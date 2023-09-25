«Банкноты в 1000 и 5000 рублей сохранят свою цветовую палитру»

В октябре Центробанк планирует провести презентацию модернизированных банкнот 1 тыс. и 5 тыс. рублей образца 2023 года. Гознак уже активно их печатает, и по цвету они не будут отличаться от действующих. Об этом в интервью «Известиям» рассказал заместитель председателя ЦБ Сергей Белов. По его словам, разработан и концептуальный дизайн модернизированной 500-рублевой купюры, выпуск которой планируется в следующем году — в ближайшее время его вынесут на рассмотрение совета директоров. Также Сергей Белов сообщил о старте «монетной недели», которая впервые пройдет сразу во всех регионах страны. Граждане смогут без комиссии обменять накопившиеся монеты на банкноты — не исключено, что кому-то достанется и обновленная сторублевка, доля которой в обращении пока невелика.

«У нас довольно большой запас «старых» банкнот»

— Сергей Владимирович, год назад вы сказали в интервью нашему изданию, что ЦБ планирует возобновить печать банкнот в 10 и 5 рублей. Много ли их уже в обороте и есть ли спрос на эти купюры со стороны торговли?

— Уже с конца прошлого года мы начали пополнять оборот банкнотами номиналом 5 и 10 рублей. И сейчас наращиваем объемы от месяца к месяцу. Конечно, пока монеты продолжают выпускаться в большем объеме, но разница между банкнотной и монетной эмиссией сократится в ближайшее время.

Если говорить о региональном распределении, то мы начали с наших южных территорий, Урала и Сибири. Но потребность есть везде, поэтому постепенно во всех регионах в обращении будет появляться больше новых «старых» банкнот.

Как правило, банкноты низкого номинала вращаются в торгово-сервисных предприятиях. Это объяснимо, поскольку они удобны, в том числе в обработке, и намного легче монет. Кстати, крупные торговые сети с одобрением восприняли возвращение бумажных 5 и 10 рублей.

Фото: ЦБ

— Сохраняются ли планы по модификации 10-рублевой купюры и не появились ли такие по пяти рублям?

— Хочу напомнить, что до конца 2025 года мы планируем завершить поэтапную модернизацию банкнот еще пяти номиналов — 5 тыс., 1 тыс., 500, 50 и 10 рублей. Выпуск обновленной десятирублевки намечен на 2025 год. Планы эти сохраняются. Как мы и анонсировали, она будет посвящена Сибирскому федеральному округу. На лицевой стороне будут размещены достопримечательности Новосибирска. Также в 2025 году мы планируем выпустить новую 50-рублевую купюру, которая посвящена Северо-Западному федеральному округу и городу Санкт-Петербургу.

Что касается модернизации пятирублевой банкноты, то пока таких планов нет. Сначала посмотрим на их востребованность, а потом уже будем принимать решение. Тем более, в стратегию развития наличного денежного обращения до 2025 года мы не закладывали обновление пятирублевой купюры.

— Обновленная сторублевая купюра была представлена почти год назад, но пока ее не видно. С чем это связано? Какая доля в обращении приходится на модифицированные сторублевки?

— Новые банкноты номиналом 100 рублей поступают в обращение постепенно по мере исчерпания запасов банкнот образца 1997 года. Мы не торопимся, замена одних купюр на другие будет проходить достаточно долгое время. У нас довольно большой запас «старых» банкнот, поэтому прежде всего мы ими пополняем платежный оборот. На 1 августа доля новых сторублевок в обращении составляла менее 0,1% среди банкнот этого номинала.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

«Наши производители уже зарегистрировали свои банкоматы в реестре Минпромторга»

— Решили ли банки проблемы с настройкой банкоматов? Как они утверждали, именно это является причиной того, что новая сторублевка пока не распространилась.

— Основная доля банкоматов прошла тестирование в нашем Сервисном центре в Санкт-Петербурге на возможность обработки новых банкнот номиналом 100 рублей.

Если говорить о банкоматах, которые работают на выдачу, а их доля на рынке составляет 26%, то здесь проблем никаких нет — они могут выдавать сторублевку. По другим видам — ситуация может быть разной в зависимости от производителя. Часть из них ушла с российского рынка, и поэтому возникли определенные трудности, но кредитные организации активно наращивают парк банкоматов из стран, которые продолжают работать с Россией.

— Какие это страны?

— В России появилось больше банкоматов из азиатских стран. Банки и дальше планируют закупать такое оборудование. Кроме того, начали работать наши производители и уже зарегистрировали свои банкоматы в реестре Минпромторга. Это сделали пока две компании, и еще три заявили о таких планах. Банки уже начали использовать российскую технику.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

— То есть проблемы из-за ухода иностранных производителей не стали фатальными?

