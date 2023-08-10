Что такое «Эрис»: может ли новый подвид «Омикрона» вызвать рост заболеваемости

Новый вариант коронавируса «Эрис», названный в честь карликовой планеты Ириды, может привести к росту заболеваемости по всему миру. В РФ он пока не получил широкого распространения, однако риски осложнения эпидемиологической ситуации по COVID-19, связанные с его распространением, существуют, рассказали в Роспотребнадзоре. Эксперты отмечают способность этого субварианта к эволюционно большей устойчивости и ускользанию от иммунной системы. Однако скорость его распространения не такая высокая, чтобы говорить, что он вытеснит другие штаммы. Сезонный же рост заболеваемости ОРВИ уже начался, но он бы произошел и без мутировавших версий «Омикрона», заверили вирусологи .

Омикронные потомки

В России вариант «Омикрона» EG.5 («Эрис») пока не получил широкого распространения, однако риски осложнения эпидемиологической ситуации по COVID-19, связанные с его распространением, существуют. Об этом в четверг, 10 августа, сообщили в Роспотребнадзоре.

— В РФ первые единичные случаи инфицирования вариантом EG.5 выявлены в апреле 2023 года. Их всего 17, это 0,24% от всех случаев инфицирования в период с апреля по август , — сообщили в пресс-службе ведомства.

Заболевших обнаружили в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Магаданской и Иркутской областях, Краснодарском крае, республиках Бурятия и Хакасия .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) добавила линию EG.5 «Эрис» в перечень вариантов под наблюдением . В мире первые образцы, содержащие этот штамм, датируются 17 февраля 2023 года.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, по данным ВОЗ, частота выявления «Эрис» в мире выросла с 6,2 до 11,6%. Этот вариант демонстрирует значительно более высокую эффективность распространения по сравнению с предшественниками XBB (такими как XBB. 1.5 «Кракен», XBB. 1.16 «Арктур»).

— Распространение EG.5 наблюдается в Китае, США, Великобритании, а также в отдельных странах Европы и Азии. В настоящее время этот вариант выявлен в 51 стране , — уточнили в ведомстве.

Фото: ТАСС/EPA/ALEX PLAVEVSKI

Об опасности нового штамма на брифинге 9 августа сообщила технический руководитель ВОЗ по проблеме COVID-19 Мария Ван Керкхове. Канадский геномный биолог Райан Грегори присвоил штамму с подгруппой вариантов EG.5.1 неофициальное имя Eris («Эрида») в честь карликовой планеты. Также такое имя носит древнегреческая богиня раздора .

Повышенная конкурентоспособность

В целом, по оценке ВОЗ, наблюдается рост доли варианта «Эрис», его активное распространение и способность ускользать от иммунитета. Однако на сегодняшний день не было отмечено изменений, связанных с тяжестью заболевания .

Симптомы такие же, как и у предыдущих вариантов: кашель, насморк, лихорадка, боль в горле и чувство сдавленности в груди, но у людей с ослабленным иммунитетом и некоторых восприимчивых лиц заболевание может привести к более тяжелым последствиям , подчеркнули в Роспотребнадзоре.

— Однако «Эрис» немного более «конкурентоспособен», чем другие геноварианты SARS-CoV-2, способен лучше уклоняться от ранее выработанного иммунитета , — предупредили в ведомстве.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Новый вариант «Омикрона» чуть более заразен, чем другие штаммы, но при этом не вызывает более тяжелого течения заболевания , подтвердил «Известиям» руководитель центра превосходства «Персонифицированная медицина» института фундаментальной медицины и биологии КФУ Альберт Ризванов.

— В очередной раз вирус, приспосабливаясь к иммунитету, немного изменил свою структуру так, что предыдущий иммунитет , вызванный вакцинами, которые были разработаны еще на самые первые варианты коронавируса или после перенесенных заболеваний, оказывается менее эффективным в защите от этого штамма , — подчеркнули ученый.

Скорость его распространения не такая высокая, чтобы говорить, что он «особо успешен» и вытеснит другие штаммы , заверил эксперт.

Ждать ли всплеск

Однако точных данных по новому субтипу пока нет , считает старший научный сотрудник кафедры иммунохимии Уральского федерального университета Михаил Болков. Известно только, что это «дитя» предыдущих субвариантов «Омикрона». Единственное, что его отличает, как и некогда варианты XBB, это то, что он эволюционно более устойчивый и эффективнее ускользает от иммунной системы . Поэтому он занимает свое место в популяции быстрее, чем другие подвиды .

— Так или иначе очередная волна в виде сезонного всплеска ОРВИ к нам всё равно бы пришла. Но это бы проскользнуло мимо внимания большинства людей . Хотя это инфекции с тяжелыми осложнениями. И если бы мы не знали о новом субварианте, ничего бы не изменилось , — уверен специалист. — Другое дело, что он очень активен, и так как он новый, какая-то часть населения всё равно на него отреагирует .

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

По словам эксперта, будет определенный подъем заболеваемости, но оценить его точно пока нельзя .

— Подъем был бы и без нового варианта, просто теперь он будет чуть посильнее, — заметил Михаил Болков. — Фундаментально все люди очень разные. У нас разная степень защиты от инфекций и опыт перенесения вариантов коронавируса. У кого-то будет лучше от него защищенность, у кого-то хуже .

В России сейчас границы открыты, и любые штаммы могут легко проникать на территорию страны, но в целом это не вызывает особой озабоченности , сообщил Альберт Ризванов.

— Даже ВОЗ рассматривает это вариант не как требующий озабоченности, а как требующий наблюдения , — подчеркнул он.

Ситуация остается на строгом контроле Роспотребнадзора.