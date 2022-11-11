Когда россияне отметят Троицу в 2023 году

Троица, или день сошествия Святого Духа, — большой христианский праздник. Дата ежегодно меняется. Приходится на 50-й день после Светлой Пасхи, поэтому также называется Пятидесятницей.

В 2023 году Святая Троица выпадает на 4 июня. Католики отметят на неделю раньше, 28 мая.

На Троицу принято вспоминать важнейшее христианское событие, описанное в Евангелии. Иисус попросил своих учеников отправиться на гору Сион. Каждый день они собирались в горнице, молились и ждали весть. На десятый день после Вознесения в небесах раздался шум и появились вспышки пламени. Апостолы получили умение говорить на разных языках, что давало им возможность проповедовать по всему миру. Так случилось обещанное Спасителем сошествие на них Святого Духа.

Апостол Петр смог привлечь в христианство тысячи людей по всему миру. Они уверовали в Господа Бога, покаялись, прошли обряд крещения. Так было дано начало Церкви Христа. Поэтому день Святой Троицы Церковь считает своим днем рождения.

Троица 2023: традиции, что нельзя делать

До пришествия Христа Пятидесятницу праздновала древняя израильская церковь. Люди приносили первые плоды жатвы. Сейчас храмы и дома украшают живыми цветами, ветками и травой, подчеркивая таким образом обновление силы Святого Духа. В праздник ежегодно проводятся особые службы. Священники облачаются в одеяния изумрудного цвета, служат Божественную Литургию и Великую вечерню.

На стол для семейного обеда принято стелить новую скатерть как символ чистоты и достатка. В праздник можно подавать любые блюда, включая мясные и молочные, постов нет. От спиртного, считают воцерковленные люди, следует воздержаться.

Отказаться в день Святой Троицы, согласно народному поверью, необходимо и от тяжелой домашней работы, стирки, шитья и рукоделия. Гнать уныние и дурные мысли, не сквернословить.

Накануне праздника, 3 июня, отмечается Троицкая родительская суббота, она же Вселенская. Принято молиться за покойных близких, ухаживать за их могилами и вспоминать добрым словом.

В нашем материале — полный календарь церковных праздников на 2023 год.