— Мы смотрим на перспективы достаточно оптимистично. Полагаю, что до конца года доля банкоматов, которые будут адаптированы к приему новой сторублевки, будет значительная.

— Будет ли эта доля к концу года стремиться к 100%?

— Мы, безусловно, к этому стремимся, хотя и есть технические сложности. Появились отечественные программные разработки, которые упростят работу банков. Поэтому хочу заверить, что никаких проблем быть не должно. А в будущем это позволит сократить сроки адаптации оборудования под другие модернизированные банкноты.

«Уже разработали концептуальный дизайн 500-рублевой купюры»

— А когда будут презентованы обновленные 1 тыс. и 5 тыс. рублей? Сторублевка была представлена в прошлом году в конце июня. Ожидалось, что и эти купюры вы покажете в тот же период.

— Планируем представить в октябре. По традиции проведем совместную пресс-конференцию с Гознаком. Банкноты современные — в духе мировых трендов.

По сравнению с обновленными 100 рублями банкноты 1 тыс. и 5 тыс. рублей будут иметь больше защитных элементов. Это общий принцип — чем выше номинал, тем сложнее защитный комплекс.

— Почему же летом не презентовали эти купюры, не связано это с техническими моментами?

— У нас не было задачи провести презентацию ровно через год, да мы и не давали таких обещаний. В прошлом году мы выпускали одну банкноту, сейчас — сразу две. Это требует больше времени.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Но Гознак уже печатает обновленные 1 тыс. и 5 тыс.?

— Да, Гознак их уже полным ходом печатает, поскольку традиционно после презентации мы сразу выдаем банкноты банкам, чтобы они могли тестировать оборудование.

— Можете рассказать, какие достопримечательности точно попали на эти купюры?

— Основные символы, которые были отобраны экспертными группами, нашли свое отражение на банкнотах. Также могу сказать, что банкноты в 1 тыс. и 5 тыс. рублей сохранят свою цветовую палитру.

— Расскажете о выборе экспертной группой достопримечательностей и символов для модернизированных 500 рублей?

— Работа экспертной группы завершена. Всего было рассмотрено около 40 достопримечательностей для оборотной стороны купюры. Напомню, она будет посвящена Северо-Кавказскому федеральному округу. Наибольшее количество голосов было отдано символам Кавказа — это, конечно, Эльбрус, легендарные башенные комплексы, древняя Дербентская крепость. Кроме того, эксперты предлагали и другие памятники и знаковые места республик региона.

На лицевой стороне будут отображены достопримечательности Пятигорска. Какие именно, вы скоро сами узнаете.

— Работа над дизайном обновленных 500 рублей началась?

— Специалисты Банка России и Гознака уже разработали концептуальный дизайн 500-рублевой купюры. В ближайшее время мы будем выносить его на рассмотрение совета директоров.

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

— Когда эксперты начнут работу над выбором достопримечательностей и символов для модифицированных 10 и 50 рублей?

— Осенью будут сформированы экспертные группы, которые займутся выбором достопримечательностей Северо-Западного и Сибирского округов.

— Предвижу сложности с Санкт-Петербургом, где огромное количество достопримечательностей.

— Я тоже полагаю, что это будет непросто, но будем опираться на мнения экспертов.

«Люди в сложные периоды формируют у себя наличные резервы»

— В годовом отчете ЦБ за 2022 года отмечается существенный рост расходов на наличное денежное обращение. В документе это объясняется увеличением эмиссии. Но всплески роста выпуска наличных были и раньше. Может быть, санкции оказали влияние на рост расходов из-за подорожания материалов, оборудования для производства денег?

— Да, в 2022 году наши расходы на наличное денежное обращение выросли по сравнению с 2021-м, но нельзя говорить, что это произошло из-за удорожания производства денег в связи с санкциями. Конечно, некоторые издержки повлияли на стоимость, но незначительно. Это в основном связано с увеличением выпуска наличных денег.

В этом году объем выпуска не сократился, спрос на наличные со стороны населения и бизнеса сохраняется, поэтому и расходы будут сопоставимы с 2022 годом.

Фото: РИА Новости/Мария Девахина

— Этим летом зампред ЦБ Алексей Заботкин рассказал, что во время пандемии люди во всем мире, в том числе в нашей стране, обналичили большой объем денег, причем существенная их часть не вернулась в банки. То есть, где-то эти средства осели. Нет ли у вас оценок по таким «осевшим» средствам?

