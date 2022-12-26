Ковидострофа: волна коронавируса в Китае набирает обороты

С этой недели Китай перестал публиковать статистику смертности от COVID . Ранее власти решили не вносить в подсчеты и бессимптомные случаи заражений. Впрочем, и без цифр очевидно, что ситуация в стране после отмены большинства противоэпидемических ограничений резко ухудшилась : по некоторым данным, за последние три недели коронавирусом заболели 250 млн человек, а умирают уже тысячами . И, по подавляющему большинству прогнозов, к середине января суточная заболеваемость по Китаю снова подскочит.

Подробности излишни

Спустя пару недель после того, как в Китае решили не включать в статистику заболеваемости COVID бессимптомные случаи, сославшись на то, что без массового тестирования населения просчитать их невозможно, сейчас власти страны отказались публиковать и показатели по смертности от вируса . Никаких обоснований этого решения в Национальной комиссии здравоохранения не дали.

Но не исключено, что одним из мотивов также стала невозможность подсчетов, равно как и нежелание нагнетать . Впрочем, с последней задачей прекрасно справились соцсети, западные агентства и даже правительственные чиновники на местах. К примеру, еще в конце прошлой недели новостное агентство, подведомственное коммунистической партии в Циндао, сообщило со ссылкой на главу муниципального здравоохранения, что в городе регистрируется в среднем по полмиллиона новых случаев заболевания COVID в день.

Ковидострофа Фото: REUTERS/Aly Song

На уровне провинции цифры оказались еще более удручающими — в частности, органы здравоохранения Чжэцзяна, прибрежной провинции к югу от Шанхая с населением около 65 млн человек, заявили, что число ежедневных случаев заражения в настоящее время превышает отметку в миллион . Количество вновь инфицированных в Шанхае объявлено не было, однако, власти города уже сообщили, что, исходя из темпов, уже к концу нынешней недели в мегаполисе может быть заражена половина его 25-миллионного населения.

В общей сложности за последние три с лишним недели, прошедшие с момента отмены властями всех строгих ковидных ограничений, COVID-19 в КНР заразились свыше 250 млн человек . Как утверждает The Financial Times, такие данные на закрытой встрече чиновников привел на днях замдиректора Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний Сунь Ян.

Согласно же имеющемуся в распоряжении «Известий» моделированию британской научно-аналитической компании Airfinity, сейчас в республике ежедневно фиксируется более миллиона случаев заболеваний и свыше 5 тыс. смертей . К слову, если верить информации, распространившейся по соцсетям, одной из погибших от COVID оказалась и мать председателя КНР Си Цзиньпина. Предполагается, что Ци Синь, родившаяся в 1926 году, скончалась в 301-м военном госпитале в Пекине еще 21 декабря.

Ковидострофа Фото: REUTERS/Aly Song

Многие попросту не доживают до госпитализации — на фоне дефицита палат и врачей больницы зачастую вынуждены разворачивать машины скорой помощи и больных. Уровень пациентов в пять-шесть раз превышает нормальный , признала на этой неделе агентству Reuters главврач частной больницы Raffles в Пекине Соня Ютар-Бурро. При этом, разумеется, массово болеют и медицинские работники. По свидетельствам одной медсестры в городе Сиань, из 51 ее коллеги в департаменте 45 уже подцепили коронавирус . Тем не менее даже тех, у кого положительный тест и небольшая температура, якобы продолжают вызывать на дежурство.

На тот же путь

Самое печальное, что пока КНР так и не достигла пика заболеваемости . По прогнозам большинства китайских и иностранных экспертов, через пару месяцев инфицированы будут порядка 60% населения страны, при этом около 2 млн могут умереть . Согласно оценкам Аirfinity, уже к середине января республика выйдет на первый пик с 3,7 млн случаев в день, а в ходе второго — в марте число ежедневных случаев достигнет 4,2 млн .

Как заметил в беседе с «Известиями» замдиректора ИМЭМО Александр Ломанов, возглавляющий Центр Азиатско-Тихоокеанских исследований, невзирая на размах вспышки и не самое эффективное реагирование на нее властей опасаться политических последствий разгула COVID не стоит .

Ковидострофа Фото: REUTERS/Aly Song

— Общественное настроение в Китае давно склонялось к тому, что власти слишком затянули с ослаблением антиковидных мер и надо было начинать отказ от политики «нулевой терпимости» после зимней Олимпиады . Уже после долгого локдауна в Шанхае стало заметно недовольство и раздражение населения, которых не наблюдалось в первые два года коронавируса. А когда в ноябре молодежь вышла с протестами на улицы, это уже стало явным сигналом, что ограничения пора снимать. И сохранение жестких мер обернулось бы для властей более существенными издержками, чем их отмена , — пояснил китаист.