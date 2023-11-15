Глаз народа: 60% граждан выступили за отказ от изображения храмов на купюрах

Более 60% граждан считают, что нужно отказаться от изображения культовых сооружений на денежных знаках . Это следует из опроса подписчиков «Известий» в соцсетях в рамках дополнительного этапа проекта «Новые банкноты». Мы предложили нашим читателям выбрать вариант, как можно изменить обновленную тысячную купюру, чтобы она устроила всех и не вызывала больше дискуссий. ЦБ был вынужден отозвать модернизированную тысячу, посвященную Приволжскому федеральному округу, почти сразу после выпуска в обращение. Причина — отсутствие креста на Введенской церкви в Казани , которая используется как музей. Результат опроса оказался неожиданным. Но поможет ли решение, за которое проголосовали читатели, избежать споров при выборе новых объектов для измененной банкноты в 1 тыс. рублей — в материале «Известий».

При всем многообразии выбрали

Большинство участников опроса «Известий», который был проведен в телеграм-канале и соцсетях 13 октября, выбрали вариант, который подразумевает, что нужно отказаться от изображения религиозных сооружений на купюрах . Самая высокая доля респондентов, отдавших свои голоса за такое решение, оказалась во «ВКонтакте». Там отказ от использования церквей и мечетей на денежных знаках поддержало 65,57% подписчиков. В «Телеграме» за этот вариант проголосовало 59% участников опроса. Примерно такой же — 60,9% — результат мы получили и от пользователей «Одноклассников». То есть в среднем более 60% людей сочли, что лучше избегать изображений культовых сооружений на купюрах .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Пользователи «ВКонтакте» так пояснили свою позицию:

Сергей Кобяков: «На деньгах многонациональной страны не надо выделять никакую конфессию …».

Иван Скрипник: «На купюрах обычно изображают великих государственных деятелей ».

Наталья Завьялова: « Лучше разместить самые примечательные в архитектурно-историческом плане здания из каждого региона Приволжского округа…».

Добавить, заменить, отказаться

Варианты ответов для опроса «Известиям» помогли сформировать эксперты, опрошенные перед началом дополнительного этапа проекта «Новые банкноты», который «Известия» провели в 2021 году для выбора модернизированных бумажных 1 тыс. и 5 тыс. рублей.

В середине октября ЦБ представил уже готовые денежные знаки. В том числе и обновленную купюру 1 тыс. рублей , которая вызвала недовольство некоторых священников. Дело в том, что на оборотной стороне изображена Дворцовая церковь в Казанском кремле без креста на куполе. Сняли его сразу после революции в 1917 году, и здание давно не использовалось в качестве культового учреждения. Сейчас в нем находится Музей истории государственности татарского народа и Татарстана . Но рядом с церковью была изображена башня Сююмбике в Казанском кремле, которую венчает полумесяц. Через два дня Центробанк отозвал спорную банкноту .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Вместе с экспертами «Известия» подготовили для наших читателей и подписчиков соцсетей варианты, как можно разрешить спор:

— добавить крест на Введенскую церковь;

— заменить изображение, выбрав ракурс Благовещенского собора Казанского кремля и башни Сююмбике;

— заменить Введенскую церковь на другие православные храмы в Казани;

— заменить Введенскую церковь на другие православные храмы Приволжского округа;

— заменить культовые объекты на другие;

— в принципе отказаться от изображения религиозных объектов на денежных купюрах.

Последний вариант, как уже отмечалось, стал безоговорочным лидером опроса.

Что касается второго места, то, например, в «тележке» почти каждый пятый (19%) высказался за то, чтобы добавить крест на Введенскую церковь. А на третьей-четвертой строчке (по 7% голосов) оказались варианты с заменой ракурса и культовых объектов на другие.

Взгляд с другого ракурса

О том, что нужно отойти от изображений культовых сооружений на купюрах, в частности, высказалась историк, культуролог Наталия Зинович. По ее мнению, религия продвигает нематериальные ценности, а не материальные денежные . Но есть и нейтральные мнения. Например, замдиректора по общим вопросам Российского института культурологии Наталия Крюкова полагает, что какие бы объекты не выбрали, даже если это будут, скажем, животные, всегда найдутся недовольные, поскольку срабатывает принцип «на вкус и цвет» .

Посетители у Дворцовой (Введенской) церкви на территории Казанского кремля Фото: ТАСС/Бизнес Online/Андрей Титов

Можно просто сменить ракурс восприятия. Так, по словам президента Приволжской региональной ассоциации архитекторов и проектировщиков Юрия Корякина, разногласий не будет, если выбирать конкретную архитектуру, по которой можно определить тот или иной город.

— Почему не размещать здания, которые признаны памятниками архитектуры? Ведь принято пропагандировать именно лучшее, а какая направленность этих сооружений — религиозная, гражданская или промышленная, — уже неважно, отметил он.

Но есть эксперты, которые уверены, что не нужно отказываться от культовых сооружений на купюрах.

— Мы никуда не уйдем от того факта, что христианство на Руси является государствообразующим. И самоидентификация русского народа и государства произошла только с приходом христианства . Поэтому уходить от изображения храмов на купюрах с целью избежать межрелигиозных дискуссий ни в коем случае нельзя. Да, мы светское государство, но при этом мы христианская страна, и наша культура и все представления о добре и зле — христианские. Поэтому наряду со светскими символами на купюре должны быть обязательно символы религиозные. Это нужно показывать, о этом нужно рассказывать, — не сомневается преподаватель православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Игорь Тихоновский.

Вид на Казанский кремль Фото: ТАСС/Бизнес Online/А. Белкин

Историк, кандидат богословия, профессор, завкафедрой церковной истории Московской духовной академии (МДА) Алексей Светозарский уточняет, что на купюрах, с одной стороны, изображаются не собственно религиозные объекты, а какие-то знаковые виды страны.

— Такая традиция есть. И если мы ей следуем, то отказываться от изображения религиозных объектов на купюрах не стоит, — подчеркнул он. — Если совсем отказаться от изображения религиозных объектов на купюрах и оставить там только узнаваемые светские объекты — например, виды городов, то по умолчанию мы просто избегаем показывать то, что является нашей гордостью, визитной карточкой нашего Отечества .