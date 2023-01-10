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Узнать «Кракена»: чем опасен новый тип коронавируса

В России новый штамм не замечен, но им можно заразиться на популярных курортах
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Самый заразный, но далеко не самый опасный подвид «Омикрона» — «Кракен», который сначала зафиксировали в США, а затем и в странах Европы, приближается к границам России. На днях первые два случая были отмечены в Румынии. Дойдет ли «Кракен» до России и как его будут лечить — в материале «Известий».

Что такое коронавирус «Кракен»

Если первые варианты коронавируса во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) называли буквами греческого алфавита («Альфа», «Гамма», «Дельта»), то к появлению «Омикрона» эксперты пришли к выводу, что принцип мутаций вируса изменился. Новые штаммы гораздо меньше отличаются от «родительских», «Омикрон» фактически развивается внутри себя, и в ВОЗ их стали называть «Кентавр», «Цербер», а теперь — и «Кракен».

Подвариант коронавируса XBB.1.5 «Кракен» впервые выявили в США 22 октября 2022 года, с тех пор он распространился практически по всей Европе. По данным ВОЗ, новый штамм намного более заразный, однако заболевшие переносят его сравнительно легко.

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Механизм возникновения «Кракена» принципиально иной, рассказал «Известиям» директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. Это касается и других вариантов коронавируса с буквой Х в начале названия. Гинцбург считает, что «Кракен» вполне заслуживает отдельной буквы греческого алфавита.

Узнать кракена
кракен
Фото: Global Look Press/Daniel Reinhardt

Если раньше штаммы возникали из-за точковых мутаций (замена одного азотистого основания другим в структуре ДНК или РНК), то штаммы с буквой Х возникали по новой схеме.

— РНК существующих штаммов встретились в одной клетке и обменялись друг с другом частями, в результате чего возникли новые комбинации генов. Больше всего этот процесс похож на половое размножение, когда у ребенка все гены от мамы и от папы, но их комбинация может дать совершенно новое качество, — рассказал Гинцбург.

Медики напоминают, что все штаммы «Омикрона», — в том числе и «Кракен» — имеют два сходства: повышенную заразность по сравнению с предыдущими вариантами и относительно более легкое течение болезни.

Узнать кракена
ковид
Фото: ТАСС/Петр Ковалев
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Кракен симптомы, кракен как лечить, что делать, если заразился

Симптомы коронавируса «Кракен» классические:

— температура средняя, около 38 градусов, может отсутствовать вовсе,

— насморк, чихание,

— першение в горле и кашель,

— общая слабость, ломота в теле

— снижается аппетит, может возникнуть диарея.

Чтобы не заразиться вирусом, медики напоминают о необходимости регулярно мыть руки, соблюдать социальную дистанцию и носить маски в местах скопления людей. Если все-таки заражение произошло, главное — помнить, что «Кракен» — это все равно ОРЗ — острое респираторное заболевание, и лечится оно по соответствующей схеме. Серьезных осложнений у ОРЗ меньше, чем у гриппа, однако тем, кто находится в группе риска, нужно соблюдать меры профилактики.

Как уточнил главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов, в группе риска по заболеваемости коронавирусом, а также гриппом и ОРВИ находятся дети до пяти лет, подростки от 15 лет и пожилые люди старше 65 лет, а также беременные, сотрудники медучреждений и граждане с хроническими заболеваниями.

Узнать кракена
ковид
Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Где можно заразиться — страны, где распространен и с каких курортов можно привезти

В ноябре и декабре коронавирус «Кракен» в основном распространялся по территории США. До половины заражений в Америке приходится именно на этот штамм«, что свидетельствует о его крайне высокой заразности. К январю случаи инфицирования были зафиксированы уже в Испании, Португалии, Италии, Франции, Дании, Австрии, Нидерландах и Германии. Два дня назад о первых случаях отчитались Румыния, ЮАР и Новая Зеландия. Доля XBB.1.5 в Европе пока невелика, но скорость распространения — высокая, предупреждают в организации. В группе риска оказались популярные у россиян курортные страны: Египет и Турция, куда инфекцию могут завезти европейцы, предупреждает Роспотребнадзор. Многие эксперты опасаются повторения ситуации с первой волной коронавируса, когда Турция до последнего не вводила ограничения.

Когда ждать прихода «Кракена» в Россию

В России новый штамм пока не зарегистрирован, и «Омикрон» остается доминирующим вариантом коронавируса, подчеркивают в РПН. Если штамм к нам и придет то позже, и не факт, что выйдет в лидеры, — уточнил «Известиям» старший научный сотрудник лаборатории иммунологии воспаления Института иммунологии и физиологии Уральского отделения РАН Михаил Болков. При этом предсказать развитие ситуации с распространением «Кракена» в России сложно. «Паники вокруг этого штамма в США много, а объективных данных практически нет. Судя по всему, острая фаза протекает идентично „Омикрону“, а разница только в степени заражения», — заявил Болков. Вряд ли он будет способен вызывать тяжелые формы заболевания, считают медики.

Узнать кракена
ковид
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

По данным портала «Стопкоронавирус. РФ», вирус эволюционирует, и это нормальный процесс. Но пока обмен генами между штаммами продолжается, и появляются все новые и новые варианты, — распространение COVID-19 будет расти, и говорить о завершении пандемии рано.

Поможет ли «Спутник V» против коронавируса «Кракен»

Эффективность российского «Спутника V» против штамма коронавируса «Кракен» пока не установили. «Если бы у меня или в стране был банк сывороток, я бы мог в течение недели ответить на этот вопрос. Но так как банка сывороток в Институте Гамалеи нет, то для этого нужно отдельное научное исследование, которое займет длительный период», — пояснил «Известиям» Гинцбург. В ВОЗ отмечали, что из-за высокой изменчивости вируса уберечься от него не смогут ни переболевшие, ни привитые. По сути «Кракен» способен уворачиваться от атаки антител и игнорирует имеющиеся вакцины.

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