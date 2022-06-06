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День Петра и Павла в 2022 году: какого числа, история праздника, что нельзя делать

Петров день – 2022: история праздника, что нельзя делать
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Во вторник, 12 июля, православные почитают святых апостолов Петра и Павла. Праздник относится к числу великих в церковном календаре. Имеет постоянную дату — отмечается ежегодно в один и тот же день. В народе его называют Петров день.

Предшествует Петров пост, который начинается через неделю после дня Святой Троицы — в 2022 году в понедельник, 20 июня. Продлится до 11 июля.

Петров-2022 — история праздника, житие святых апостолов

День памяти двух апостолов известен еще со времен раннего христианства. Согласно преданию, они были казнены 12 июля. Но нет точных данных, было ли это в один день или Павел был казнен ровно через год после казни Петра.

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Петр и Павел совершенно разные по происхождению, образу жизни, мыслям. Объединила их христианская вера.

Симон — так звали Петра — был обычным рыбаком, последовавшим за Христом. Именем Петр его нарек позже сам Спаситель. Мужчина был ближайшим учеником Иисуса. Именно он после сошествия Святого Духа благодаря своим проповедям привел в христианство около 10 тыс. человек. Был распят на кресте вниз головой. Это было его желание, так как он считал, что недостоин умереть так же, как Иисус.

Савл — будущий апостол Павел — знатного происхождения, образованный римский гражданин. Изначально он был гонителем христиан. Но, увидев однажды великое чудо и услышав голос Христа, принял крещение, стал проповедовать христианство. За них был арестован и приговорен к казни путем отсечения головы. На месте, где упала голова апостола Павла, забили три источника, сохранившиеся до наших дней.

Что нельзя делать на Петра и Павла

На Петра и Павла верующие с утра идут на службу в храм. Затем семья собирается за трапезой — есть уже можно всё, так как пост завершился.

Согласно уставу, венчаться 12 июля нельзя, а вот вступать в брак в загсе — можно.

Наши предки считали, что на Петров день недопустимо проводить время у воды и ходить в поле, а также шить и вязать. В наше время священники называют подобные запреты суевериями. Противодействий относительно физического труда прихожан у церкви нет.

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