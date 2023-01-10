Монстры вне каникул: когда штамм «Кракен» проникнет в Россию

Вопрос эффективности «Спутника V» против самого заразного на данный момент варианта «Омикрона» — XBB.1.5 («Кракен») — пока открыт , заявил «Известиям» директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, чтобы узнать эффективность прививки в отношении этого штамма, необходимо изучить антитела переболевших животных. Однако в России такой возможности нет, так как отсутствует банк сывороток. «Кракен» уже вызвал подъем заболеваемости в Европе и США. По данным Роспотребнадзора, у нас в стране зараженных этим подвидом пока не выявлено. Но вирусологи предупреждают, что он может появиться в России в ближайшее время — этому поспособствует туристическая активность в период новогодних каникул.

Плод вирусной «любви»

Механизм возникновения подвида «Омикрона» XBB.1.5 («Кракен»), который активно распространяется в США и Европе, — принципиально новый , рассказал «Известиям» директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. Это касается и других вариантов коронавируса с буквой Х в начале названия.

— Раньше штаммы возникали в результате точковых мутаций (изменения в ДНК или РНК, для которых характерна замена одного азотистого основания другим — «Известия») в геноме этого вируса. А XBB.1.5 и еще несколько штаммов с буквой Х возникли по принципиально новому механизму. РНК существующих штаммов встретились в одной клетке и обменялись частями друг с другом , — рассказал Гинцбург. — В результате этого обмена, который по сути тождественен половому размножению, происходящему между мужчиной и женщиной, возникают новые комбинации генов . У ребенка все гены от мамы и от папы, но их комбинация часто дает совершенно новое качество. Здесь то же самое.

Монстры вне каникул Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По словам директора Центра Гамалеи, все новые мутации «Кракен» получил от своих прародителей.

— Мы имеем дело с принципиально новым явлением. А именно с комбинаторикой. Это важно потому, что эволюция, которая идет за счет точковых мутаций, — долгая и медленная. А вот изменения вируса с комбинаторикой идет на порядки, может, даже на четыре порядка быстрее , — пояснил ученый.

Александр Гинцбург сравнил этот процесс со строительством здания и отметил, что когда геном собирается из готовых жизнеспособных блоков, это гораздо быстрее, чем когда приходится складывать его из маленьких «кирпичиков».

Ранее, 7 января, в Роспотребнадзоре сообщили, что штамм «Омикрона», который поручил название «Кракен», в России не обнаружен.

«По заявлению ВОЗ, в настоящее время нет признаков того, что новый подвариант коронавируса имеет особую тяжесть заболевания, однако он более заразный», — указано в сообщении ведомства.

Монстры вне каникул Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Поймать «Кракена»

XBB.1.5 впервые выявили в США в октябре минувшего года , а уже в декабре он стал доминирующим в некоторых штатах, рассказал «Известиям» директор научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Альберт Ризванов.

Сейчас более 40% заражений в Америке приходится именно на «Кракен» , что свидетельствует о его крайне высокой заразности. Однако пока действительно нет оснований полагать, что он вызывает более тяжелое заболевание.

— Но то, что он гораздо лучше передается от человека к человеку, — это вполне доказанный факт, связанный в первую очередь с наличием новых мутаций в шиповидном белке, который отвечает за проникновение вируса в организм. Эти мутации сделали его гораздо более устойчивым к уже существующему иммунитету после болезни и вакцинации. Есть также предположение, что он лучше проникает в клетку-мишень, — рассказал ученый.

Монстры вне каникул Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

По словам Альберта Ризванова, комбинация мутаций «Кракена» такова, что это самый успешный вариант в плане заразности. Учитывая то, как активно он распространяется в Америке и проникает в Европу, можно предположить, что он попадет в Россию в ближайшее время. Тем более стоит учитывать, что на новогодних каникулах жители нашей страны активно путешествовали по миру, а значит, уже могли завести «Кракен» в страну. За счет морозов, возвращения детей в школы, а сотрудников на рабочие места скученность людей в помещениях повысится, и это создаст благоприятные условия для распространения инфекций.

— В любом случае всё, что мы можем сделать, чтобы обезопасить себя и своих близких,, — вакцинироваться или ревакцинироваться в ближайшее время. Ну и соблюдать правила личной гигиены, — предупредил эксперт.

Однако, как заявил «Известиям» Александр Гинцбург, вопрос эффективности «Спутника V» против «Кракена» на данный момент можно считать открытым.

— Если бы в стране был банк сывороток, я бы мог в течение недели ответить на этот вопрос. Но так как такового в Институте Гамалеи нет, то для этого нужно отдельное научное исследование , которое можно произвести, получив этот штамм и к нему сыворотки от животных, посмотреть вирусную нейтрализацию и прочее. Это занимает длительный период , — сказал он.

Монстры вне каникул Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Предсказать развитие ситуации с распространением «Кракена» в России пока сложно, считает старший научный сотрудник лаборатории иммунологии воспаления Института иммунологии и физиологии Уральского отделения РАН Михаил Болков.

— Пока вокруг этого штамма много паники в США, а объективных данных практически нет. Судя по всему, острая фаза протекает идентично «Омикрону», а разница только в степени заражения. Однако в данный момент популяцию в России заняло огромное количество других вирусных инфекций, которые не пропускают к нам новые варианты «Омикрона». Поэтому если «Кракен» к нам придет, то попозже, и не факт, что выйдет в лидеры, — отметил он.

Тем не менее в мировом масштабе этот вариант становится серьезной угрозой. В Соединенных Штатах «Кракен» увеличил свою долю с 4 до 40% всего за несколько недель. В Европе его уже обнаружили в 16 странах — Великобритании, Австрии, Бельгии, Чехии, Дании, Франции, Германии, Исландии, Ирландии, Италии, Нидерландах, Португалии, Румынии, Словении, Испании и Швеции — следует из данных Европейского центра профилактики и контроля заболеваний. Доля XBB.1.5 в Европе пока невелика, но скорость распространения — высокая, предупреждают в организации.