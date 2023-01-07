В России не обнаружили вариант омикрон-штамма коронавируса «Кракен»

В России не обнаружен новый подвариант омикрон-штамма коронавируса XBB.1.5, который получил название «Кракен». Об этом 7 декабря сообщили в Роспотребнадзоре.

«По состоянию на 6 января 2023 года в РФ субвариант Омикрона «Кракен» не выявлен», — сообщили журналистам в ведомстве.

Там отметили, что новый штамм действительно более заразный, однако, согласно заявлению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в настоящее время признаков того, что новый подвариант коронавируса имеет особую тяжесть заболевания, нет.

В России по-прежнему доминирующим вариантом коронавируса в РФ остается штамм «Омикрон», уточнили в ведомстве.

6 января журналист Politico Карло Мартушелли предложил жителям европейских стран подготовиться к плохим новостям в связи с угрозой распространения нового варианта омикрон-штамма коронавируса «Кракен». Отмечается, что новый вариант вируса в настоящий момент распространяется на территории США.

Случаи «Кракена» уже выявили в Дании, Франции, Австрии, Нидерландах, Германии, Италии, Испании, Швеции, Исландии, Бельгии, Чехии, Португалии и Ирландии.

5 января директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заметил, что в период новогодних праздников в России маловероятен риск подъема заболеваемости ОРВИ, гриппом и коронавирусом.