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Россию посетили около 190 тыс. иностранных туристов в 2022 году

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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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В 2022 году Россию посетили около 190 тыс. иностранных туристов, без учета путешественников из стран СНГ. Об этом заявила 27 декабря исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

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«По нашим подсчетам, 180-190 тыс. классических иностранных туристов, мы не берем страны СНГ, посетили Россию в 2022 году», — сказала она в ходе встречи главы Минэкономразвития РФ Максима Решетникова с представителями туристической индустрии.

По мнению Ломидзе, увеличить число прибывающих в Россию туристов может внедрение электронной визы. Среди россиян же, путешествующих по стране, наиболее популярным направлением остается Черноморское побережье — на него приходится свыше 35% от всех путевок.

Ранее во вторник Решетников рассказал, что в России для увеличения въездного турпотока будет создана «Карта туриста» для безналичных расчетов иностранных граждан. Среди стратегических вопросов отрасли он также назвал перезапуск системы электронных виз для иностранцев.

15 декабря замглавы МИД РФ Евгений Иванов сообщил о готовности системы единой электронной визы для иностранцев. Он отметил, что ее запуск будет обсуждаться правительством России в следующем году.

Законопроект об электронных визах иностранцев был принят Госдумой в 2020 году, запустить систему планировалось с 2021 года. Однако из-за пандемии коронавируса электронные визы не выдавались.

Для оформления такой визы не требуется приглашения, брони в отеле или других документов, подтверждающих цель путешествия. Виза предполагает действие в течение 60 дней с момента получения. Находиться по ней в России можно не более 16 суток.

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