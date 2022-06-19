Верующим напомнили календарь питания по дням на Петров пост 2022 года

В понедельник, 20 июня, православные верующие входят в пост, который именуется Апостольским или Петровым.

Дата его начала, как и продолжительность, каждый год разная — от 8 до 42 дней, в 2022 году — 22 дня. А вот окончание всегда 11 июля, накануне Дня святых апостолов Петра и Павла — отсюда и название.

Петров пост 2022 — календарь питания по дням

Петров пост — один из самых щадящих в году. Из употребления в пищу следует исключить только мясо, яйца и молочные продукты.

По понедельникам разрешено есть горячую пищи без масла. По вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям, также в дни церковных праздников, разрешаются рыба и морепродукты.

Например, 7 июля, на Рождество Иоанна Предтечи, независимо от того, на какой день недели он выпадает, выпекают рыбники — пироги с начинкой из рыбы. В 2022 году праздник в четверг, так что дополнительного «легкого» дня верующим не добавится.

По средам и пятницам ограничения в еде более строгие. В 2022 году — всего три дня в июне и три дня в июле, а именно 22, 24, 29 июня и 1, 6 и 8 июля пост будет именно таким. Следует исключить не только рыбу, но и растительное масло. Разрешаются только сырые продукты: овощи и фрукты.

Петров пост 2022: что нельзя делать

Для соблюдения поста недостаточно ограничений в еде. Пост — это прежде всего духовное очищение, и здесь гораздо важнее отказаться от развлечений и увеселительных мероприятий.

Считается, что воцерковленные люди должны свести к минимуму, а в дни строгого поста и вовсе отказаться даже от просмотра телевизора и пользования интернетом.

В пост категорически неприемлемо употребление алкоголя. Постящиеся не назначают на этот период свадьбы и торжества.

Нельзя допускать ссор, споров, проявления негатива. Даже любое одалживание денег откладывают на потом.

В период Петрова поста необходимо как можно больше времени проводить наедине с собой и читать молитвы, каяться и проявлять сострадание к ближним.

Всё это вместе с добровольным воздержанием от животной пищи помогает усовершенствоваться, очистить мысли, душу и тело.

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