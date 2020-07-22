В МИДе назвали предполагаемую цену оформления электронной визы в Россию

Оформление электронной визы в Россию гражданами других государств будет стоить около $40 (около 2,8 тыс. рублей). Список стран, гражданам которых будет возможно оформлять такие визы, определит российское правительство. Об этом сообщил «РИА Новости»в среду, 22 июля, директор консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин.

«Пока так думаем, что где-то на уровне, наверно, $40», — сказал собеседник агентства.

Волынкин указал, что сейчас действуют пилотные проекты. «Это Дальневосточный федеральный округ, Калининградская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область. Пятьдесят три страны охватывают эти пилотные проекты», — отметил глава департамента, добавив, что европейские страны входят в это число.

Накануне Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, определяющий электронную визу как самостоятельную категорию виз наравне со служебными и дипломатическими. Электронные визы будут введены с 1 января 2021 года.

Электронные визы будут оформлять как однократные на срок до 60 календарных дней с разрешенным сроком пребывания по ним иностранцам в России до 16 суток. Виза вводится для пребывания иностранцев в России в туристических, гостевых, деловых, научных, культурных, общественно-политических, экономических и спортивных целях.

Срок оформления такой визы составит не более четырех календарных дней с даты подачи заграничным гражданином заявления о ее оформлении.

Электронные туристические визы ввели для въезда в отдельные регионы России еще в 2019 году: в Санкт-Петербург, Ленинградскую и Калининградскую области. С 2017 года проект запустили в Дальневосточном федеральном округе.