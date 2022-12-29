Входящее запрещение: почему детдома и больницы остались без волонтеров

Число волонтеров, которые регулярно навещают постояльцев социальных учреждений и пациентов больниц, за годы пандемии уменьшилось в 3–5 раз , заявили «Известиям» представители некоммерческих организаций. Они объясняют это повышенными требованиями к добровольцам, которые были введены в последние два года. В частности, это необходимость быть привитым от COVID-19 или иметь отрицательный ПЦР-тест. 19 НКО обратились в московский Роспотребнадзор с просьбой смягчить правила допуска волонтеров. Ведомство ответило отказом, полагая, что ковид и грипп всё еще опасны для постояльцев соцучреждений, так как часто вызывают «тяжелые формы заболевания и последующие осложнения» . «Известия» разбирались в аргументах сторон.

Не до прогулок

Число волонтеров, которые посещают людей в больницах, психоневрологических интернатах и детских домах, стремительно уменьшается , сообщил «Известиям» руководитель добровольческого движения «Даниловцы» Юрий Белановский. Только в его организации в 2019 году было около 500 волонтеров, занимавшихся подобной деятельностью. Но к концу 2022 года их осталось не более 150 человек, подчеркнул Белановский.

При этом, несмотря на ковид, необходимость личного общения подопечных социальных учреждений с волонтерами не исчезла, а наоборот, возросла, отметил руководитель «Даниловцев». По его оценке, на один крупный дом престарелых, интернат нужно около сотни волонтеров.

— Главная проблема всех подобных учреждений — социальная замкнутость, одиночество , так как любой человек там находится в очень ограниченном окружении, — пояснил он. — Парадоксально, но внутри заведения люди друг с другом общаются мало, а если общаются, то маленькими группами.

Входящее запрещение Пожилая женщина в доме престарелых Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Юрий Белановский привел в пример случай, когда в одном из психоневрологических интернатов на встречи с волонтерами стала приходить девушка с инвалидностью, которая очень плохо говорила. Через несколько месяцев у нее значительно улучшилась речь, ее стали понимать не только волонтеры, но и персонал учреждения.

Также, по словам собеседника «Известий», волонтеры значительно повышают качество жизни проживающих в казенных учреждениях, выводя их на прогулки.

— Персонала, чтобы погулять с каждым, недостаточно , — пояснил он. — Волонтеры также помогают своим подопечным и в творческом развитии, занимаются с проживающими в интернатах музыкой, танцами, спортом, играют с ними в игры. Это необходимая социализация.

О проблеме снижения числа волонтеров «Известиям» рассказали и в пресс-службе благотворительного фонда «Я есть!».

— Если в 2019 году в интернатах для детей с инвалидностью работало 15–17 наших волонтеров, а в психоневрологических интернатах — 4–7, то теперь и там и там их число сократилось до трех человек , — сказал собеседник издания.

Входящее запрещение Работа волонтера с детьми в психоневрологическом центре Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/ Andrey Pronin

Еще несколько организаций подтвердили «Известиям» снижение числа волонтеров.

— Раньше мы просто бросали клич в вузах и сразу набирали людей. Сейчас всё гораздо сложнее, — рассказал «Известиям» директор фонда помощи детям с тяжелыми заболеваниями и их семьям «Кораблик» Дмитрий Акимов.

Еще в одном крупном фонде на условиях анонимности отметили, что этот вид волонтерства очень пострадал во время карантина, распались сформировавшиеся связи и годами работавшие вместе команды, и пока ситуация так и не восстановилась.

Вакцинация преткновения

Союз волонтерских организаций и движений (СВОД) обратился в московский Роспотребнадзор от имени 19 НКО. Добровольцы этих организаций регулярно навещают около 15 тыс. человек, оказавшихся в больницах или проживающих в социальных центрах.

«Сегодня наша благотворительная волонтерская помощь нуждающимся людям под угрозой прекращения», — говорится в письме.

Главную причину авторы письма видят во введенных в пандемию строгих антиковидных условиях допуска волонтеров в стационарные организации. Речь идет, в частности, о требовании QR-кода, подтверждающего прививку от коронавируса либо недавно перенесенное заболевание, а также ПЦР-теста для тех, у кого нет прививки.

