Реклама
Прямой эфир
Общество
Патриарх Кирилл заявил о гибели протоиерея Васильева из-за намеренного удара Киева
Армия
Одного из лидеров нацбатальона «Свобода» ликвидировали под Артемовском
Мир
Генсек НАТО счел сотрудничество Китая и РФ угрозой для Запада
Общество
В России не обнаружили вариант омикрон-штамма коронавируса «Кракен»
Происшествия
ВСУ выпустили 10 ракет из РСЗО по двум районам Донецка
Спорт
ФИФА назначила первую женщину из Саудовской Аравии футбольным арбитром
Мир
В Италии заявили о давлении США на Рим в вопросе поставок Киеву ЗРК SAMP-T
Происшествия
В Тольятти более 80 человек эвакуировали из-за пожара в здании рынка
Общество
Умер работавший с группами «Ария» и «Любэ» звукорежиссер Овчинников
Армия
ВСУ за сутки потеряли от ответного огня в ДНР более 20 человек
Происшествия
Украинские войска трижды за утро обстреляли Макеевку в ДНР
Мир
Генконсульство Турции в Марселе забросали «коктейлями Молотова»
Сюжет:

В России не обнаружили вариант омикрон-штамма коронавируса «Кракен»

Роспотребнадзор: в России не обнаружен новый подвариант омикрон-штамма коронавируса «Кракен»
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России не обнаружен новый подвариант омикрон-штамма коронавируса XBB.1.5, который получил название «Кракен». Об этом 7 декабря сообщили в Роспотребнадзоре.

Ковидострофа: волна коронавируса в Китае набирает обороты
Какие прогнозы дают эксперты на ближайшие пару месяцев

«По состоянию на 6 января 2023 года в РФ субвариант Омикрона «Кракен» не выявлен», — сообщили журналистам в ведомстве.

Там отметили, что новый штамм действительно более заразный, однако, согласно заявлению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в настоящее время признаков того, что новый подвариант коронавируса имеет особую тяжесть заболевания, нет.

В России по-прежнему доминирующим вариантом коронавируса в РФ остается штамм «Омикрон», уточнили в ведомстве.

6 января журналист Politico Карло Мартушелли предложил жителям европейских стран подготовиться к плохим новостям в связи с угрозой распространения нового варианта омикрон-штамма коронавируса «Кракен». Отмечается, что новый вариант вируса в настоящий момент распространяется на территории США.

Случаи «Кракена» уже выявили в Дании, Франции, Австрии, Нидерландах, Германии, Италии, Испании, Швеции, Исландии, Бельгии, Чехии, Португалии и Ирландии.

5 января директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заметил, что в период новогодних праздников в России маловероятен риск подъема заболеваемости ОРВИ, гриппом и коронавирусом.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023