продолжительность поста варьируется от восьми до 42 дней. В 2024 году верующие будут говеть с 1 по 11 июля.

Петров пост в 2024 году — история

Первые упоминания о Петровом посте относятся к III веку, однако в то время он не был связан с деяниями апостолов. Изначально летний период говения предназначался для тех, кто по каким-либо причинам не мог соблюдать Великий пост перед Пасхой. При этом поститься требовалось долго — от Недели всех святых (следующее воскресенье после Троицы) до Успения Богородицы (28 августа). Впоследствии этот пост разделили на два более коротких: Апостольский и Успенский.

Окончательное установление Петрова поста произошло в IV веке при равноапостольном императоре Константине Великом. Под его руководством в Константинополе был построен храм в честь Петра и Павла. Его освящение состоялось в день памяти апостолов. После этого торжество приобрело больший размах, и пост после Троицы начал восприниматься как часть подготовки к празднику первоверховных апостолов.

Троица в 2024 году: тайны праздника и молитвы, которые творят чудеса
В этом году праздник отмечается в воскресенье, 23 июня

Петр и Павел олицетворяют собой наиболее важные для православной церкви качества: твердость духа и разум, без которых теряет смысл любая проповедь. Кроме того, в них находит отражение образ грешников, которые сумели вернуться на праведный путь. Так, Петр трижды отрекался от Христа, но раскаялся и стал «камнем», на котором держится церковь. Павел же был язычником, сопротивлявшимся проповеди, но позже уверовал в Господа и стал одним из самых рьяных последователей христианства.

Петров пост в 2024 году — суть

Петров пост для верующих служит подготовкой к празднованию дня памяти Петра и Павла. В некотором смысле, говея, христиане подражают апостолам, ведь перед тем как отправиться с проповедью по миру, ученики Христа тоже постились.

Однако этим смысл Апостольского поста не ограничивается. Как отмечал святой Лев Великий, живший в V веке, пост после праздничной Троицкой недели необходим для очищения мыслей и души. В Пятидесятницу церковь вспоминает о сошествии Святого Духа на апостолов, а через них и на всё человечество. Чтобы быть достойными этого бесценного дара, верующие постятся.

В пост нужно соблюдать не только пищевые ограничения, но и духовные. Поэтому в период Петрова поста важно отказаться от вредных привычек и развлекательных мероприятий, регулярно выделять время на молитву, посещать богослужения и совершать добрые дела. Считается, что таким образом человек может приблизиться к Богу и настроиться на духовную составляющую грядущего праздника.

Также во время поста следует проявлять сдержанность в словах и поступках. По возможности лучше избегать негативных эмоций, конфликтов и сплетен. Помимо этого, строго запрещены различные магические ритуалы, гадания, участие в языческих праздниках — всё это идет вразрез с православным учением и осуждается церковью.

Петров пост в 2024 году — что можно и нельзя есть

Среди всех многодневных постов Петров наименее строгий. Во время него действует запрет на мясо, яйца и молочные продукты, однако верующим разрешается есть рыбу и морепродукты. Помимо этого, говеющим нельзя пить спиртное, допускается только бокал красного вина по воскресеньям.

В список разрешенных продуктов входят овощи, фрукты, зелень, грибы, крупы, орехи, сухофрукты, мед, цукаты и растительное масло.

Согласно церковному уставу, в среду и пятницу пост усиливается, рыбу в эти дни употреблять нельзя. При этом верующие всё еще могут есть горячую пищу с растительным маслом.

Петров пост в 2024 году: что можно и нельзя есть по дням
Традиции и правила одного из самых легких постов в православии

Перед началом поста рекомендуется проконсультироваться с врачом и духовником, чтобы скорректировать рацион под индивидуальные потребности организма. Это особенно актуально для людей с хроническими заболеваниями и нарушениями работы желудочно-кишечного тракта.

От поста также освобождаются маленькие дети, больные, беременные и кормящие женщины, проходящие военную службу и путешественники, у которых нет возможности говеть (например, во время экспедиций).

Несмотря на отсутствие ограничений в еде, таким людям нужно соблюдать духовный пост: усиленно молиться, по возможности посещать богослужения, следить за чистотой мыслей, слов и поступков. Священнослужители отмечают, что хорошей альтернативой «пищевого» поста может стать отказ от бесцельного блуждания в соцсетях, просмотра телевизора, долгого сна утром и других вредных привычек.

Ранее «Известия» рассказали, как отмечается День Святого Духа и какие запреты с ним связаны.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024