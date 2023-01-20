Тут и штамм: математики разработали модель покорения Москвы «Кракеном»

Новый субвариант «Омикрона» — «Кракен» — может стать доминирующим в Москве уже в марте. Об этом свидетельствуют расчеты, сделанные по просьбе «Известий» математиками Института проблем передачи информации (ИППИ) РАН. Созданную модель можно использовать и для общероссийского прогноза, так как столичная динамика с небольшой задержкой повторяется потом по всей стране, рассказали эксперты. В то же время распространение нового штамма практически не отразится на общем количестве новых заражений. Согласно модели специалистов ИППИ, заболеваемость «Кракеном» на пике новой — весенней — волны эпидемии достигнет 5 тыс. человек в сутки. Однако рост до этих значений ожидали и до появления нового варианта вируса. Кроме того, вирусологи подчеркивают, что свойства патогена кардинально не изменились и болезнь, которую он вызывает, чаще всего протекает в легкой форме — это общая черта всех линий «Омикрона».

Захватит всё

Субвариант коронавируса ХВВ.1.5 («Кракен») станет доминирующим в Москве уже в марте, а в мае полностью вытеснит всех своих «конкурентов», предположили специалисты Института проблем передачи информации им. Харкевича (ИППИ) РАН. По просьбе «Известий» они создали математическую модель распространения новой версии SARS-CoV-2 в столице.

— Прогноз я сделал до конца 2023 года. Новый штамм выявлен недавно (12 января в Пензе. — «Известия») и в течение марта он станет более распространен, чем предшествующий вариант — ВА.5. Затем быстро, примерно к маю, «Кракен» захватит всё, — отметил ведущий научный сотрудник ИППИ РАН Александр Соколов.

Хотя расчеты ИППИ описывают ситуацию только в Москве, их выводы можно использовать и для общероссийского прогноза, так как столичная динамика с небольшой задержкой повторяется по всей стране.

Тут и штамм Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Точных данных о свойствах и распространенности «Кракена» в России пока нет, поэтому, делая свои расчеты, ученые основывались на гипотезах. Первая заключается в том, что новый штамм в полтора раза заразнее, чем ВА.5. Такое предположение сделано на основе скорости распространения ХВВ.1.5 в США и других западных странах, где его выявили значительно раньше, чем в России. Второе допущение — что на данный момент, спустя неделю после регистрации первого случая заражения «Кракеном» в нашей стране, он успел захватить 5% пациентов с коронавирусом.

При этом расчеты математиков ИППИ показывают, что появление нового штамма практически не отразится на общем количестве новых заражений в Москве. По данным ученых, следующую волну инфицирований можно ждать в марте. На пике она достигнет 5 тыс. пациентов в сутки. Однако рост до этих значений ожидали и до появления «Кракена».

В модели специалистов ИППИ каждая следующая волна эпидемии заметно более плавная, чем предыдущая. По словам специалистов, это не случайно и подтверждает их теорию, что система «вирус – человек» стремится к точке равновесия. Рано или поздно волновая динамика новых случаев сменится стабильным числом новых заражений в день, порядка двух тысяч.

Я волна, новая волна

Прогноз распространения «Кракена», сделанный математиками ИППИ, выглядит реалистичным, и стоит ожидать, что вариант ХВВ.1.5 действительно станет доминирующим через 1,5–2 месяца , подтвердил «Известиям» врач общей практики, руководитель Терапевтической клиники «Европейского медицинского центра» Владимир Сибирский. Однако для человека, который заболеет COVID-19, это малозначимо, потому что тяжесть инфекции и клинические проявления при инфицировании «Кракеном» мало отличаются от последствий предыдущих вариантов «Омикрона», то есть болезнь протекает в легкой форме.

Тут и штамм Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Это важно, прежде всего, для людей, которые находятся в группе риска, потому что новый штамм более заразный и повышает вероятность того, что этот человек заболеет, — рассказал врач. — При этом перенесенный недавно коронавирус, даже если он не был диагностирован с помощью ПЦР достоверно, конечно, предполагает иммунную защиту в том числе от нового штамма «Кракен». То есть эти люди могут считать себя более защищенными.

Тот факт, что «Кракен» в течение ближайших 1,5–2 месяцев станет доминирующим, связан с тем, что он лучше других известных субштаммов обходит иммунный ответ, объяснил врач-инфекционист, главный врач клиники «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков. По его словам, ХВВ.1.5 игнорирует антитела у тех, кто переболел ранее, и тем более у привитых, так как вакцина действует против более старых штаммов.

— Но мы сможем оценить это только по исследованиям секвенирования (прочтения) генома вируса. Даже если к нам поступит человек с исследованием на коронавирус, тестирование даст положительный или отрицательный результат. Без определения штамма, — сказал Андрей Поздняков.

По его словам, генотипированием и ответом на вопрос — какой субштамм заразил конкретного индивида — занимаются всего несколько лабораторий в стране, в том числе лаборатория Роспотребнадзора и некоторые НИИ. Массового тестирования сейчас не проводится, а значит, выборка будет слишком узкой, чтобы строить суждения. Поэтому пока вопрос рассматривается скорее теоретически, подытожил эксперт.

Тут и штамм Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Ряд специалистов, впрочем, придерживаются мнения, что пока нет достаточных оснований прогнозировать столь быстрое распространение нового штамма коронавируса, как это указано в модели ученых ИППИ РАН.

— Вероятнее всего, и в Москве, и на территории всей России «Кракен» будет распространен наряду с другими штаммами «Омикрона», в частности «Кентавром», — считает врач-эксперт лаборатории «Гемотест», доктор биологических наук Оксана Гизингер.

Ранее заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов заявил «Известиям», что с достаточно большой долей вероятности субвариант «Омикрона» «Кракен» может стать доминирующим в России.