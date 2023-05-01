Проблемы на память: как работает постковидный синдром

В России 22 млн человек переболели коронавирусом, при этом у каждого 5–8-го развился постковидный синдром. Люди жалуются на слабость, одышку, ухудшение памяти и когнитивных способностей, у многих в разы вырастает риск сердечно-сосудистых болезней, инсульта и сахарного диабета. Как постковид действует на организм человека и какая реабилитация нужна при его появлении, разбирались «Известия».

Постковидный синдром

Чаще всего от постковида страдают люди, которые перенесли болезнь тяжело и находились в реанимации. Но иногда с ним сталкиваются и те, кто болел легко , рассказал российский пульмонолог, академик РАН Александр Чучалин, выступая на медицинском совете «Перспективы реабилитации пациентов с постковидным состоянием на санаторно-курортном этапе» в Подмосковье.

По словам Чучалина, в группе риска находятся те, кто не делал прививки: если у вакцинированных людей постковид встречается всего в 16% случаев, то у непривитых — в 42%.

— Как правило, постковид развивается у людей к третьему месяцу от начала заболевания и его симптомы могут сохраняться до нескольких месяцев (не менее двух). Обычно это утомляемость, одышка, депрессия и когнитивная дисфункция — симптомы, которые в данный момент нельзя объяснить другими диагнозами, — рассказал эксперт.

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Иногда причиной усталости и депрессивных состояний при постковиде становится именно нехватка кислорода в организме. При этом сам человек может не замечать ее: из-за того, что вирус поражает хеморецепторы, у больного теряется способность посылать предупреждающие сигналы. Медики называют такое счастливой гипоксией.

Именно поэтому пациентам после коронавируса (особенно с разными жалобами на здоровье) важно проходить обследование, а медикам — обращать внимание на перенесенную инфекцию.

— Сегодня во всем мире постковидом страдает более 700 млн человек, и это та реальность, которую необходимо учитывать врачам разных специальностей — пульмонологам, кардиологам и неврологам, — отметил Александр Чучалин.

Удар по сердцу

По словам кардиолога, члена-корреспондента РАН Григория Арутюнова, коронавирус может приводить к развитию заболеваний сердечно-сосудистой системы, атеросклероза и сахарного диабета. У здоровых людей они могут проявиться впервые, а у тех, кто уже страдал такими болезнями, — обостриться (на это жалуется шесть из 10 пациентов).

— В первый месяц после заражения пациенты подвержены повышенному риску возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, включая аритмии, ишемическую болезнь, перикардит, миокардит, сердечную недостаточность и тромбоэмболическую болезнь, — рассказал заслуженный врач России.

Фото: Global Look Press/Sergey Bulkin

Еще один важный момент, который выяснили врачи: COVID-19, даже перенесенный в легкой форме, способствует развитию гипертонии. На повышенное давление жалуется треть (32–33%) переболевших, причем большинство обращается к врачу не раньше, чем через месяц (и до полугода) после выздоровления. У 11% такие проблемы возникают впервые.

Помимо этого, коронавирус может спровоцировать инсульт и начало сахарного диабета — особенно у людей, переболевших в тяжелой форме, пациентов с ожирением и в возрасте от 45 лет. По данным международных исследований, риск диабета может повыситься в десятки раз.

Всего за время пандемии у россиян могли диагностировать 1,4 млн случаев гипертонии, 388 тыс. случаев сахарного диабета и 209 тыс. случаев ишемической болезни сердца. В общей сложности риск инфарктов и инсультов у пациентов вырос на 55%.

— Поэтому врачи должны учитывать наличие COVID-19 в анамнезе как фактор риска сердечно-сосудистых заболеваний. Мы ожидаем новый фенотип пациентов, с которым столкнемся в реальной жизни после пандемии, — отметил Григорий Арутюнов.

Фото: Global Look Press/Sergey Bulkin

Самим пациентам, переболевшим коронавирусом, профессор посоветовал быть внимательнее к своему здоровью: проверять артериальное давление, уровень глюкозы и холестерина. Для начала лучше всего обратиться к терапевту, который даст направление на необходимые исследования.

Окислительный стресс

По словам академика РАН Александра Чучалина, сегодня ученые во всем мире продолжают спорить о том, что такое постковидный синдром, ведь речь идет о множественном поражении органов и систем организма. При этом сама причина постковида уже известна: обычно ею становится окислительный стресс.

Попадая в организм больного, вирус повреждает клетки крови и эндотелия сосудов, массово разрушая капилляры. В результате у человека резко замедляется кровоток и образуются микротромбы, из-за чего нарушается кровоснабжение органов.

