Финишная кривая: когда закончится пандемия коронавируса

В России эпидемия нового коронавируса началась позже, чем во многих странах, а первые случаи выявили ровно три года назад, 31 января 2020 года. Ситуация с COVID-19 до сих пор остается пандемичной — к такому выводу пришла ВОЗ по результатам заседания профильной комиссии. В то же время организация охарактеризовала нынешний этап как переходный. Опрошенные «Известиями» эксперты трактуют эту формулировку как начало завершения пандемии. По сравнению с серединой 2020 года летальность от COVID-19 уменьшилась примерно в 10 раз. Но угроза неблагоприятного развития ситуации сохраняется , поскольку границы генетической изменчивости коронавируса до конца неизвестны, полагают они.

Предпоследний Рубикон

Всемирная организация здравоохранения 27 января 2023 года провела заседание, участники которого должны были решить, продолжается ли пандемия коронавируса: несмотря на снижение темпов заболеваемости в мире, взрывной рост числа заболевших стал демонстрировать Китай. В начале декабря 2022 года там выявляли более 70 тыс. случаев ежедневно.

30 января ВОЗ распространила заявление по итогам заседания. Пандемию решили считать «продолжающейся». Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что распространение коронавирусной инфекции всё еще представляет собой чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения. Впрочем, он отметил, что сейчас она «гораздо лучше», чем это было год назад, в период распространения штамма «Омикрон».

«Пандемия COVID-19, вероятно, находится на переходном этапе», — говорится в сообщении, где странам рекомендовано продолжать снижать ее негативные последствия.

За три года в мире, по данным Института Джона Хопкинса, зарегистрировали более 670 млн заболевших COVID-19, вирус унес почти 7 млн жизней. В России, согласно данным оперативного штаба по коронавирусу, за это время было диагностировано почти 22 млн случаев, более 395 тыс. человек умерли. В течение последних трех месяцев заболеваемость COVID-19 в России находится на уровне 4–7 тыс. заболевших в сутки, следует из данных официального сайта стопкоронавирус.рф.

То, что ВОЗ оставила за ковидом статус пандемии, значит, что заболеваемость по-прежнему охватывает более половины стран в мире, рассказал «Известиям» завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов.

Патогенность ковида уменьшается — инфекция становится практически обычной в списке острых респираторно-вирусных инфекций, полагает он. Но указывает, что смертность от нее всё еще выше, чем от вируса гриппа, и это значит, что Рубикон эпидемии не пройден.

— Летальность от обычного гриппа — 0,05%, от ковида — 0,2–0,4%, то есть пока еще примерно в четыре раза больше. Именно поэтому ВОЗ считает, что ситуация остается критической, но подчеркивает, что мы близки к переходному периоду, когда ковид по патогенности сравняется с гриппом, — сказал вирусолог.

Начало конца

Официальные критерии завершения пандемии сформулировать сложно. Это явление экстраординарное, оно не заканчивается одномоментно, сказал «Известиям» вирусолог, член-корреспондент РАН Александр Лукашев. Тем не менее заявление ВОЗ может говорить о начале завершения пандемии.

— Наблюдается адаптация вируса к длительной циркуляции в нашей популяции. Происходящее уже сложно назвать пандемией, — сказал он. — Тем не менее заболеваемость и смертность всё еще значительные и это продолжает оказывать влияние на нашу повседневную жизнь.

На пике пандемии в России умирали более тысячи человек в день. Сейчас — от 50 до 100 человек, что тоже немало, напоминает Сергей Нетесов. По сравнению с серединой 2020 года летальность от COVID-19 уменьшилась примерно в 10 раз, и тенденция продолжается. Но когда коронавирус станет обычной респираторной инфекцией, эксперт прогнозировать не берется.

— Это может произойти через год, через три года, может через пять, но сказать, что мы покончили с ковидом навсегда, — такого момента не будет. Это всё равно, что сказать, что мы покончили с гриппом, — добавил Сергей Нетесов.

Он напомнил, что коронавирусы — это давние респираторные патогены человека. На протяжении тысячелетий в мире циркулирует четыре вида коронавирусов человека, которые в разные годы вызывают от 5 до 15% ОРВИ — больше, чем сейчас вызывает COVID-19.

— Конечно, хотелось бы, чтобы пандемия завершилась, — констатирует замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. — Пока мы только приближаемся к этой точке, но определенно сказать, что пандемия завершена, еще не можем. Всё будет зависеть от того, когда коронавирус постучится практически к каждому из нас. Пока же вирусу есть куда распространяться. В том числе и глобально.

