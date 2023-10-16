Новые купюры 1000 и 5000 рублей: как выглядят банкноты

Центробанк продолжает модернизацию российских бумажных денег. Вслед за выпущенными в 2017 году двухтысячными и двухсотенными купюрами, а также новой сторублевкой образца 2022 года в октябре 2023 года ЦБ презентовал сразу две новые банкноты — номиналом 1 тыс. и 5 тыс. рублей. В основу нового дизайна лег «федеральный» принцип: на каждой банкноте будет изображен один из федеральных округов России. При этом на лицевой стороне купюры разместят виды региональных столиц, а на оборотной — культурные или природные памятники всего региона. Как будут выглядеть новые деньги, выясняли «Известия».

Новые 1000 рублей: что изображено, как выглядит купюра

Новая «федеральная» купюра 1000 рублей по цвету и размеру не отличается от предшественницы и сохранила сине-зеленые оттенки.

Однако на обновленной банкноте изображены главные достопримечательности Нижнего Новгорода и Приволжского федерального округа. «Основные символы, которые были отобраны экспертными группами, нашли свое отражение на банкнотах», — подтвердил «Известиям» зампредседателя Центробанка Сергей Белов. Печать новых купюр в Гознаке уже идет. Банкноту украсили виды Никольской башни Нижегородского Кремля, на оборотной стороне отображены Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан в Казани, башня Сююмбике на территории Казанского кремля, Музей археологии и этнографии в Уфе.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Ранее сообщалось, что на новой банкноте 1000 рублей могут быть изображены Дмитровская башня Нижегородского кремля, ансамбль зданий Госбанка — памятник архитектуры неорусского стиля, Нижегородская ярмарка, Чкаловская лестница и река Волга. Не исключено, что на купюре найдут отражение стадион «Нижний Новгород», памятник Максиму Горькому работы Веры Мухиной, а также башня Сююмбике Казанского кремля.

На предыдущей тысячерублевке образца 1997 года изображены виды Ярославля и памятник Ярославу Мудрому. Купюра вышла в оборот в 2001 году, пережила несколько модификаций и останется доступной еще несколько лет, пояснили в ЦБ.

Новые 5000 рублей: что изображено, как выглядит купюра

Новая пятитысячная банкнота также сохранила привычную окраску — красно-коричневую. На обновленной купюре представлены виды Екатеринбурга и Уральского федерального округа, среди которых стела «Европа-Азия» в Екатеринбурге на лицевой стороне и композиция «Сказ об Урале» из Челябинска, а также стела «66-параллель» (Полярный круг) в Салехарде — на оборотной.

Ранее предполагалось, что банкноту могут украсить дом Севастьянова и плотина на реке Исеть, Уральские горы и малахитовая ваза, а также скульптура каслинского литья «Россия».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев



Дизайн предыдущей купюры номиналом 5000 рублей был создан в 1997 году, однако в обращение она была выпущена только в 2006 году и тоже пережила несколько модификаций. На банкноте представлены виды Хабаровска и реки Амур, а также портрет последнего императора Николая Второго.

Банкноты 1000 и 5000 рублей: когда купюры поступят в оборот, как проверить подлинность

Старые деньги будут выходить из активного оборота по мере обветшания, постепенно, а новые банкноты решено поэтапно внедрять в оборот во всех регионах страны.

«Мы не торопимся, замена одних купюр на другие будет проходить достаточно долгое время. У нас довольно большой запас старых банкнот, поэтому прежде всего мы ими пополняем платежный оборот», — пояснил Сергей Белов.

Эксперты прогнозируют, что заметными в денежной массе купюры станут к 2026 – 2028 году, а ориентировочно в 2029 году старые банкноты полностью выйдут из обращения. По расчетам ЦБ процесс обновления денег продлится до 2035 года.

Наряду с появлением обновленных денег будет адаптироваться и ПО для банкоматов, чтобы они принимали купюры. При этом с выдачей денег нового образца проблем не возникнет, уточнили в ЦБ.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Проверить 1000 рублей и 5000 рублей на подлинность можно будет по инструкции на сайте Центробанка, размещенной вместе с описанием банкнот.

По сравнению с обновленными 100 рублями банкноты 1000 и 5000 рублей будут иметь больше защитных элементов: часть из них сегодня присутствует на купюрах в 2000 и 200 рублей.

Новые купюры в России: как Центробанк будет обновлять деньги в 2024–2025 годах

Программа модернизации банкнот началась в 2022 году, когда ЦБ выпустил обновленные 100 рублей с видом Москвы и Центрального федерального округа. При этом к середине 2023 года, по данным ЦБ, объем обновленных купюр не превышал 0,1% от оборота, поэтому большинство россиян новую сторублевку еще в руках не держали.

На обновлении 1000 и 5000 рублей программа не заканчивается. В 2024 году Центробанк планирует обновить купюру 500 рублей, а в 2025 году — 10 и 50 рублей.

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Уже известно, что 500-рублевую купюру свяжут с Северо-Кавказским федеральным округом и городом Пятигорском. По мнению экспертов, на новой банкноте могут появиться скульптура Орла на Горячей горе, памятник Михаилу Лермонтову и беседка «Эолова арфа». На нынешней банкноте изображены Петр I и виды Архангельска.

На банкноте 50 рублей останутся виды Санкт-Петербурга и Северо-Западного федерального округа, а на бумажных 10 рублях, которыми хотят постепенно заменить монеты, место Красноярска займут Новосибирск и виды Сибирского федерального округа.

Интересные факты о российском рубле

Первая монета достоинством 1 рубль появилась в 1654 году при царе Алексее Тишайшем, отце Петра I. Она пробыла в обращении всего год.

При Петре I серебряный рубль привязали к копейкам, до этого его измеряли в деньгах. В рубле стало 100 копеек, монета весила 28 граммов.

Бумажные рубли появились в 1768 года при Екатерине II, в народе 100-рублевую купюру долго звали «катенькой» или «катеринкой», потому что на ней был изображен портрет императрицы.

В 2013 году у рубля появился собственный знак ₽, а с 2014 года его стали чеканить на монетах.

Самая популярная купюра — 5000 рублей. В общем числе банкнот ее доля за 2021 год увеличилась с 31 до 33%. Второе место — у купюры номиналом 1000 рублей.

Название «рубль» для национальной валюты помимо России используют Белоруссия и Приднестровье.