Вслед за сосудами и легкими в процесс заболевания вовлекаются нервная система, головной мозг, сердце и желудочно-кишечный тракт. Именно поэтому после коронавируса у людей могут развиваться разные заболевания, связанные с ними.

Фото: ТАСС/EPA/ANGELO CARCONI

— Окислительный стресс — это резкое нарушение обмена ряда важных веществ в организме. Его вызывают так называемые активные формы кислорода, которые разрушают биологические мембраны и вызывают аутовоспалительные процессы. Все симптомы постковидного синдрома — нейровоспаление, слабость и утомляемость, проблемы с памятью и концентрацией, миопатия, плохой сон — это проявления окислительного стресса , — рассказал Чучалин.

Одними из первых последствия окислительного стресса начали изучать японские ученые, когда в середине прошлого века разрабатывали методы лечения лучевой болезни после ядерной бомбардировки. Им удалось найти мощный и безопасный антиоксидант — атомарный водород. С тех пор в Японии широко применяются водородные ингаляции — например, у онкобольных, проходящих химиотерапию. Это помогает снизить токсический эффект.

Российские ученые тоже стали изучать и развивать эту процедуру — во время пандемии она оказалась настоящим спасением.

Уникальная методика

Ученые из РНИМУ имени Пирогова разработали уникальный способ восстановления легких и всей системы кровообращения после коронавируса с помощью ингаляций медицинскими газами. Метод, созданный группой специалистов под руководством Александра Чучалина, уже внедрили в санаториях «Виктория» Центрального совета по туризму и отдыху (ЦСТЭ) в Подмосковье и Кисловодске, а также в санатории «Светлана» в Сочи.

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Как рассказали в ЦСТЭ, процедуры применяют в соответствии с методикой Чучалина. Каждый раз больной получает три ингаляции, выполняемые одна за другой (обычно курс состоит из 10 таких подходов). Сначала он дышит смесью подогретого гелия и кислорода (термогелиокс), а затем вдыхает оксид азота и атомарный водород.

На первом этапе пациент насыщает организм кислородом: гелий — легкий газ, и в смеси он нужен для того, чтобы быстрее доставить кислород в легкие и поднять сатурацию. В санатории «Виктория» в Пушкино, где стоит такой аппарат, приводят случаи, когда за одну процедуру она повышалась с 85 до 93 и эффект сохранялся на протяжении нескольких часов.

— Уже через два-три дня пациент чувствовал себя лучше: у него уменьшалась одышка, он уже мог выходить на прогулки. У людей, страдающих тахикардией, снижался пульс, — рассказала заведующая терапевтическим отделением санатория Шахида Башанова.

Ингаляции атомарным водородом устраняют последствия скрытой гипоксии — пониженного содержания кислорода в органах и тканях человека. А оксид азота восстанавливает поврежденные сосуды, снижая риск образования тромбов, а также снимает воспаление в организме.

В целом терапия медицинскими газами делает сосуды эластичнее, улучшает циркуляцию крови и кровоснабжение всех органов и систем, тем самым восстанавливая их функции.

Фото: ТАСС/Семен Антонов

Российская разработка привлекает в санатории даже гостей из-за рубежа: в 2021 году в санатории лечился президент Всемирной федерации водолечения и курортологии, профессор Миланского университета Умберто Солимене, тяжело переболевший коронавирусной инфекцией.

По словам Башановой, итальянец прочитал о медицинских газах в интернете и приехал в Подмосковье на реабилитацию. Профессор страдал тяжелой одышкой и с трудом передвигался, согнувшись и опираясь на две трости.

— Он прошел курс ингаляций и через две недели уже спокойно ходил без поддержки. Перед отъездом Солимене даже выступил на медицинской конференции, — отметила врач.

Большие перспективы

Сегодня в РНИМУ имени Пирогова продолжаются исследования по оптимальному подбору схем лечения медицинскими газами и их комбинациями, в этих исследованиях участвуют молодые ученые, аспиранты и ассистенты кафедры госпитальной терапии, которую возглавляет Чучалин.

Фото: РИА Новости/Денис Абрамов

— У университетской медицины большие перспективы, в том числе и для развития реабилитологии. И наше сотрудничество с командой академика Чучалина — тому подтверждение. Мы продолжаем создавать и отрабатывать на практике новые лечебные методики и программы, применяем высокотехнологичное медицинское оборудование, в том числе и отечественного производства. Регулярно проводимые медицинские конференции помогают совершенствовать эту работу, — отметил глава ЦСТЭ Виктор Пугиев.