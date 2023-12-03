Введение во храм Пресвятой Богородицы: запреты главного праздника декабря

В первый месяц зимы верующие отмечают один из главных церковных праздников года — Введение во храм Пресвятой Богородицы. Знаменательная дата посвящена событиям детства и юности земной жизни матери Иисуса Христа Девы Марии. История происхождения торжества, традиции и запреты — в материале «Известий».

Введение во храм Богородицы: что за праздник 4 декабря 2023 года

Великий христианский праздник установили в VIII веке по сохранившимся древним церковным преданиям. Полное его название — Введение во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.

В православии Введение во храм является непреходящим праздником, верующие ежегодно отмечают его 4 декабря. Торжество относится к двунадесятым или 12 главным православным церковным праздникам, которые посвящены событиям земной жизни Иисуса Христа и Богородицы.

В католичестве Введение во Храм Пресвятой Богородицы является памятным днем и тоже относится к двунадесятым праздникам. Но католики празднуют его на две недели раньше, 21 ноября.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время божественной литургии в праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

История возникновения праздника впервые была описана в неканонических книгах — греческом Протоевангелии Иакова и латинском Евангелии псевдо-Матфея. По преданиям, родители Богородицы, Иоаким и Анна, долгое время не могли завести детей. Супруги усердно молились и на старости лет дали обет: если у них родится ребенок, то они посвятят его Богу. Их просьба была услышала, и в скором времени у Иоакима и Анны родилась дочь Мария, которой было предрешено стать материю Иисуса Христа.

Когда Мария доросла до возраста трех лет, родители решили исполнить обещание, данное Богу, — посвятить свое чадо служению Господу. Они одели дочь в праздничную одежку, собрали родственников и все вместе отправились в трехдневный поход из Назарета в Иерусалим, чтобы сопроводить ребенка в храм Божий.

Дойдя до иерусалимского храма, юная Мария с легкостью преодолела 15 крутых ступеней и поднялась ко входу, где ее встретил первосвященник Захария. Он отвел Пресвятую Деву в святилище, куда мог заходить только сам первосвященник и лишь раз в год. Это нарушало закон благочестия, но Захария сделал это намерено. Накануне к нему явился ангел и рассказал, что юной Деве Марии предназначена роль Божьей матери , а потому не нужно препятствовать воле Господа.

Священники во время божественной литургии в праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

До 14 лет Дева Мария жила в храме, усердно молилась и занималась рукоделием. По достижении этого возраста ей полагалось оставить стены своего пристанища и выйти замуж. Но Мария отказалась от замужества, указав священникам, что она предназначена Богу. Тогда Захария обратился к Всевышнему с просьбой указать верное решение для судьбы девочки. Первосвященника снова посетил ангел, который сказал собрать всех неженатых мужчин «колена Иудова из дома Давидова», среди них и найдется хранитель для девушки. Холостым мужчинам нужно было принести в храм посохи, которые Захария поместил в святилище. Через некоторое время посох одного из мужчин, вдовца Иосифа, расцвел. Это был знак Бога, указывающий на предназначенного Богородице праведного мужа. После этого Мария и Иосиф обручились и вернулись в Назарет.

С тех пор праздник Введение во храм Пресвятой Богородицы символизирует для верующих всецелое служение Богу и прославляет Деву Марию.

Введение во храм Богородицы: традиции праздника 4 декабря

С праздником Введения во храм связано множество интересных поверий и традиций. В России считалось, что их соблюдение помогает достичь благополучия и избежать различных невзгод.

В этот день начинали работу зимние Введенские ярмарки , где можно было купить только постные угощения, поскольку в это время уже во всю шел Рождественский пост, а также приобрести главный символ праздника — расписные и резные сани для веселых катаний по снегу.

Молодежь в своих лучших нарядах усаживалась в парные сани, запряженные быстрыми конями, и устраивала задорные катания наперегонки. По традиции открывали сезон катаний молодожены , которые недавно сыграли свадьбу. После чего гуляния продолжались за богатым столом в кругу семьи. Главным угощением были постные булки и баранки, а также вареники со сладкой начинкой. Введение во Храм Пресвятой Богородицы в православии всегда было принято отмечать весело, с песнями и танцами встречать приход зимы.

Священники во время божественной литургии в праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

Незамужние девушки в эту пору начинали гадать на суженых . Они проводили обряды и ритуалы, чтобы во сне увидеть своих женихов или то место, где они будут жить после свадьбы. Для этого в ночь перед Введением во храм Пресвятой Богородицы невесты надевали новую ночную рубашку, распускали волосы и перед сном трижды произносили нужное «заклинание». Кроме того, по традиции девушки освящали воду в церкви и поили ею понравившегося молодого человека, чтобы быстрее выйти замуж.

Этот широко отмечаемый православный праздник получил отражение в стихах русских поэтов, например у Алексея Кольцова «Введение во храм» и Михаила Кузмина «Праздники Пресвятой Богородицы».

Праздник Введения во храм Богородицы: что нельзя делать, приметы

Зимний праздник всегда связывали с сезонными изменениями. Именно 4 декабря считалось датой окончательного наступления зимы. По погоде на Введение прогнозировали урожай, зиму и лето на следующий год.

Выпадение снега в праздничный день считали предвестником морозной и снежной зимы. Если погода будет теплой, а небо хмурым, то следующий год будет неурожайным. Сильный мороз в этот день обещает целую череду сильных морозов грядущей зимой и жаркое, засушливое лето. Если день солнечный и морозный, то и зима будет мягкой, а снегу будет достаточно для щедрого урожая.

Для верующих на Введение важно посетить заутреню, помолиться Деве Марии и попросить у заступницы помощи во всех начинаниях в новом году. Также в этот день принято приводить детей в храм на первую исповедь. Перед праздником желательно убрать дом и приготовить вкусный обед для всей семьи и гостей. По примете, если первым вошедшим гостем окажется мужчина — год принесет удачу, а если женщина — быть беде.

Священник с ребенком во время божественной литургии в праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

Действуют в праздник матери Иисуса Христа и запреты. Нельзя заниматься грязной работой, рукоделием, топить баню, а также ходить на погост. В день Введения во Храм Пресвятой Богородицы нельзя делать прически, стричь и красить волосы. Давать в долг деньги, вещи и продукты тоже нежелательно. Считалось, что если в этот день что-то отдать, то оно никогда не вернется к хозяину. Но дарить подарки от «чистого сердца» друзьям и близким не запрещается. Лучше избегать сквернословия, сплетен, интриг, а также отказаться от употребления спиртного.