1 июля — Начало Петрова поста: история, смысл, что можно и нельзя есть

Через неделю после Троицы православные верующие приступают к многодневному Петрову посту — одному из двух летних периодов говения. Он предваряет празднование дня памяти апостолов Петра и Павла, поэтому его также называют Апостольским. «Известия» рассказывают о духовном смысле поста и основных правилах питания.

Петров пост в 2024 году — какого числа

Петров пост начинается во второй понедельник после Троицы и завершается 12 июля, в день памяти апостолов Петра и Павла. Из-за плавающей даты Пятидесятницы продолжительность поста варьируется от восьми до 42 дней. В 2024 году верующие будут говеть с 1 по 11 июля.

Петров пост в 2024 году — история

Первые упоминания о Петровом посте относятся к III веку, однако в то время он не был связан с деяниями апостолов. Изначально летний период говения предназначался для тех, кто по каким-либо причинам не мог соблюдать Великий пост перед Пасхой. При этом поститься требовалось долго — от Недели всех святых (следующее воскресенье после Троицы) до Успения Богородицы (28 августа). Впоследствии этот пост разделили на два более коротких: Апостольский и Успенский.

Окончательное установление Петрова поста произошло в IV веке при равноапостольном императоре Константине Великом. Под его руководством в Константинополе был построен храм в честь Петра и Павла. Его освящение состоялось в день памяти апостолов. После этого торжество приобрело больший размах, и пост после Троицы начал восприниматься как часть подготовки к празднику первоверховных апостолов.

Петр и Павел олицетворяют собой наиболее важные для православной церкви качества: твердость духа и разум, без которых теряет смысл любая проповедь. Кроме того, в них находит отражение образ грешников, которые сумели вернуться на праведный путь. Так, Петр трижды отрекался от Христа, но раскаялся и стал «камнем», на котором держится церковь. Павел же был язычником, сопротивлявшимся проповеди, но позже уверовал в Господа и стал одним из самых рьяных последователей христианства.

Петров пост в 2024 году — суть

Петров пост для верующих служит подготовкой к празднованию дня памяти Петра и Павла. В некотором смысле, говея, христиане подражают апостолам, ведь перед тем как отправиться с проповедью по миру, ученики Христа тоже постились.

Однако этим смысл Апостольского поста не ограничивается. Как отмечал святой Лев Великий, живший в V веке, пост после праздничной Троицкой недели необходим для очищения мыслей и души. В Пятидесятницу церковь вспоминает о сошествии Святого Духа на апостолов, а через них и на всё человечество. Чтобы быть достойными этого бесценного дара, верующие постятся.

В пост нужно соблюдать не только пищевые ограничения, но и духовные. Поэтому в период Петрова поста важно отказаться от вредных привычек и развлекательных мероприятий, регулярно выделять время на молитву, посещать богослужения и совершать добрые дела. Считается, что таким образом человек может приблизиться к Богу и настроиться на духовную составляющую грядущего праздника.

Также во время поста следует проявлять сдержанность в словах и поступках. По возможности лучше избегать негативных эмоций, конфликтов и сплетен. Помимо этого, строго запрещены различные магические ритуалы, гадания, участие в языческих праздниках — всё это идет вразрез с православным учением и осуждается церковью.

Петров пост в 2024 году — что можно и нельзя есть

Среди всех многодневных постов Петров наименее строгий. Во время него действует запрет на мясо, яйца и молочные продукты, однако верующим разрешается есть рыбу и морепродукты. Помимо этого, говеющим нельзя пить спиртное, допускается только бокал красного вина по воскресеньям.

В список разрешенных продуктов входят овощи, фрукты, зелень, грибы, крупы, орехи, сухофрукты, мед, цукаты и растительное масло.

Согласно церковному уставу, в среду и пятницу пост усиливается, рыбу в эти дни употреблять нельзя. При этом верующие всё еще могут есть горячую пищу с растительным маслом.

Перед началом поста рекомендуется проконсультироваться с врачом и духовником, чтобы скорректировать рацион под индивидуальные потребности организма. Это особенно актуально для людей с хроническими заболеваниями и нарушениями работы желудочно-кишечного тракта.

От поста также освобождаются маленькие дети, больные, беременные и кормящие женщины, проходящие военную службу и путешественники, у которых нет возможности говеть (например, во время экспедиций).

Несмотря на отсутствие ограничений в еде, таким людям нужно соблюдать духовный пост: усиленно молиться, по возможности посещать богослужения, следить за чистотой мыслей, слов и поступков. Священнослужители отмечают, что хорошей альтернативой «пищевого» поста может стать отказ от бесцельного блуждания в соцсетях, просмотра телевизора, долгого сна утром и других вредных привычек.

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