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Король «Арктур»: новый штамм начнет доминировать в Москве к июлю

Как это скажется на заболеваемости коронавирусом
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Штамм коронавируса «Арктур» станет доминирующим в Москве к началу июля. Однако его распространение не приведет к значительному всплеску новых случаев инфекции, так как в городе сохраняется высокий уровень коллективного иммунитета. Таков прогноз математической модели, созданной в Институте проблем передачи информации РАН. Расчеты также показали, что значительная часть населения обладает постоянной иммунной защитой от COVID-19, которая периодически «обновляется» благодаря циркуляции патогена в популяции. При этом вирус переносится бессимптомно. По мнению экспертов, выводы модели можно назвать реалистичными. А сам «Арктур», в силу легкости симптомов, не несет большой опасности.

На что рассчитывать?

Штамм SARS-CoV-2 «Арктур», появившийся в России в начале апреля, станет доминирующим в столице в начале июля, а к началу августа вытеснит все предшествующие подтипы патогена. Таковы результаты расчетов математической модели распространения COVID-19, которая была создана в Институте проблем передачи информации РАН. Согласно ее выводам, «Арктур» спровоцирует незначительную волну новых заражений, которая начнется в июле, примерно, с 2 тыс. инфицированных в сутки, и достигнет максимума в 2,5 тыс. к середине октября.

— Штамм «Арктур» довольно быстро — к июлю — станет доминирующим. В расчетах я исходил из того, что он в 1,66 раза более заразен, чем его предшественник — вариант «Омикрона» XBB,— сказал научный сотрудник Института проблем передачи информации РАН Александр Соколов.

анализ на ковид
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

По словам математика, анализ модели позволяет сделать и некоторые другие выводы об изменениях в характере эпидемии. Так, численные эксперименты показывают, что при росте базового репродуктивного числа (количество людей, которых в среднем заражает один инфицированный) выше четырех, привычная всем волновая динамика новых случаев болезни начинает затухать. Амплитуда волн становилась всё меньше и меньше, однако при этом сохраняется достаточно высокий постоянный уровень заболеваемости, который позволяет поддерживать коллективный иммунитет близким к 100%.

В целом система «вирус – человек» стремится к точке равновесия, достигнув которой волнообразный график сменяется прямой линией. Пока реальные данные подтверждают эту гипотезу. Затухание волн можно ясно видеть на графике с появлением очень заразного «Омикрона», базовое репродуктивное число которого достигло шести и далее возрастало вместе с новыми мутациями.

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Также расчеты показывают, что появление новых штаммов может нести реальную опасность, только если они будут вызывать гораздо более тяжелое течение заболевания. Если иммунитет от контакта с предшествующими вариантами защищает от нового подтипа, то большое число переболевших в предыдущие волны не становятся жертвами вируса. Так, волна января-апреля 2023 года «обновила» уровень коллективной иммунной защиты, поэтому «Арктур» не вызовет особенно заметных пиков.

обработка от ковида
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Еще один вывод, которые следует из анализа модели, говорит о том, что более половины населения Москвы не теряют иммунитет от COVID-19 со временем. Вероятно, эти люди постоянно «подновляют» свою защиту, контактируя с вирусом, но переносят его бессимптомно и не заражают других.

Созданная в ИППИ модель описывает развитие эпидемии SARS-CoV-2 в Москве. Однако косвенно с ее помощью можно судить и о положении вещей в России в целом. Столичный тренд обычно повторяется в масштабах страны с некоторым запозданием во времени.

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Количество и качество

Любая математическая модель строится на реальных данных, которые затем пытаются экстраполировать в будущее, пояснил «Известиям» научный сотрудник Института иммунологии и физиологии Уральского отделения РАН Михаил Болков. Можно взять какой-то показатель из прошлого, перенести его в более поздний период, данные за который нам известны, и посмотреть, насколько точны расчеты.

ковидный госпиталь
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Создатели модели успешно используют такой метод проверки своей разработки, поэтому методика с довольно высокой вероятностью предсказывает динамику волн распространения коронавируса. Такие расчеты имеют право на существование и отвечают современным требованиям, которые предъявляются к прогнозам.

— Я согласен с выводами авторов модели о том, что существует определенная прослойка людей, сохраняющих постоянный иммунитет к COVID-19. В крупных городах жители постоянно находятся в окружении различных субвариантов «Омикрона». За счет контакта с инфекцией происходит естественная стимуляция иммунитета. Такой защиты нет у тех, кто живет в изоляции. Также иммунитет снижен у лиц с ожирением, диабетом и другими состояниями, утяжеляющими течение COVID-19, — сказал Михаил Болков.

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Однако у представленной модели есть одно важное ограничение. Нельзя точно предсказывать динамику развития эпидемии, основываясь только на статистике. Это количественный показатель, но он зависит от качеств вируса. То есть от структуры белков на его поверхности в зоне контакта с клетками человека. Она всё время изменяется, определяя заразность и скорость распространения вируса. Это также необходимо учитывать для повышения точности прогноза, заключил специалист.

анализ крови
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— Небольшой рост числа новых случаев заражения штаммом «Арктур» возможен. Но он вызывает обычное ОРВИ, поэтому особой опасности в этом нет. Этот штамм действительно имеет высокую контагиозность и рано или поздно станет доминантным, но это не представляет проблему, — сказал Андрей Продеус.87

По мнению специалиста, сейчас большинство людей, живущих в обществе, действительно периодически контактирует с разными штаммами коронавируса и благодаря этому поддерживает иммунитет. Большая удача, что эти патогены не вызывают болезни с тяжелым течением, считают эксперты.

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