— Таких оценок нет, но мы наблюдаем, что доля безналичных платежей растет и уже достигла 81,2%. Но при этом и количество наличных в обращении тоже растет. Соответственно, можно предположить, что люди в сложные периоды, каким был и 2020 год, и 2022-й, формируют у себя наличные резервы. И это действительно общемировой тренд. Во все времена наличность считалась самой надежной формой денег.

— Недавно глава набсовета Мосбиржи, в прошлом первый зампред ЦБ Сергей Швецов опять заявил, что наличные — уходящая натура, ибо их доля в платежах стремительно снижается.

— Даже если платежи на 100% станут безналичными, полностью полагаться только на безналичную инфраструктуру нельзя, она имеет свои уязвимости. События последних лет показали, что в мире всё не так стабильно, поэтому должен существовать запас наличных. В большинстве стран мира объем наличных денег в обращении растет.

Например, монетарные власти Швеции снова строят кассовые центры, от которых отказывались ранее. Коронавирус и другие события показали, что такая инфраструктура нужна. Великобритания на законодательном уровне закрепила обязанность банков обеспечивать свободный доступ населения и бизнеса к наличным деньгам.

Многие страны сейчас начинают переосмысливать свои подходы: если раньше говорили о том, что намерены отказаться от «живых» денег, то сейчас стали более разумно к этому относиться. Уничтожить инфраструктуру легко, а восстановить потом сложно. Поэтому мы развиваем инфраструктуру как для безналичных, так и наличных расчетов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«Монеты остаются законным средством платежа»

— Когда мы говорим о наличности, то больше имеем в виду купюры. Но есть еще и монеты, которые не обладают достаточной покупательной ценностью, но дороги в производстве. ЦБ давно отказался от чеканки мелких монет. Нет ли планов вернуться к давней истории и обсудить с Госдумой законодательный отказ от копейки и других мелких монет?

— Да, это давняя история. И, действительно, в 2015–2016 годах мы перестали чеканить монеты номиналом менее одного рубля. Во-первых, их достаточно было выпущено. По статистике, на каждого человека приходится примерно по 500 монет. Кстати, это сопоставимо с ситуацией в ведущих экономиках мира.

Во-вторых, проведенные Банком России исследования показали, что востребованность в мелкой монете падает и находится на крайне низком уровне. При этом изготовление монет —– довольно затратная история.

Тем не менее, планов по выводу монет до рубля из обращения нет.

— Почему?

— Они остаются законным средством платежа. И монеты выполняют функцию размена, потому что цены на товары и услуги выражаются не только в рублях, но и в копейках. У граждан должна быть возможность рассчитаться за покупку, как говорится, «до копейки». У кредитных организаций есть обязанность до копейки рассчитаться при закрытии вклада. Тарифы ЖКХ также указываются с копейками.

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

— В общем, не обсуждаете и не планируете с законодателями отказ от мелких монет и принятие системы округления?

— Нет. Да и как сделать справедливое округление? Для кого-то общепринятая практика округлять в большую сторону может быть неприемлемой.

— А улучшилась ли ситуация с монетами более крупного номинала, которые наши граждане складируют дома и не возвращают в оборот?

— Несколько лет назад Банк России запустил монетную площадку, основная задача которой — поддерживать непрерывное обращение монеты. Этот ресурс объединяет организации, которые нуждаются в монетах, и тех, кто имеет их в избытке.

Мы увидели, что этот проект показал высокую эффективность. Площадка действует уже в 26 регионах, а оборот монеты на ней составляет около 40% межбанковского оборота. Мы будем дальше продолжать развивать проект и привлекать к участию новых субъектов, да и банкам это оказалось интересным.

Мы все прекрасно понимаем, что очень много монет оседает в копилках у населения, и кредитные организации самостоятельно проводят мероприятия по сбору монет, чтобы вернуть их в обращение. Периодически в разных регионах проводятся специальные акции, которые мы условно называем «монетная неделя» (сроки проведения могут быть как больше, так и меньше), когда можно обменять монеты на банкноты без комиссии. Мы эти мероприятия поддерживаем. Были примеры, когда регионы собирали десятки тонн монет, или, когда регион за одну акцию обменял миллион кружков, как мы называем монеты.

В этом году «монетная неделя» впервые пройдет практически во всех регионах страны одновременно — с 25 сентября по 8 октября. По предварительной информации, в ней планируют принять участие около 2500 подразделений более 50 банков. Можно будет без комиссии зачислить сумму на счет или обменять монеты на банкноты. Банки могут выдавать в том числе и новые 100-рублевые банкноты. В виде бонуса людям могут предложить и памятные монеты Банка России, например, «Смешарики». Ожидаем, что акция принесет хороший эффект, поскольку в таком масштабе она еще не проходила.