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Впускайте «Кракена»: новый штамм может стать доминирующим в России

Вызовет ли самый заразный вариант «Омикрона» новую волну COVID-19
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Вариант «Омикрона» «Кракен», который специалисты Роспотребнадзора 12 января впервые выявили в Пензе, может стать доминирующим в России. Об этом «Известиям» заявил заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Камиль Хафизов. По его словам, какого-то глобального всплеска заболеваемости в связи с этим произойти не должно, так как иммунитет к коронавирусу в той или иной степени есть у большинства жителей России. Однако ряд специалистов считает, что этот вариант умеет лучше обходить защиту, полученную в результате вакцинации или болезни. Как будет развиваться эпидемиологическая ситуация после появления «Кракена» в России, выясняли «Известия».

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Гости в Пензе

С достаточно большой долей вероятности субвариант «Омикрона» «Кракен» может стать доминирующим в России. Об этом «Известиям» заявил заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

— На примере США мы видим, что в течение одного-двух месяцев он может стать основным вариантом, который циркулирует на территории страны. Но не думаю, что при этом мы увидим какой-то глобальный всплеск заболеваемости, просто потому что большинство населения так или иначе уже болело и какая-то защита есть практически у всех, — рассказал специалист.

Впускайте «Кракена»
covid тест лаборатория
Фото: ТАСС/Игорь Онучин

О том, что первый случай заражения штаммом XBB.1.5 «Кракен» был зафиксирован в Пензенской области, Роспотребнадзор сообщил утром 12 января. Однако никаких дополнительных ограничений из-за обнаружения этого варианта вводить не требуется, подчеркнули в ведомстве.

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По словам Камиля Хафизова, в России данных о клинических особенностях «Кракена» пока нет — ведь до сегодняшнего дня его не выявляли. Ориентироваться мы можем лишь на опыт других стран.

— Протекает он достаточно легко, как правило, в форме ОРВИ, вы можете не заметить и не понять, что у вас была коронавирусная инфекция, если не делать специальных тестов, — отметил Хафизов в разговоре с «Известиями».

В целом, по данным Роспотребнадзора, в настоящее время в России установлена широкая линейка разновидностей штамма «Омикрон», но доминирующей остается линия ВА.5.

Чудище заморское

«Кракен» впервые выявили в США в октябре минувшего года, а уже в декабре он стал доминирующим в некоторых штатах. Как рассказали «Известиям» вирусологи, всего за несколько последних недель доля XBB.1.5 среди всех случаев заражения в Америке выросла с 4% до более 40%. Эксперты ВОЗ уже пришли к выводу, что «Кракен» — самый заразный из уже известных подвариантов «Омикрона».

Впускайте «Кракена»
скорая помощь реанимация госпитализация
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Ольга Мальцева

Как пояснил «Известиям» директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург, «Кракен» получился не просто в результате точковых мутаций (изменения в ДНК или РНК, для которых характерна замена одного азотистого основания другим. — «Известия») в геноме патогена, а с помощью такого явления, как комбинаторика. Это когда РНК существующих штаммов встречаются в одной клетке и обмениваются частями друг с другом.

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— В результате этого обмена, который, по сути, тождественен половому размножению, происходящему между мужчиной и женщиной, возникают новые комбинации генов. Мы имеем дело с принципиально новым явлением. Это важно потому, что эволюция, которая идет за счет точковых мутаций, долгая и медленная. А вот изменения вируса с комбинаторикой идет на порядки, может, даже на четыре порядка быстрее, — пояснил ученый.

Полученная в результате этого процесса комбинация мутаций и привела к тому, что «Кракен» стал самым заразным подвидом «Омикрона» из всех известных, рассказал директор НКЦ прецизионной и регенеративной медицины Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Альберт Ризванов.

— Проблема в том, что в принципе коллективный иммунитет ослабевает. Те, кто привился и переболел в начале пандемии, зачастую не проходили ревакцинацию, а вакцина эффективно защищает первые 6–8 месяцев после введения. И сам по себе «Кракен» за счет новых мутаций стал еще более устойчивым к действию иммунитета. Все эти факторы позволяют предположить, что мы можем получить очередную волну COVID-19, связанную с распространением этого варианта, — отметил он.

Поэтому главное, что сейчас можно сделать для защиты себя и своих близких, — это вакцинироваться и соблюдать необходимые гигиенические нормы, констатируют эксперты.

Впускайте «Кракена»
вакцинация
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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По доступным данным статистики США, там пока нет серьезного подъема заболеваемости и не фиксируется возросшая нагрузка на стационарные медицинские учреждения и повышенная летальность, заверил доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

— Из этого можно предположить, что данный подтип «Омикрона» характеризуется высокой заразностью и относительно невысокой вирулентностью, то есть не вызовет большого количества серьезных заболеваний, требующих госпитализаций. Но все эти подлинии всё равно отличаются друг от друга. И далеко не всегда существует протективный иммунитет: если человек переболел одним, это не значит, что он будет защищен перед другим, — рассказал он.

По этой причине и происходит вытеснение одной подлинии другой. В целом говорить о том, что появление «Кракена» как-то значительно отразится на эпидемической ситуации по COVID-19 в России, преждевременно, уверен Сергей Вознесенский.

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