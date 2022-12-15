МИД России сообщил о готовности системы единой электронной визы для иностранцев

Система единой электронной визы для иностранцев готова, ее запуск будет обсуждаться правительством России в следующем году. Об этом сообщил 15 декабря статс-секретарь, замглавы МИД России Евгений Иванов.

«Все доклады к июню должны быть у правительства, возможно и раньше, это будет обсуждаться», — указал Иванов в разговоре с ТАСС.

Он также добавил, что Россия прорабатывает соглашения о безвизовом режим с некоторыми странами Персидского залива и Азии.

Закон об электронных визах иностранцев был принят Госдумой в 2020 году, запустить систему планировалось с 2021 года.

Для оформления такой визы не требуется приглашения, брони в отеле или других документов, подтверждающих цель путешествия. Достаточно было заполнить анкету, загрузить личную фотографию и копию загранпаспорта, оплатить консульский сбор и дождаться уведомления. Виза действует в течение 60 дней с момента получения. Находиться по ней в России можно не более 16 суток.

Однако из-за пандемии коронавируса электронные визы не выдавались.

В сентябре стало известно, что МИД РФ откроет специальный сайт по оформлению электронных виз иностранным гражданам после завершения необходимых работ. В настоящее время проводятся работы по модернизации консульских информационных систем и специализированного сайта МИД России с целью обеспечения их эффективной защиты от DDoS-атак.