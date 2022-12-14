Со свиной головы: заболеваемость гриппом и ОРВИ растет на 30-35%

Число заразившихся ОРВИ и гриппом в России растет примерно на 30–35% в неделю . Об этом Владимир Путин заявил 14 декабря на совещании с членами правительства. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, сейчас в стране преобладает свиной грипп. В экспертном сообществе считают, что он точно будет удерживать позиции до конца зимы , потому что много россиян не прошли вакцинацию.

Напряженная эпидситуация

По традиции совещание прошло по видео-конференц-связи. На нем участники прежде всего обсудили эпидемиологическую ситуацию. Сейчас с ней всё не так просто. Заболеваемость ОРВИ и гриппом в стране растет на 30–35% в неделю , заявил Владимир Путин. «Анна Юрьевна [Попова], ситуация какая сегодня?» — уточнил президент.

Эпидобстановка в России действительно напряженная, подтвердила глава Роспотребнадзора. Причем заболеваемость гриппом растет и на новых территориях. Новогодние праздники, конечно, станут дополнительным фактором риска распространения острых вирусных инфекций.

Сейчас в стране преобладает свиной грипп. «Это пандемический вариант гриппа 2009 года , он тогда появился первый раз, вызвал пандемию достаточно тяжелую», — напомнила Анна Попова. Однако, по ее словам, ситуация со свиным гриппом в РФ регулируемая, потому что он всё еще чувствителен к лекарствам .

23% заболевших гриппом и ОРВИ в России — школьники (от семи до 14 лет) и 18% — дети младшего возраста , уточнил глава Минздрава Михаил Мурашко. В результате в 600 школах пришлось частично приостановить учебный процесс , уточнила Анна Попова. И это число может увеличиться, предупредила она.

Со свиной головы Президент РФ Владимир Путин во время совещания с членами правительства Фото: Официальный сайт президента РФ

Президент рассказал, что тоже привился. «Вот докладываю. Вчера сделал» , — рассказал Владимир Путин и посоветовал сделать это всем коллегам. Он также добавил, что с утра занимался спортом в обычном режиме — «всё нормально» .

— У нас зима длинная, и начало весны тоже часто бывает холодным. Иммунизацию, вакцинацию надо продолжать, надо людей защищать от всех этих болезней, — сказал президент.

Число привитых россиян среди заболевших гриппом — менее 1% , добавила глава Роспотребнадзора.

Свиной грипп точно задержится до конца зимы , дал прогноз «Известиям» директор научного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

— Дело в том, что очень большое число людей не прошли вакцинацию и это привело к существенному подъему заболеваемости по стране , — пояснил он.

Любая эпидемия гриппа вызывает ухудшение течения сосудистых и сердечно-сосудистых, эндокринных заболеваний, напомнил эксперт. Также обостряется сахарный диабет и увеличивается частота инфарктов и инсультов.

Что касается COVID-19, про который многие успели забыть, то число пациентов с этим диагнозом растет четвертую неделю , рассказала Анна Попова.

Со свиной головы Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Впрочем, сейчас заболеваемость в пять раз ниже, чем в прошлом году. «Но всё равно вызывает у нас определенную настороженность», — призналась руководитель службы. Поэтому в России ежедневно проводится около 250–300 тыс. тестов. Также, как уточнил Михаил Мурашко, в стране развернуто почти 20 тыс. больничных коек . Однако, оценивая обстановку в целом, глава Минздрава назвал ситуацию с COVID стабильной.

Россия, по данным Анны Поповой, находится на 106-м месте в мире по заболеваемости коронавирусом. При этом высоких рисков, что COVID-19 продолжит мутировать, нет.

Помощь людям и бизнесу

Кроме здравоохранения в центре внимания оказалась социальная помощь населению . Как сообщил глава Минтруда Антон Котяков, с 28 декабря россияне уже смогут подать электронное заявление на получение единого пособия на портале «Госуслуги» . Все поступившие обращения рассмотрят в новом году. Министр обещает, что семьи получат свои первые выплаты уже в январе.

Напомним, что пособие вводится для нуждающихся семей с детьми и беременных. Оно объединит уже существующие виды выплат и расширит их на новые категории граждан.

Помимо этого, упрощается процедура получения господдержки . С 2023 года для переназначения старых выплат уже не нужно будет подавать заявление в Фонд социального страхования.

— Отделения Социального фонда будут работать во всех 89 регионах нашей страны. На сегодняшний день объединения сформированы уже и в четырех новых территориях, — уточнил Антон Котяков.

Со свиной головы Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Обсудили на совещании и поддержку бизнеса. Глава Минфина Антон Силуанов предложил принять послабления, которые позволят компаниям погасить отсрочку по страховым взносам в течение года начиная с июня 2023-го по май 2024-го . Изначально на это планировали дать меньше времени: с мая по октябрь 2023 года. Вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров поддержал эту идею, отметив, что «это наше согласованное решение». «Давайте так и сделаем», — согласился и Владимир Путин.

Вице-премьер — руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко сообщил президенту, что вести бизнес в России стало легче. Власти проанализировали 318 тыс. требований , которые должны выполнять предприниматели, уточнили «Известиям» в аппарате Дмитрия Григоренко.