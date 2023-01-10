Узнать «Кракена»: чем опасен новый тип коронавируса

Самый заразный, но далеко не самый опасный подвид «Омикрона» — «Кракен», который сначала зафиксировали в США, а затем и в странах Европы, приближается к границам России. На днях первые два случая были отмечены в Румынии. Дойдет ли «Кракен» до России и как его будут лечить — в материале «Известий».

Что такое коронавирус «Кракен»

Если первые варианты коронавируса во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) называли буквами греческого алфавита («Альфа», «Гамма», «Дельта»), то к появлению «Омикрона» эксперты пришли к выводу, что принцип мутаций вируса изменился. Новые штаммы гораздо меньше отличаются от «родительских», «Омикрон» фактически развивается внутри себя, и в ВОЗ их стали называть «Кентавр», «Цербер», а теперь — и «Кракен».

Подвариант коронавируса XBB.1.5 «Кракен» впервые выявили в США 22 октября 2022 года, с тех пор он распространился практически по всей Европе. По данным ВОЗ, новый штамм намного более заразный, однако заболевшие переносят его сравнительно легко.

Механизм возникновения «Кракена» принципиально иной, рассказал «Известиям» директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. Это касается и других вариантов коронавируса с буквой Х в начале названия. Гинцбург считает, что «Кракен» вполне заслуживает отдельной буквы греческого алфавита.

Узнать кракена Фото: Global Look Press/Daniel Reinhardt

Если раньше штаммы возникали из-за точковых мутаций (замена одного азотистого основания другим в структуре ДНК или РНК), то штаммы с буквой Х возникали по новой схеме.

— РНК существующих штаммов встретились в одной клетке и обменялись друг с другом частями, в результате чего возникли новые комбинации генов. Больше всего этот процесс похож на половое размножение, когда у ребенка все гены от мамы и от папы, но их комбинация может дать совершенно новое качество, — рассказал Гинцбург.

Медики напоминают, что все штаммы «Омикрона», — в том числе и «Кракен» — имеют два сходства: повышенную заразность по сравнению с предыдущими вариантами и относительно более легкое течение болезни.

Узнать кракена Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Кракен симптомы, кракен как лечить, что делать, если заразился

Симптомы коронавируса «Кракен» классические:

— температура средняя, около 38 градусов, может отсутствовать вовсе,

— насморк, чихание,

— першение в горле и кашель,

— общая слабость, ломота в теле

— снижается аппетит, может возникнуть диарея.

Чтобы не заразиться вирусом, медики напоминают о необходимости регулярно мыть руки, соблюдать социальную дистанцию и носить маски в местах скопления людей. Если все-таки заражение произошло, главное — помнить, что «Кракен» — это все равно ОРЗ — острое респираторное заболевание, и лечится оно по соответствующей схеме. Серьезных осложнений у ОРЗ меньше, чем у гриппа, однако тем, кто находится в группе риска, нужно соблюдать меры профилактики.

Как уточнил главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов, в группе риска по заболеваемости коронавирусом, а также гриппом и ОРВИ находятся дети до пяти лет, подростки от 15 лет и пожилые люди старше 65 лет, а также беременные, сотрудники медучреждений и граждане с хроническими заболеваниями.

Узнать кракена Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Где можно заразиться — страны, где распространен и с каких курортов можно привезти

В ноябре и декабре коронавирус «Кракен» в основном распространялся по территории США. До половины заражений в Америке приходится именно на этот штамм«, что свидетельствует о его крайне высокой заразности. К январю случаи инфицирования были зафиксированы уже в Испании, Португалии, Италии, Франции, Дании, Австрии, Нидерландах и Германии. Два дня назад о первых случаях отчитались Румыния, ЮАР и Новая Зеландия. Доля XBB.1.5 в Европе пока невелика, но скорость распространения — высокая, предупреждают в организации. В группе риска оказались популярные у россиян курортные страны: Египет и Турция, куда инфекцию могут завезти европейцы, предупреждает Роспотребнадзор. Многие эксперты опасаются повторения ситуации с первой волной коронавируса, когда Турция до последнего не вводила ограничения.

Когда ждать прихода «Кракена» в Россию

В России новый штамм пока не зарегистрирован, и «Омикрон» остается доминирующим вариантом коронавируса, подчеркивают в РПН. Если штамм к нам и придет то позже, и не факт, что выйдет в лидеры, — уточнил «Известиям» старший научный сотрудник лаборатории иммунологии воспаления Института иммунологии и физиологии Уральского отделения РАН Михаил Болков. При этом предсказать развитие ситуации с распространением «Кракена» в России сложно. «Паники вокруг этого штамма в США много, а объективных данных практически нет. Судя по всему, острая фаза протекает идентично „Омикрону“, а разница только в степени заражения», — заявил Болков. Вряд ли он будет способен вызывать тяжелые формы заболевания, считают медики.

Узнать кракена Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

По данным портала «Стопкоронавирус. РФ», вирус эволюционирует, и это нормальный процесс. Но пока обмен генами между штаммами продолжается, и появляются все новые и новые варианты, — распространение COVID-19 будет расти, и говорить о завершении пандемии рано.

Поможет ли «Спутник V» против коронавируса «Кракен»