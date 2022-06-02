Православные христиане отмечают Вознесение Господне

Церковный праздник Вознесения Господня в 2022 году у православных христиан выпадает на четверг, 2 июня. Об истории и значении праздника «Известиям» рассказала историк и культуролог Наталия Зинович.

«Суть этого праздника раскрывается в самом названии — это вознесение Иисуса Христа на небо. Верующие в этот день вспоминают, как закончилось его земное присутствие. Праздник отмечают на 40-й день после Пасхи. Вообще, число 40 имеет важное значение у христиан и иудеев. Например, Иосиф и Дева Мария принесли Иисуса в храм через 40 дней после его рождения», — отметила специалист.

Данное церковное торжество относится к числу двунадесятых праздников, то есть является одним из 12 важнейших праздников, посвященных Иисусу и его матери Деве Марии.

Как гласит Библия, после воскрешения Иисус еще 40 дней являлся своим ученикам. В последний день он привел апостолов на гору в пригороде Иерусалима, где благословил их и вознесся на небеса. Спустя 10 дней на апостолов сошел Святой Дух в виде языков пламени и поручил проповедовать учение Иисуса по всему миру.

Церковное предание легло в основу распространенных в России поминальных традиций, когда родственники чтят память усопшего на 40-й день: в этот день его душа поднимается в небеса.

Вознесение Господне: приметы и празднование, чего нельзя делать

Традиционно Вознесение отмечается в течение 10 дней. Так, православные христиане обычно начинают праздновать за сутки до самого события, в день отдания праздника Пасхи. Завершается празднование перед Днем Святой Троицы, которая в этом году выпадает на 12 июня.

В храмах службы начинаются накануне всенощным бдением, утром служится литургия.

Согласно христианским обычаям, в этот период не рекомендуется работать и убираться дома, а также заниматься рукоделием. Запрещается сквернословить, осуждать других людей.

В Вознесение Господне принято проводить время с родными. Кроме того, христиане поминают усопших членов семьи, посещают могилы, чтобы облагородить захоронения.

Считается, что в праздник Вознесения Иисус бродит по улицам и просит милостыню, облачившись в одеяния нищего. Поэтому христианам положено не отказывать просящим в помощи. Кроме того, недопустимо плевать на дорогу и раскидывать мусор.

«В этот день вспоминают своих предков, родных, ухаживают за могилами. Есть поверье, что в этот день Христос ходит по земле под видом нищего, поэтому стоит раздавать милостыню нуждающимся», — подчеркнула Зинович.

При этом допускается употребление любой пищи и небольшого количества вина — христиане не придерживаются поста в этот день.

Существует поверье, что этот церковный праздник ознаменует закат весны и приход лета, из-за чего в этот день соловьи поют громче обычного. Народные приметы гласят, что поймавшие птицу будут весь год счастливы и защищены от невзгод.

У католиков Вознесение в 2022 году отмечается 26 мая.

В воскресенье, 12 июня, помимо церковного праздника Троица также будет отмечаться День России. В связи с этим россияне будут отдыхать 11, 12 и 13 июня.