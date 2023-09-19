Спутник пациента: вакцина от «Омикрона» может появиться через два месяца

Обновленная вакцина «Спутник V», эффективная против штамма «Омикрон», может быть зарегистрирована через два месяца, выяснили «Известиям». В ближайшее время НИЦ эпидемиологии имени Гамалеи должен начать ее клинические испытания. Появления нового состава вакцины ждут на фоне роста заболеваемости COVID-19: за последнюю неделю в целом по стране он составил 49,8%, в Москве — 51,9%, в Санкт-Петербурге — 77,1%. В московских Сокольниках вновь заработал временный ковидный госпиталь. Ранее Роспотребнадзор сообщили, что новый подвид «Омикрона» — «Пирола» — оказался более заразным, чем предыдущие. В то же время эксперты не ожидают чересчур высоких темпов распространения инфекции и не видят необходимости в проведения массовой вакцинации.

Обновленная защита

Документы на регистрацию вакцины «Спутник V» с обновленным составом, который сделает ее эффективной против различных подвидов штамма «Омикрон», будут поданы в Минздрав через два месяца. Об этом «Известиям» сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинзбург. В течение этого времени препарат будет проходить клинические испытания.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

— Сегодня я узнал, что Минздрав получил необходимые деньги, которые перечислят нам для проведения клинических испытаний «Спутник V» в обновленном антигенном составе , — сказал Александр Гинзбург. — Он эффективен как раз против штаммов, которые сейчас циркулируют. Если это произойдет сегодня или завтра, то надо отсчитать 60 дней, после которых мы подадим пакет документов на регистрацию.

Итоговое решение о регистрации вакцины должен принять Минздрав, пояснил он, отметив, что «были случаи, когда это происходило за одни сутки, а иногда на это требовался целый год».

«Известия» направили запрос в Минздрав с просьбой сообщить, когда будут перечислены средства на проведение клинических испытаний и сколько времени потребуется на регистрацию вакцины.

По словам Александра Гинзбурга, насколько эффективно обновленный препарат будет защищать от нового штамма «Пирола», пока сказать нельзя — институт не располагает его образцами.

После получения регистрационного удостоверения институт приступит к производству вакцины. Какие будут объемы заказов, пока неизвестно: каждый регион проводит закупку самостоятельно. Производственные возможности института составляют порядка 1,5 млн доз вакцины в месяц, рассказал руководитель научной организации.

Изменчивый вирус

Некоторые эксперты высказали сомнение в эффективности будущей вакцины против новых подвидов вируса. Обновлять состав существующих вакцин против коронавируса, чтобы они защищали от актуальных сейчас штаммов, не имеет смысла: к тому моменту, как эта работа будет завершена, появится новый вариант SARS-CoV-2, полагает научный сотрудник Института иммунологии и физиологии Уральского отделения РАН Михаил Болков.

— Поверхностный белок коронавируса очень изменчив. Попытки обновить вакцину — это, конечно, хорошо, но я не знаю, есть ли в этом смысл. Пока мы будем это делать, появится еще один вариант, — сказал Михаил Болков.

Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

Как рассказал специалист, в США уже была создана вакцина, в которую включили сразу два штамма коронавируса: самый первый и один из последних вариантов «Омикрона». В результате антитела вырабатывались только против первоначального подвида и защита от «Омикрона» появилась только после повторной вакцинации этим препаратом.

Новый подвид «Омикрона» — «Пирола» — отличается от своих предшественников тем, что у него насчитывают 30 мутаций в поверхностном S-белке, он также называется спайковым. Все они направлены на наиболее эффективное прикрепление к клетке и внедрение вируса внутрь нее. Это дает возможность инфекции максимального ускользнуть от иммунного ответа, пояснил «Известиям» врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.

По его словам, даже если человек имеет антитела, «Пирола» настолько быстро и эффективно проникает внутрь клетки, что они просто не успевают сработать.

— По имеющимся данным, специфической симптоматики у «Пиролы» нет. В некоторых статьях появляется информация о том, что для него характерны насморк, кашель и интоксикация. Но эта же симптоматика проявляется при любой респираторной вирусной инфекции, — сказал Андрей Поздняков.

Роспотребнадзор 18 сентября заявил, что вариант «Пирола» более заразен по сравнению с предшественниками. Это, полагает Андрей Поздняков, может быть причиной вспышки респираторных инфекций.

