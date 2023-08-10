Что такое «Эрис»: может ли новый подвид «Омикрона» вызвать рост заболеваемости
Новый вариант коронавируса «Эрис», названный в честь карликовой планеты Ириды, может привести к росту заболеваемости по всему миру. В РФ он пока не получил широкого распространения, однако риски осложнения эпидемиологической ситуации по COVID-19, связанные с его распространением, существуют, рассказали в Роспотребнадзоре. Эксперты отмечают способность этого субварианта к эволюционно большей устойчивости и ускользанию от иммунной системы. Однако скорость его распространения не такая высокая, чтобы говорить, что он вытеснит другие штаммы. Сезонный же рост заболеваемости ОРВИ уже начался, но он бы произошел и без мутировавших версий «Омикрона», заверили вирусологи.
Омикронные потомки
В России вариант «Омикрона» EG.5 («Эрис») пока не получил широкого распространения, однако риски осложнения эпидемиологической ситуации по COVID-19, связанные с его распространением, существуют. Об этом в четверг, 10 августа, сообщили в Роспотребнадзоре.
— В РФ первые единичные случаи инфицирования вариантом EG.5 выявлены в апреле 2023 года. Их всего 17, это 0,24% от всех случаев инфицирования в период с апреля по август, — сообщили в пресс-службе ведомства.
Заболевших обнаружили в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Магаданской и Иркутской областях, Краснодарском крае, республиках Бурятия и Хакасия.
Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) добавила линию EG.5 «Эрис» в перечень вариантов под наблюдением. В мире первые образцы, содержащие этот штамм, датируются 17 февраля 2023 года.
Как сообщили в Роспотребнадзоре, по данным ВОЗ, частота выявления «Эрис» в мире выросла с 6,2 до 11,6%. Этот вариант демонстрирует значительно более высокую эффективность распространения по сравнению с предшественниками XBB (такими как XBB. 1.5 «Кракен», XBB. 1.16 «Арктур»).
— Распространение EG.5 наблюдается в Китае, США, Великобритании, а также в отдельных странах Европы и Азии. В настоящее время этот вариант выявлен в 51 стране, — уточнили в ведомстве.
Об опасности нового штамма на брифинге 9 августа сообщила технический руководитель ВОЗ по проблеме COVID-19 Мария Ван Керкхове. Канадский геномный биолог Райан Грегори присвоил штамму с подгруппой вариантов EG.5.1 неофициальное имя Eris («Эрида») в честь карликовой планеты. Также такое имя носит древнегреческая богиня раздора.
Повышенная конкурентоспособность
В целом, по оценке ВОЗ, наблюдается рост доли варианта «Эрис», его активное распространение и способность ускользать от иммунитета. Однако на сегодняшний день не было отмечено изменений, связанных с тяжестью заболевания.
Симптомы такие же, как и у предыдущих вариантов: кашель, насморк, лихорадка, боль в горле и чувство сдавленности в груди, но у людей с ослабленным иммунитетом и некоторых восприимчивых лиц заболевание может привести к более тяжелым последствиям, подчеркнули в Роспотребнадзоре.
— Однако «Эрис» немного более «конкурентоспособен», чем другие геноварианты SARS-CoV-2, способен лучше уклоняться от ранее выработанного иммунитета, — предупредили в ведомстве.
Новый вариант «Омикрона» чуть более заразен, чем другие штаммы, но при этом не вызывает более тяжелого течения заболевания, подтвердил «Известиям» руководитель центра превосходства «Персонифицированная медицина» института фундаментальной медицины и биологии КФУ Альберт Ризванов.
— В очередной раз вирус, приспосабливаясь к иммунитету, немного изменил свою структуру так, что предыдущий иммунитет, вызванный вакцинами, которые были разработаны еще на самые первые варианты коронавируса или после перенесенных заболеваний, оказывается менее эффективным в защите от этого штамма, — подчеркнули ученый.
Скорость его распространения не такая высокая, чтобы говорить, что он «особо успешен» и вытеснит другие штаммы, заверил эксперт.
Ждать ли всплеск
Однако точных данных по новому субтипу пока нет, считает старший научный сотрудник кафедры иммунохимии Уральского федерального университета Михаил Болков. Известно только, что это «дитя» предыдущих субвариантов «Омикрона». Единственное, что его отличает, как и некогда варианты XBB, это то, что он эволюционно более устойчивый и эффективнее ускользает от иммунной системы. Поэтому он занимает свое место в популяции быстрее, чем другие подвиды.
— Так или иначе очередная волна в виде сезонного всплеска ОРВИ к нам всё равно бы пришла. Но это бы проскользнуло мимо внимания большинства людей. Хотя это инфекции с тяжелыми осложнениями. И если бы мы не знали о новом субварианте, ничего бы не изменилось, — уверен специалист. — Другое дело, что он очень активен, и так как он новый, какая-то часть населения всё равно на него отреагирует.
По словам эксперта, будет определенный подъем заболеваемости, но оценить его точно пока нельзя.
— Подъем был бы и без нового варианта, просто теперь он будет чуть посильнее, — заметил Михаил Болков. — Фундаментально все люди очень разные. У нас разная степень защиты от инфекций и опыт перенесения вариантов коронавируса. У кого-то будет лучше от него защищенность, у кого-то хуже.
В России сейчас границы открыты, и любые штаммы могут легко проникать на территорию страны, но в целом это не вызывает особой озабоченности, сообщил Альберт Ризванов.
— Даже ВОЗ рассматривает это вариант не как требующий озабоченности, а как требующий наблюдения, — подчеркнул он.
Ситуация остается на строгом контроле Роспотребнадзора.