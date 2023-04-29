Жить не по лжи: в России резко снизилось количество фальшивых купюр

За I квартал 2023 года в российской банковской системе выявили фальшивых денежных знаков на 63% меньше, чем годом ранее: всего 3 тыс. подделок. В основном это были пятитысячные и банкноты номиналом 1000 рублей. Также нашли несколько сотен штук фальшивых долларов, евро и других иностранных валют. С чем связано резкое снижение фальшивок в обороте, выясняли «Известия».

Всего понемногу

В российской банковской системе за I квартал 2023 года было выявлено фальшивых денежных знаков на 63% меньше, чем в январе-марте 2022 года — всего 3 тыс. подделок, следует из данных Банка России. Наибольшее количество подделок было выявлено в Центральном федеральном округе.

На первом месте по числу подделок пятитысячные купюры — за квартал их обнаружилось почти 2,1 тыс. Далее шли банкноты номиналом 1000 рублей (600 подделок). Меньше всего разыскали поддельных банкнот номиналом 50 рублей — всего семь. Также изъято 35 поддельных монет номиналом 10 рублей и 13 фальшивых пятирублевок.

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Фальшивых иностранных банкнот нашли всего 360 штук. Лидерство здесь у евро (187). Также найдено 170 поддельных американских купюр. Обнаружились и поддельные китайский юань, украинская гривна, шведская крона — по одной штуке.

Легче сбыть

В I квартале прошлого года картина была иной: фальшивых купюр нашли 8131 экземпляр. Однако структура не поменялась. Львиная доля пришлась на пятитысячные (4890 поддельных банкнот). Также изъято 2115 двухтысячных и 944 поддельные банкноты номиналом 1000 рублей.

— Это логично: сбыть с рук одну банкноту номиналов 5000 рублей — всё равно что расплатиться тремя подделками номиналами 2000 и 1000 рублей: риск выше, а профит одинаковый. Именно поэтому печатные станки фальшивомонетчиков обычно настроены именно на изготовление пятитысячных банкнот, — отмечает Максим Федоров, советник по инвестициям ИК Fontvielle.

Сокращение количества подделок в иностранной валюте (снижение год к году — 46%), по словам эксперта, тоже вполне объяснимо. Во-первых, российские мошенники предпочитают подделывать рубли. Во-вторых, валютный поток наличных из-за рубежа сократился, поэтому в страну попадает меньше подделок иностранного производства.

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

— Количество выявленных фальшивых банкнот прямо пропорционально их числу в обращении. Больше всего пятитысячных купюр. Поэтому они и занимают первое место по фальшивкам. Этот нюанс стоит учитывать при оценке подделок в иностранной валюте. Оборот наличных долларов США и евро ограничен. Поэтому фальшивомонетчики реже их используют, так как при минимальном обороте проще выявить фальшивку. Если поток наличных большой, то и подделке затеряться в нем легче, — добавляет Юрий Исаев, аналитик сервиса Brobank.ru.

Подделывать же более ходовые при оплате наличными купюры по 50 и 100 рублей нерентабельно.

Безналичные расчеты

Еще один объективный фактор — существенный рост безналичных расчетов. Это и оплата банковскими картами, и покупки через интернет, и QR-платежи. Согласно данным ЦБ, к концу 2022 года доля безналичных расчетов в товарообороте в России составила 78%.

Уже в позапрошлом году Россия стала мировым лидером по темпам роста числа платежей банковскими картами. А за последние пять лет доля безналичной оплаты в России выросла почти на 30%. В этом году доля безналичных платежей продолжает расти и к концу 2023-го может дойти до 80%.

Меры ЦБ и модернизация

Количество фальшивых денег в обороте снизилось и благодаря комплексу мер, принятых Центральным банком. Сами банкноты стали более защищенными.

Внедрение новых купюр, например номиналом 200 и 2000 рублей, с 2017 года, а также изменение дизайна, которое идет с 2021 по 2025 год, осложняет работу фальшивомонетчиков, замечает Юрий Исаев.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

При этом сами системы распознавания фальшивых денег стали более усовершенствованными.

Здесь стоит учитывать и технические устройства, и повышение квалификации работников, контактирующих с наличными. Фальшивомонетчики понимают, что реализовать поддельные банкноты становится сложнее, и каналы, где их могут с легкостью выявить, используют реже, указывают в Brobank.ru.

Как распознать

Определение поддельных денежных купюр — сложный процесс, который может требовать специализированного оборудования и опыта. Однако есть несколько простых способов проверить, настоящие у вас в руках деньги или подделка.

Выяснить подлинность можно на ощупь. Как рассказал ранее «Известиям» CEO компании AtreIdea Сергей Белов, на подлинных банкнотах обычно есть некоторые тактильные элементы, такие как рельеф, бумажная фактура и волокна, которые чувствуются на ощупь. Поддельные же купюры могут ощущаться гладкими, пластиковыми или иметь более грубую бумажную текстуру.

Стоит обратить внимание на детали банкноты, такие как водяной знак, портрет на купюре и металлическая полоса. Фальшивки могут иметь нечеткие детали или недостаточно яркие цвета.

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Рассмотрев купюры под лупой, можно увидеть, что каждая из них имеет ряд отличительных черт. В основном это спрятанный микротекст с номером банкноты или бескрасочное тиснение. Также на банкноте можно заметить перфорацию, указала международный финансовый консультант, CEO MultiFamily Office JP Investment Юлия Попова.

На подлинных купюрах есть обычно скрытые элементы безопасности, которые становятся видимыми при использовании ультрафиолетовой лампы. Эти элементы могут включать в себя светящуюся бумагу, светоотражающие инкрустации и другие подобные детали. Наконец, распознать подделку можно, сравнив ее с подлинной купюрой того же номинала.