Столицы наготове

На фоне роста заболеваемости COVID-19 в московском районе Сокольники с 19 сентября вновь заработал временный ковидный госпиталь, который принимал больных во время пандемии. В департаменте здравоохранения Москвы «Известиям» заявили, что это обусловлено проведением плановых мероприятий, связанных с наступлением осеннего сезона.

Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом, за прошедшую неделю в Москве выявили 4617 случаев заболевания, в то время как за предыдущую — 3040 случаев (+51,9%). В целом по РФ рост за неделю составил 49,8% (11 516 случаев против 7688).

В столичном департаменте здравоохранения подчеркнули, что сейчас уровень заболеваемости и госпитализаций меньше, чем в аналогичную неделю прошлого года.

В Санкт-Петербурге, по данным оперштаба, заболеваемость COVID-19 за неделю составила 1130 случаев против 638 неделей ранее (+77,1%). При этом в региональном комитете здравоохранения «Известиям» заявили, что рост заболеваемости находится на минимальных значениях.

«У нас при необходимости в первую очередь будут открывать стационары-трансформеры (многоцелевые мобильные комплексы. — «Известия»), — отметили в ведомстве. — Вчера госпитализировали 29 человек».

Там подчеркнули, что прогнозировать новую волну «крайне затруднительно», так как заболеваемость COVID-19 не имеет сезонного характера, а зависит от мутации вируса.

Главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альштейн в разговоре с «Известиями» высказал мнение, что вряд ли стоит ожидать высокой заболеваемости.

— Сейчас есть некоторое повышение, но не такое значительное, чтобы говорить о новой волне. И вряд ли дальнейший подъем будет очень большим, — заявил он. — Пандемия закончилась, но «хвост» от нее остается и распространение COVID-19 продолжается. Усилия системы здравоохранения должны быть направлены на дальнейшую борьбу с ковидом, потому и открыли госпиталь в Сокольниках.

По мнению вирусолога, хотя новая вакцина, эффективная против штамма «Омикрон», пока не готова, существующие препараты могут защитить как минимум от развития осложнений. Поэтому людям, которые находятся в зоне риска, — пожилым и пациентам с хроническими заболеваниями — стоит вакцинироваться или ревакцинироваться.

— А в проведения массовой кампании необходимости пока нет, — полагает Анатолий Альштейн.

Вакцинация в регионах

На данный момент регионы отказались от массовой вакцинации от COVID-19. Например, в Тульской области это мотивировали тем, что «ситуация с коронавирусом в области контролируемая». Прививку делают по показаниям — пожилым и людям с хроническим заболеваниями.

Инфекционист телемедицинского сервиса «Доктис» Елизавета Темник пояснила «Известиям», что в ревакцинации при отсутствии показаний пока нет необходимости.

— Людям, которые прошли полный курс вакцинации от коронавирусной инфекции, пока ревакцинироваться не нужно, — отметила специалист.

С начала пандемии и до I квартала 2023 года включительно регионы России получали вакцины против коронавируса за счет средств резервного фонда правительства, сообщили «Известиям» в минздравах субъектов. Но сейчас их закупки осуществляются за счет региональных бюджетов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Вакцины против COVID-19 сейчас должны закупаться на средства регионального бюджета, их централизованные поставки в республику на средства федерального бюджета не ожидаются, — сообщили, в частности, в минздраве Башкирии.

В этот регион в 2023 году уже поступило почти 82 тыс. доз, сообщили в ведомстве, планирует закупить еще 15 тыс.

В Брянской области до конца сентября ожидают поступления 5 тыс. доз вакцины «Конвасэл». В Липецкой области за счет средств регионального бюджета закуплено 61,5 тыс. доз «Спутник Лайт». Закупить вакцину намерены также в Курской, Кировской, Псковской и Ивановской областях, Кабардино-Балкарии и Мордовии.

А вот в Воронежской области ждут новой, актуализированной, вакцины.

— В настоящий момент проводятся клинические испытания вакцин следующего поколения. После выхода их на фармацевтический рынок России, закупка таких препаратов будет осуществляться, — сообщили в регионе.

В Новосибирскую область с начала года поступило 19,8 тыс. доз вакцины «Гам-Ковид-Вак». Минздрав Новосибирской области обратился в местное управление Роспотребнадзора, попросив дать разъяснения по дальнейшей вакцинации против коронавируса на территории региона.