Входящее запрещение QR-код сертификата о вакцинации Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

— Люди хотят помогать, но данное ограничение — необходимость быть привитым — их останавливает, а нагрузка на оставшихся крайне большая , — подчеркнул представитель фонда «Я есть!».

«Платные ПЦР-тесты — большая нагрузка на волонтеров, многие не имеют возможности делать их каждую неделю. Но мы будем рады проводить термометрию и носить маски. Это эффективные способы профилактики, как показала и отечественная, и мировая практика», — указывают НКО, призывая отменить и требование о QR-кодах

По мнению членов союза, в ситуации, когда заболеваемость коронавирусом «снижается или остается на прежнем уровне достаточно продолжительное время», а сама инфекция «превратилась в один из видов некритического респираторного заболевания», условия допуска можно смягчить.

Роспотребнадзор против

Управление Роспотребнадзора по Москве с такой логикой не согласилось. В ответе ведомства отмечается, что требование о вакцинации волонтеров от COVID-19 и гриппа как условии доступа в больницы и интернаты обоснованно, так как «в текущем эпидемическом сезоне гриппа и ОРВИ наблюдается рост заболеваемости».

« При этом в структуре вирусов превалируют вирус H1N1, для которого характерны тяжелые формы заболевания и последующие осложнения , а также возбудитель COVID-19. В связи с этим к осуществлению волонтерской деятельности в организациях, входящих в структуру социальных объектов, допускаются лица, прошедшие вакцинацию от COVID-19 и гриппа», — разъясняется в документе.

Требования по профилактике инфекционных заболеваний существовали и до пандемии COVID-19 , напомнил «Известиям» инфекционист Иван Коновалов. В том числе была обязательная прививка для персонала соцучреждений и для социальных работников. По его мнению, проблема — в личных решениях волонтеров, которые отказываются от обязательной вакцинации.

Входящее запрещение Вакцина от COVID-19 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

— Волонтеру следует принять решение: если он считает свою работу ценной, важной и необходимой для пожилых, то он должен брать на себя ответственность и вакцинироваться. Таким образом он будет дополнительно защищать пожилых лиц, у которых прививка может работать хуже, чем у него, — говорит Иван Коновалов. — Инфекция никуда не исчезла, люди из группы риска продолжают тяжело болеть и погибать, поэтому должен соблюдаться принцип коллективного иммунитета: каждый вносит вклад в ограничение циркуляции возбудителя.

По его словам, не существует мер, сопоставимых с прививками по эффективности профилактики высокозаразных летучих инфекций. Ситуацию могла бы изменить просветительская работа, в том числе внутри НКО, полагает Иван Коновалов.

Особые требования

Как отметили несколько собеседников «Известий», НКО не отрицают необходимость соблюдения противоэпидемиологических мер, но предлагают разграничить виды деятельности волонтеров.

— Складывается ситуация, когда социальные учреждения в части требований к допуску волонтеров, по сути, приравняли к медицинским, где как раз могут быть важны карантинные мероприятия, — пояснила юрист центра лечебной педагогики «Особое детство» Ильмира Киш.

При этом к родственникам и другим посетителям постояльцев соцучреждений не предъявляются такие жесткие требования допуска, как к волонтерам : им не нужны сертификаты о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест, рассказала она.

— А для волонтеров это обязательно, — говорит юрист. — И в обычной жизни жителей ряда соцучреждений жестких ограничений уже нет. Дети и взрослые из интернатов, которых мы опекаем, выезжают в образовательные учреждения, на концерты или другие публичные мероприятия, пользуются общественным транспортом. Но волонтеров к ним не пускают, хотя для многих из них эти визиты очень важны.

Входящее запрещение Волонтер в доме-интернате для престарелых Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко

В медучреждениях строгие требования как раз обоснованны , считает Дмитрий Акимов.

— Наш фонд работает с детьми с тяжелыми заболеваниями, и им точно не нужен еще и ковид , — пояснил он. — Менее строгие требования возможны лишь для тех волонтеров, которые, например, организуют концерты и находятся на сцене далеко от пациентов.