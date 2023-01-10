Эффективность «Спутника V» против штамма коронавируса «Кракен» пока не установили

Точно оценить эффективность вакцины «Спутник V» против нового штамма коронавируса «Кракен», который сейчас активно распространяется по миру, нельзя без специальных исследований, сообщил «Известиям» директор НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Если бы у меня или в стране был банк сывороток, я бы мог в течение недели ответить на этот вопрос. Но так как банка сывороток в Институте Гамалеи нет, то для этого нужно отдельное научное исследование», — сказал он.

По словам специалиста, такую работу можно провести, получив этот штамм и сыворотки к нему, изучив вирусную нейтрализацию российской вакцины против «Кракена» и прочие показатели. Однако это исследование займет длительный период.

Штамм «Кракен» сейчас наиболее активно распространяется в США, где на него приходится около 40% случаев заражения. По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, он также выявлен в 16 странах континента. По данным Роспотребнадзора, у нас в стране зараженных этим подвидом пока не зафиксировано.

Механизм возникновения штамма «Кракен» (XBB.1.5) принципиально отличается от предыдущих вариантов SARS-CoV-2, подчеркнул Гинцбург. Более ранние штаммы появлялись в результате точечных мутаций в геноме вируса.

В отличие от них, в данном случае РНК предыдущих вариантов встретились в одной клетке и обменялись частями друг с другом.

«В результате этого обмена, который, по сути, тождественен половому размножению, происходящему между мужчиной и женщиной, возникают новые комбинации генов», — пояснил Гинцбург.

Это принципиально новое явление — комбинаторика. Оно важно, потому что эволюция, которая идет за счет точечных мутаций, протекает медленно. А эволюция вируса с комбинаторикой идет на два, три, возможно, четыре порядка быстрее, подчеркнул эксперт.

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Монстры вне каникул: когда штамм «Кракен» проникнет в Россию