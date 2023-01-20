Тут и штамм: математики разработали модель покорения Москвы «Кракеном»
Новый субвариант «Омикрона» — «Кракен» — может стать доминирующим в Москве уже в марте. Об этом свидетельствуют расчеты, сделанные по просьбе «Известий» математиками Института проблем передачи информации (ИППИ) РАН. Созданную модель можно использовать и для общероссийского прогноза, так как столичная динамика с небольшой задержкой повторяется потом по всей стране, рассказали эксперты. В то же время распространение нового штамма практически не отразится на общем количестве новых заражений. Согласно модели специалистов ИППИ, заболеваемость «Кракеном» на пике новой — весенней — волны эпидемии достигнет 5 тыс. человек в сутки. Однако рост до этих значений ожидали и до появления нового варианта вируса. Кроме того, вирусологи подчеркивают, что свойства патогена кардинально не изменились и болезнь, которую он вызывает, чаще всего протекает в легкой форме — это общая черта всех линий «Омикрона».
Захватит всё
Субвариант коронавируса ХВВ.1.5 («Кракен») станет доминирующим в Москве уже в марте, а в мае полностью вытеснит всех своих «конкурентов», предположили специалисты Института проблем передачи информации им. Харкевича (ИППИ) РАН. По просьбе «Известий» они создали математическую модель распространения новой версии SARS-CoV-2 в столице.
— Прогноз я сделал до конца 2023 года. Новый штамм выявлен недавно (12 января в Пензе. — «Известия») и в течение марта он станет более распространен, чем предшествующий вариант — ВА.5. Затем быстро, примерно к маю, «Кракен» захватит всё, — отметил ведущий научный сотрудник ИППИ РАН Александр Соколов.
Хотя расчеты ИППИ описывают ситуацию только в Москве, их выводы можно использовать и для общероссийского прогноза, так как столичная динамика с небольшой задержкой повторяется по всей стране.
Точных данных о свойствах и распространенности «Кракена» в России пока нет, поэтому, делая свои расчеты, ученые основывались на гипотезах. Первая заключается в том, что новый штамм в полтора раза заразнее, чем ВА.5. Такое предположение сделано на основе скорости распространения ХВВ.1.5 в США и других западных странах, где его выявили значительно раньше, чем в России. Второе допущение — что на данный момент, спустя неделю после регистрации первого случая заражения «Кракеном» в нашей стране, он успел захватить 5% пациентов с коронавирусом.
При этом расчеты математиков ИППИ показывают, что появление нового штамма практически не отразится на общем количестве новых заражений в Москве. По данным ученых, следующую волну инфицирований можно ждать в марте. На пике она достигнет 5 тыс. пациентов в сутки. Однако рост до этих значений ожидали и до появления «Кракена».
В модели специалистов ИППИ каждая следующая волна эпидемии заметно более плавная, чем предыдущая. По словам специалистов, это не случайно и подтверждает их теорию, что система «вирус – человек» стремится к точке равновесия. Рано или поздно волновая динамика новых случаев сменится стабильным числом новых заражений в день, порядка двух тысяч.
Я волна, новая волна
Прогноз распространения «Кракена», сделанный математиками ИППИ, выглядит реалистичным, и стоит ожидать, что вариант ХВВ.1.5 действительно станет доминирующим через 1,5–2 месяца, подтвердил «Известиям» врач общей практики, руководитель Терапевтической клиники «Европейского медицинского центра» Владимир Сибирский. Однако для человека, который заболеет COVID-19, это малозначимо, потому что тяжесть инфекции и клинические проявления при инфицировании «Кракеном» мало отличаются от последствий предыдущих вариантов «Омикрона», то есть болезнь протекает в легкой форме.
— Это важно, прежде всего, для людей, которые находятся в группе риска, потому что новый штамм более заразный и повышает вероятность того, что этот человек заболеет, — рассказал врач. — При этом перенесенный недавно коронавирус, даже если он не был диагностирован с помощью ПЦР достоверно, конечно, предполагает иммунную защиту в том числе от нового штамма «Кракен». То есть эти люди могут считать себя более защищенными.
Тот факт, что «Кракен» в течение ближайших 1,5–2 месяцев станет доминирующим, связан с тем, что он лучше других известных субштаммов обходит иммунный ответ, объяснил врач-инфекционист, главный врач клиники «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков. По его словам, ХВВ.1.5 игнорирует антитела у тех, кто переболел ранее, и тем более у привитых, так как вакцина действует против более старых штаммов.
— Но мы сможем оценить это только по исследованиям секвенирования (прочтения) генома вируса. Даже если к нам поступит человек с исследованием на коронавирус, тестирование даст положительный или отрицательный результат. Без определения штамма, — сказал Андрей Поздняков.
По его словам, генотипированием и ответом на вопрос — какой субштамм заразил конкретного индивида — занимаются всего несколько лабораторий в стране, в том числе лаборатория Роспотребнадзора и некоторые НИИ. Массового тестирования сейчас не проводится, а значит, выборка будет слишком узкой, чтобы строить суждения. Поэтому пока вопрос рассматривается скорее теоретически, подытожил эксперт.
Ряд специалистов, впрочем, придерживаются мнения, что пока нет достаточных оснований прогнозировать столь быстрое распространение нового штамма коронавируса, как это указано в модели ученых ИППИ РАН.
— Вероятнее всего, и в Москве, и на территории всей России «Кракен» будет распространен наряду с другими штаммами «Омикрона», в частности «Кентавром», — считает врач-эксперт лаборатории «Гемотест», доктор биологических наук Оксана Гизингер.
Ранее заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов заявил «Известиям», что с достаточно большой долей вероятности субвариант «Омикрона» «Кракен» может стать доминирующим в России.