В России создадут «Карту туриста» для безналичных расчетов иностранцев

В России будет создана «Карта туриста» для безналичных расчетов иностранных граждан. Об этом сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников в понедельник, 26 декабря, на совещании с туристической отраслью.

«Для увеличения въездного турпотока предстоит создать «Карту туриста», благодаря которой иностранные граждане смогут рассчитываться безналичным способом», — сказал министр.

Среди стратегических вопросов отрасли Решетников также назвал перезапуск системы электронных виз для иностранцев.

До этого, 15 декабря, заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов сообщил о готовности системы единой электронной визы для иностранцев. Он отметил, что ее запуск будет обсуждаться правительством России в следующем году.

Закон об электронных визах иностранцев был принят Госдумой в 2020 году, запустить систему планировалось с 2021 года.

Для оформления такой визы не требуется приглашения, брони в отеле или других документов, подтверждающих цель путешествия. Виза предполагает действие в течение 60 дней с момента получения. Находиться по ней в России можно не более 16 суток.

Однако из-за пандемии коронавируса электронные визы не выдавались.