Погрешным делом: что происходит с СOVID в Китае

Китай переживает новый всплеск заболеваемости коронавирусом . Он настиг страну практически сразу после того, как власти впервые за почти три года отказались от большинства драконовских мер по сдерживанию пандемии . Дальнейшие прогнозы неутешительны — и китайские, и западные эксперты сходятся в том, что к весне республику ждет катастрофический скачок заболеваемости и смертности от COVID-19 . Но при этом аналитики не ожидают возврата к политике «нулевой терпимости» к коронавирусу.

Статистика против реальности

Китай уже вступил в новую волну заболеваемости коронавирусом, которая не отпустит страну как минимум до середины следующего месяца. Со второй половины января ввиду массовых поездок в разгар недельного празднования Нового года по лунному календарю (в этом году он стартует 21 января) КНР накроет вторая волна . А уже с конца февраля по середину марта КНР ожидает третий всплеск заболеваемости ввиду возвращения людей из отпусков на работу . Что удивительно, такой неутешительный прогноз для республики в минувшие выходные дали не западные эксперты, а главный эпидемиолог Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний У Цзунью.

7 декабря Китай , почти три года державший свое население под гнетом частых и длительных карантинов и постоянного тестирования на COVID-19, отменил большинство прежних мер . С тех пор в стране официально было зарегистрировано только три смерти от коронавируса, а число вновь заболевающих, согласно статистике, все последние дни составляло порядка 2 тыс. в день . Впрочем, власти сами честно признали, что из-за отмены практики массового тестирования населения на вирус отслеживать и подсчитывать число бессимптомных инфекций стало невозможно.

Погрешным делом Фото: REUTERS/Aly Song

Но это не значит, что они сошли на нет. Скорее наоборот. За последние дни по интернету широко разошлись заключения некоего китайского статистика-любителя, фигурирующего под ником чэньцинь, который подсчитал, что, например, в 22-миллионном Пекине к выходным коронавирусом было заражено 39% жителей. Согласно же прогнозам Американского института показателей и оценки здоровья, резкое снятие в КНР ограничений в связи с COVID-19 может привести к стремительному росту заболеваний и смерти более 1 млн человек в 2023 году . По его же прогнозу, уже к 1 апреля страну ждет более 322 тыс. ковидных смертей, а около трети населения Китая будет к этому времени инфицировано.

Фактическая картина на местах оказалась соответствующей таким мрачным прогнозам.

— Еще на прошлой неделе я бы сказал, что в целом тенденция положительная , мы начали верить, что жизнь вернется. Но сейчас количество больных резко взлетело, раньше в моем окружении вообще не было больных даже гриппом, а сейчас — уже десятки ковидных , — поделился с «Известиями» Константин, живущий более 25 лет в Пекине.

Погрешным делом Фото: REUTERS/China Daily

Невзирая на заявления о том, что за пару последних недель по всей стране только три человека умерли от COVID-19, соцсети заполонили рассказы о перегруженности похоронных бюро и крематориев — как из-за большого числа умерших, так и из-за нехватки персонала, поскольку и рабочие, и водители сами заболели ковидом. «Прямо сейчас трудно заказать катафалк, поэтому многим родственникам приходится везти тело в морг на собственных автомобилях», — рассказал агентству Reuters сотрудник крупнейшего похоронного бюро Пекина в раойне Бабаошань.

Ярким свидетельством того, что не всё так гладко, как рисует статистика, стала и ажиотажная скупка китайцами средств народной медицины : если россияне в первые месяцы пандемии массово запасались имбирем, то в Китае, сметя из аптек все антивирусные препараты, к этой неделе перешли на лимоны.

«Больше не вариант»

Что удивительно, пока в Китае даже не прозвучало и намека на возможность возвращения к политике «нулевой терпимости» к COVID-19 , от которой власти упорно не хотели отказываться даже когда эпидемическая ситуация, казалось бы, позволяла.

Погрешным делом Фото: REUTERS/Aly Song

— Разные города или провинции могут принимать свои собственные правила борьбы с коронавирусом . Шанхай, например, снова переводит своих студентов в онлайн, а некоторые небольшие муниципалитеты по-прежнему разрешают удаленную работу. Но возврат Китая к полной реализации своей стратегии «нулевой борьбы» с COVID в настоящее время с точки зрения мер общественного здравоохранения невозможен. Это больше не вариант , — сказал «Известиям» специалист по безопасности в сфере здравоохранения из Городского университета Гонконга Николас Томас.

По его словам, критическим испытанием для Китая станет повышение уровня вакцинации , в противном случае число погибших в трех прогнозируемых волнах заболеваемости будет намного больше, чем допускает правительство.

Китай ввел в оборот вакцины собственного производства еще в 2021 году, и с тех пор привил против вируса 90% населения. Однако в наиболее уязвимой категории пожилых людей этот процент оказался куда ниже : по данным «Синьхуа», среди людей старше 80 лет полный курс вакцинации прошли только 66,4% людей, и с лета, вопреки многочисленным воззваниям поставить уколы, показатели вакцинации в этой возрастной группе особо не изменились.

Погрешным делом Фото: REUTERS/Aly Song