Православные христиане встречают Петров пост

Первый из двух летних постов — Петров пост — встречают православные христиане в понедельник, 20 июня. Об истории события «Известиям» рассказала историк и культуролог Наталия Зинович.

Петров пост: история и значение

«Опираясь на Священные Писания, то Петров пост был установлен в первые века христианства. С IV века он упоминается, как апостольский пост. Пост назван в честь святых апостолов Петра и Павла, и он начинается через неделю после Троицы. Интересно, что у него нет определенного периода времени. Длительность поста зависит от пасхального цикла, то есть от 8 до 42 дней. Но заканчивается всегда 12 июля — День памяти Петра и Павла», — отметила она.

В этом году пост продлится до 11 июля и составит 22 дня. Считается, что изначально Петров пост был установлен для тех, кто не мог по каким-то причинам присоединиться к Великому посту. В этот период христиане почитают память святых апостолов Петра и Павла и стремятся достичь духовной чистоты через воздержание и молитвы. Также в это время принято совершать добрые дела.

В ходе этого поста христиане готовятся ко Дню памяти святых апостолов Петра и Павла, который отмечается 12 июля.

Петров пост 2022 года: традиции, запреты, что допускается принимать в пищу

Как пояснила Зинович, этот пост не является настолько строгим, как Великий: в некоторые дни разрешается пища с растительным маслом и даже рыба. При этом если праздник выпадает на среду или пятницу, то эти дни остаются постными.

Так, употребление рыбы допускается по вторникам, четвергам, субботам, воскресеньям и праздникам.

По средам и пятницам можно есть только сырую еду. В понедельники допустима горячая пища без добавления масла. При этом молоко, яйца и мясо не допускаются на протяжении всего поста.

В то же время существует ряд кулинарных традиций, действующих в Петров пост. Так, верующие пекут пироги с рыбой, так называемые рыбники. Кроме того, в этот период принято готовить постные щи и постную окрошку.

При этом к празднику 12 июля было принято готовить свои дома, проводя тщательную уборку.

В то же время в Петров пост действуют и некоторые запреты. Так, считается, что в это время нельзя заниматься рукоделием: это сулит неприятности. Также не рекомендуется стричься — согласно поверьям, это также грозит неудачами.

Ранее, 12 июня, христиане праздновали День Святой Троицы. В тот же день граждане РФ отмечали День России.

О том, какие еще праздники ждут россиян летом 2022 года, — в материале «Известий».