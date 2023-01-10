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Эффективность «Спутника V» против штамма коронавируса «Кракен» пока не установили

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Точно оценить эффективность вакцины «Спутник V» против нового штамма коронавируса «Кракен», который сейчас активно распространяется по миру, нельзя без специальных исследований, сообщил «Известиям» директор НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

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«Если бы у меня или в стране был банк сывороток, я бы мог в течение недели ответить на этот вопрос. Но так как банка сывороток в Институте Гамалеи нет, то для этого нужно отдельное научное исследование», — сказал он.

По словам специалиста, такую работу можно провести, получив этот штамм и сыворотки к нему, изучив вирусную нейтрализацию российской вакцины против «Кракена» и прочие показатели. Однако это исследование займет длительный период.

Штамм «Кракен» сейчас наиболее активно распространяется в США, где на него приходится около 40% случаев заражения. По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, он также выявлен в 16 странах континента. По данным Роспотребнадзора, у нас в стране зараженных этим подвидом пока не зафиксировано.

Механизм возникновения штамма «Кракен» (XBB.1.5) принципиально отличается от предыдущих вариантов SARS-CoV-2, подчеркнул Гинцбург. Более ранние штаммы появлялись в результате точечных мутаций в геноме вируса.

В отличие от них, в данном случае РНК предыдущих вариантов встретились в одной клетке и обменялись частями друг с другом.

«В результате этого обмена, который, по сути, тождественен половому размножению, происходящему между мужчиной и женщиной, возникают новые комбинации генов», — пояснил Гинцбург.

Это принципиально новое явление — комбинаторика. Оно важно, потому что эволюция, которая идет за счет точечных мутаций, протекает медленно. А эволюция вируса с комбинаторикой идет на два, три, возможно, четыре порядка быстрее, подчеркнул эксперт.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Монстры вне каникул: когда штамм «Кракен» проникнет в Россию

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