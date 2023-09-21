Опоры России: как строится сетевая инфраструктура в Западной Сибири

В августе «Россети» начали строительство новой линии электропередачи в Югре. Она позволит усилить энергоузел, питающий сразу пять месторождений с общим объемом добычи около 2 млн тонн нефти в год. И это только один из примеров масштабных проектов последних лет. О том, каким образом они способствуют промышленному развитию Западной Сибири, рассказывают «Известия».

Сети для нефтепромыслов

История Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции насчитывает уже около 70 лет. Первым идею о существовании здесь гигантских запасов углеводородов выдвинул еще основатель советской нефтяной геологии академик Иван Губкин. Но чтобы подтвердить теоретические выкладки, понадобились многие годы практических исследований и изысканий в суровых климатических условиях. Только в 1953 году Березовский газовый фонтан окончательно доказал истинность предположений о богатствах сибирских недр.

Регион быстро стал одной из главных ресурсных кладовых СССР, а затем и России. При этом развитие нефтегазовой отрасли всегда шло в ногу с энергетикой. Так, еще в эпоху СССР в Западной Сибири были построены Сургутские ГРЭС-1 и ГРЭС-2, которые и сегодня входят в пятерку крупнейших теплоэлектростанций России. Также здесь действуют ЛЭП протяженностью 350 км и более. Некоторые из них были построены во времена СССР, однако значительное количество инфраструктуры создано в наше время: процесс развития электросетей в Западной Сибири идет практически непрерывно.

Стабильного и надежного электроснабжения требовали не только сами промыслы, но и организация быта газовиков и нефтяников. Благодаря разработке месторождений углеводородов появились целые города — Новый Уренгой, Когалым, Лангепас, Надым, Нижневартовск и многие другие.

Сегодня в Тюменской области, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах производят более половины нефти и почти 80% газа. Однако в последние годы структура добычи в регионе меняется. Постепенно месторождения с «легкими» запасами истощаются, и нефтяники все активнее разрабатывают трудноизвлекаемые ресурсы. Эта работа вполне по силам с учетом современных технологий, однако для их использования требуется больше электроэнергии.

80 млрд инвестиций

«Сегодня развитая энергетическая инфраструктура играет ключевую роль. Она позволяет не только выдать мощность промыслам для разработки трудноизвлекаемых запасов, но и создать комфортные условия труда и отдыха людей. Это мотивирует их жить и работать на севере. В последние годы численность населения во многих регионах Западной Сибири устойчиво растет. Необходимо сохранить этот тренд», — считает заместитель председателя комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Анатолий Широков.

Действительно, по утверждениям экспертов, строительство энергообъектов в Западной Сибири способствует не только промышленному росту, но и решению социальных задач. А поскольку развитие Западной Сибири и укрепление местного производственного потенциала является одной из основ ресурсного и технического суверенитета страны, реализация энергетических проектов в регионе идет опережающими темпами.

В числе крупнейших строек последних лет — создание группы подстанций высокого напряжения на Ямале, которое завершилось в 2019 году. «Россети» тогда ввели в работу более 450 км линий электропередачи и 505 МВА трансформаторной мощности. Проект увеличил пропускную способность магистральных сетей, составляющих основу системы электроснабжения. Теперь идет следующий этап — развитие распределительного комплекса, от которого напрямую запитано большинство промыслов.

«С 2020 года Группа „Россети“ инвестировала в развитие электросетей Тюменской области, Ямала и Югры около 33 млрд рублей. В ближайшие два года направим на эти цели еще 47 млрд рублей. Стратегический приоритет — электроснабжение добывающих предприятий. Также уделяем большое внимание усилению инфраструктуры, питающей города нефтяников и газовиков. Работа на севере имеет свои особенности. Как правило, речь идет о строительстве объектов в труднодоступных районах с использованием всего возможного арсенала техники — от вездеходов до вертолетов», — рассказывает глава компании Андрей Рюмин.

Северная стройка

Главная проблема заключается в трудностях северного климата. Большую часть года здесь стоит зима, температуры опускаются до — 60 градусов, а высота сугробов достигает нескольких метров. В таких условиях строителям необходимо специальное оборудование, которое способно выдерживать экстремальные условия.

Перепады рельефа также создают немало сложностей: так, при возведении линии электропередачи «Батово — Чапровская» в местах перехода через реку Иртыш энергетикам потребовалось установить две 90-метровые опоры. А при реконструкции сетей для другого крупного проекта на Ямале — «Роспана» — нужно было ставить дополнительные опоры в местах пересечения трасс ЛЭП, чтобы защитить провода от схлестывания при сильном ветре. Высота некоторых конструкций превышает 45 метров, что сравнимо с 15-этажным домом.

Сибирское лето приносит свои сложности: работа нередко идет в заболоченной местности, где вязнет тяжелая техника. В таких случаях на строительстве задействуют вертолеты, которые доставляют необходимые грузы. Например, в ходе возведения подстанции «Невская», которая обеспечивает электроэнергией Эргинский кластер месторождений, воздушные суда совершили 46 рейсов.

Еще один вызов — обводненный мягкий грунт, который при промерзании увеличивается в объеме. Чтобы не допустить потерю устойчивости опор ЛЭП, фундаменты укрепляют сваями. При возведении 25-километрового транзита «Кузоваткинская — Чупальская» энергетики углубили основания на 18 метров. Построенная ЛЭП создала условия для наращивания добычи нефти на Кузоваткинском месторождении.

Строительство сетей в Западной Сибири продолжается. В начале августа компания «Россети Тюмень» начала проект, который предполагает строительство новой линии электропередачи «Святогор — Угутский» протяженностью 80 км и модернизацию переключательного пункта «Угутский». По трассе транзита установят 366 опор высотой до 45 метров и смонтируют около 480 км провода. Линия пересечет леса, болота и другие ЛЭП. Оборудование и бригады к месту возведения будут доставлены с помощью высокопроходимой техники. При этом основную часть технологических мероприятий энергетики будут вести зимой, после полного промерзания грунта.

Эксплуатация сетевой инфраструктуры в настоящее время также ведется с использованием современных решений. Для надежности работы энергообъектов активно применяются цифровые технологии, которые позволяют удаленно контролировать состояние оборудования. Например, с расположенного в Югре питающего центра «Александрова» диспетчер в режиме реального времени получает более 900 сигналов телеметрии в цифровом формате.

Как отмечает доцент Политехнического института Сургутского госуниверситета Виталий Рыжаков, подобные энергообъекты сегодня играют одну из основных ролей в реализации масштабных проектов в ТЭК. «По мере увеличения общего количества эксплуатируемых месторождений с трудноизвлекаемыми запасами доля затрат на электроэнергию в себестоимости добычи возрастает. Производственные возможности, технологический потенциал и эффективные решения в области электроснабжения являются надежной опорой для реализации масштабных проектов нефтегазовой отрасли», — утверждает эксперт.