Он пояснил, что быстрые мутации вируса приводят к тому, что повторные случаи могут отмечаться через относительно короткое время после только что перенесенного заболевания.

По данным Роспотребнадзора, каждый год в России официально регистрируют от 25 млн до 32 млн случаев ОРВИ. Ковид из них сейчас составляет не более 2 млн (в среднем 5–7 тыс. случаев в день). Заболеваемость снизилась благодаря иммунизации — естественной и при помощи вакцины. Это тормозит распространение коронавируса, но наверняка он навсегда останется постоянным патогеном у людей и животных, считает Сергей Нетесов.

— Это обуславливает необходимость разработки новых вакцин и проведения постоянных исследований их эффективности. Даже данные годичной давности практически не применимы в сегодняшней эпидемиологической обстановке, — указал Александр Лукашев.

Китайская угроза

О выявлении первых случаев коронавирусной инфекции на территории России вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила ровно три года назад, 31 января 2020 года. Оба заболевших были гражданами Китая, диагнозы поставили в Забайкальском крае и Тюменской области. С 1 февраля Россия сократила авиасообщение с Китаем, а Татьяна Голикова тогда же сообщила, что готовится постановление правительства о запрете на выдачу рабочих виз гражданам Китая.

В то время СМИ называли новый вирус китайским или уханьским — впервые он был зарегистририрован в городе Ухань. За месяц до первого завоза вируса в Россию, 31 декабря 2019 года, Китай уведомил Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о пневмонии неизвестного типа в этом городе.

В результате вирус начал распространяться в России со стороны Европы.

— Оперативное закрытие границ с Китаем предотвратило попадание в Россию вируса из этой страны, — отметил в разговоре с «Известиям» Александр Горелов. — Такая тактика позволила подготовить систему здравоохранения к новому вызову. В Россию вирус зашел за зимние и весенние каникулы 2020 года.

Первый гражданин России с коронавирусом был выявлен 2 марта 2020 года — он прилетел из Италии. В последующие дни в России заболело еще несколько человек — это были туристы, прилетевшие из Европы. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуация в мире достигла стадии пандемии — число заболевших в 114 странах мира превысило 118 тыс.

— Мы никогда не видели пандемии, вызванной коронавирусом, — признавал генеральный директор Тедрос Адханом Гебрейесус. — Мы ежедневно призываем страны предпринять срочные решительные действия. Мы громко и четко бьем в набат.

12 марта в России в числе заболевших оказался и первый «контактный» — девочка-подросток, которая не выезжала в Европу. Еще 2 и 3 марта она посещала школу, а 4-го уже находилась дома, говорилось в сообщении федерального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса. Так вирус начал распространяться внутри страны. И в начале мая в России уже регистрировался первый пик заболеваемости коронавирусной инфекцией — ежедневно выявляли более 10 тыс. случаев.

Борьба за иммунитет

В декабре 2020 года в России началась вакцинация широких слоев населения «Спутником V». А летом 2020 года была создана технология оценки популяционного иммунитета в масштабах всей страны с учетом особенностей различных регионов, рассказал «Известиям» директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян.

— Это позволило на протяжении развития эпидемии проводить мониторинг формирования постинфекционного и поствакцинального иммунитета не только в разных регионах, но и в различных возрастных, профессиональных и гендерных группах, — рассказал он.

России удалось избежать коллапса системы здравоохранения, заявил «Известиям» директор противочумного института «Микроб» Роспотребнадзора Владимир Кутырев.

— Удалось в очень короткие сроки перевести системы выявления и диагностики, а также эпидемиологического анализа на нужные рельсы, — сообщил он. — Мы продемонстрировали всему миру, что Россия способна за короткие сроки разрабатывать диагностические средства под принципиально новые патогены, делать на имеющихся технологических платформах разные типы вакцин и быстро вводить их в оборот. Немногие страны самостоятельно справились со всеми этими задачами.

Он уверен, что «была выбрана правильная стратегия как в отношении мер изоляции, так и в отношении мер по стимулированию оказания медицинской помощи», что помогло предотвратить взрывной рост заболеваемости.

Уроки пандемии «учтены» при формировании программы «Санитарный щит», напомнил Владимир Кутырев. В 2021 году правительство одобрило программу — она предполагает создание специализированных лабораторий, оборудование лабораторий и центров для проведения ПЦР, усиление и переоснащение санитарно-карантинного контроля на государственной границе.