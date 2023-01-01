Названы самые популярные у россиян направления для отдыха в январе

Более половины россиян в качестве варианта для путешествия в январе рассматривают Сочи и Москву. Из числа зарубежных направлений самым популярным вариантом является Турция. Об этом 1 января свидетельствуют данные исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

Аналитики сервиса указали, что 55% пользователей интересуются поездками внутри страны. Остальные искали в интернете варианты отдыха за границей.

«Среди российских городов путешественники чаще всего ищут билеты в Москву: на столицу приходится 20,5% поисковых запросов пользователей сервиса», — приводит «РИА Новости» результаты исследования.

На втором месте среди запросов Сочи (12,4% пользователей), на третьем — Санкт-Петербург (20,9%).

Средняя стоимость билетов по всем этим направлениям составляет от 7 до 7,5 тыс. рублей.

«12,5% поисковых запросов авиабилетов приходится на Стамбул, улететь в который из Москвы можно за 15,3 тыс. рублей на человека», — говорится в результатах исследования.

Также россияне рассматривают поездки в Ереван (6,5% пользователей) и на Пхукет (5,7%). Билеты на эти направления стоят дороже — 12,6 тыс. рублей и 58,8 тыс. рублей соответственно.

Кроме того, в список популярных для путешествия городов России вошли Минеральные Воды, Калининград, Казань и Екатеринбург.

Из числа заграничных направлений пользователи сервиса также рассматривают для поездок Анталью, Дубай, Бангкок и Ташкент.

Ранее, 27 декабря, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе сообщила, что в 2022 году Россию посетило около 190 тыс. иностранных туристов, без учета путешественников из стран СНГ.