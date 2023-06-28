«У вакцинировавшихся от COVID-19 иммунная память есть до сих пор»

Всем людям старше 30 лет лучше ревакцинироваться от кори, потому что иммунная защита , полученная в детстве, к этому возрасту ослабевает, заявил в интервью «Известиям» главный внештатный детский аллерголог-иммунолог минздрава Московской области Андрей Продеус. Он рассказал, какие опасности несет коронавирусная инфекция во время беременности, каким группам детей лучше прививаться от COVID-19 даже после завершения пандемии, может ли иммунитет к SARS-CoV-2 сохраняться на десятилетие и почему в его оценке не всегда можно полагаться на антитела. Андрей Продеус также объяснил, жителям каких районов Подмосковья стоит прививаться от клещевого энцефалита, правда ли, что у детей, зачатых методом ЭКО, ниже иммунитет, и чем опасно широкое распространение родов путем кесарева сечения.

«Чем ребенок младше, тем последствия будут хуже»

— Если ребенок в детстве переносит коронавирусную инфекцию, это может впоследствии как-то негативно отразиться на его иммунитете?

— Коронавирусная инфекция до «Омикрона», то есть с «Альфы» до «Дельты», была достаточно тяжела для взрослых, но не так сильно вредила детям. То есть они болели, но реальную опасность представляло только такое состояние, как мультисистемный воспалительный синдром. Когда сменились штаммы и «Омикрон» стал доминантным, дети стали заражаться чаще, но это осложнение пропало.

На дальнейшую судьбу детей заболевание COVID-19 влияет так же, как и любая другая тяжелая инфекционная болезнь, например тяжелый грипп или ротавирусная инфекция. И чем ребенок младше, тем последствия будут хуже.

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— Возможно, есть периоды, когда SARS-CoV-2 представляет особую опасность для ребенка?

— Практически и статистически показано, что если матери болели коронавирусной инфекцией в период беременности, то, во-первых, чаще возникали преждевременные роды. Во-вторых, состояние плода и новорожденных было однозначно хуже. За этим стали серьезно наблюдать и увидели, что у плода ухудшается формирование головного мозга. Насколько тяжелы эти последствия, мы начинаем распознавать только сейчас, потому что прошло всего несколько лет.

Неприятные последствия были и у детей, которые перенесли инфекцию в совсем раннем возрасте. Однако сложности всегда возникали на фоне каких-то сопутствующих болезней. Поэтому сказать, что коронавирус особенно опасен, нельзя. В период новорожденности он опасен, как и другие инфекции — коклюш, грипп, не говоря уже о цитомегаловирусной или герпес-вирусной инфекции.

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— ВОЗ объявила, что пандемия закончилась, но есть ли группы детей, которым всё равно необходимо вакцинироваться?

— Конечно, есть группы повышенного риска, для которых я рекомендовал бы вакцинацию. Это дети с серьезными пороками сердца, почек, мочевыводящей и дыхательной систем. Но еще выше в шкале рисков я бы поставил ребят с нервно-мышечными (тяжелая невралгия) и психиатрическими заболеваниями. Потому что этих пациентов лечить очень трудно.

Ребенку с ДЦП не всегда можно дать лекарство, так как возможны осложнения. У пациентов с психиатрическими нарушениями ослаблен не только иммунитет. Все нарушения, которые происходят в их организме, можно возводить в квадрат. Еще я бы выделил детей, которые получают терапию против онкозаболеваний, проходят иммуносупрессивную терапию.

— Срок действия прививки от коронавируса очень ограничен. Возможно ли создание вакцины, которая будет давать защиту на длительный период?

— Мы привыкли судить об эффективности вакцины по уровню антител. Но, с моей точки зрения, это не самый верный путь. Если организм на регулярной основе не встречается с инфекцией, то зачем ему поддерживать высокие титры этих антител?

Вопрос в том, на какой срок сохраняется клеточная память и как быстро наш организм сможет заново создать эти антитела в достаточном количестве, когда понадобится. Соответственно, нужно ли вакцинироваться при снижении титра антител? Нет, я так не считаю. Компания Pfizer, которая ввела такую идеологию, действовала не чисто в медицинских целях. Это была частично коммерческая история, потому что это большой бизнес, огромные потоки денег.

Лично я собирался быть добровольцем в исследованиях по «Спутнику V». Но перед этим я сделал тест на клеточный иммунитет — проверил, есть ли у меня клетки памяти на коронавирусную инфекцию. У меня не было антител к коронавирусу, но у меня были Т-клетки памяти, специфичные к разным коронавирусам. И я не попал в группу исследования. Откуда взялись эти клетки, сказать нельзя. Но после вакцинации они просто взлетели.

Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

— А как долго сохранится эта защита?

— Исследования показали, что среди людей с нормальным иммунитетом практически у всех, кто переболел или был вакцинирован, клетки памяти до сих пор есть. До появления SARS-CoV-2 были вирусы SARS-CoV-1 и MERS. У 80% тех, кто перенес эти заболевания, хотя больше 10 лет прошло, до сих пор есть клетки памяти. Поэтому, скорее всего, мы с вами будем иметь достаточно длинную память, особенно если коронавирус продолжит понемногу циркулировать в нашей популяции.

«Самое тяжелое течение ротавируса бывает в первые год-два жизни»

— Поговорим о кишечных инфекциях. Каждое лето приходят новости из детских лагерей об отравлениях. Как подготовить ребенка перед поездкой к тому, чтобы он легко перенес отравление или вообще не отравился?

— Больше двух третей этих случаев — кишечные токсикоинфекции. То есть это даже не сама бактериальная инфекция, а токсикоинфекционные процессы, которые запускаются, если не мыть фрукты, овощи, зелень, руки.

А кишечная палочка, или сальмонелла — это проблемы, которые нужно преодолеть на пищеблоке. Тут больше вопрос гигиены и контроля. Не столько медицинский, сколько Роспотребнадзора.

Однако есть кишечная инфекция у детей первого года жизни, которую можно предотвратить с помощью вакцины. Это ротавирус. Самое тяжелое течение ротавируса бывает в первые год-два жизни. Младенцы находятся на грудном или искусственном вскармливании, и если у них нарушается пищеварение, всасывание, если у них понос и рвота, то для них это в 10 раз опаснее, чем для взрослых, с точки зрения обезвоживания, потери электролитов и так далее.

Но особенность этой вакцинации в том, что, если не сделать ее в первое полугодие жизни ребенка, уже после восьмого месяца прививка не имеет эффекта. Прививку от ротавируса надо делать в период от двух месяцев до полугода, тогда она имеет абсолютно прекраснейший эффект.

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

— Всё чаще российские туристы привозят из далеких стран болезнь, которая раньше была для нас экзотикой, — лихорадку Денге. Насколько она опасна и есть ли от нее вакцина?

— Чем ребенок младше, тем тяжелее он переносит это заболевание. Однако далеко не каждый доктор у нас в стране готов поставить диагноз «лихорадка Денге», потому что нет такой настороженности. Это значит, что диагноз не появится вовремя и лечение тоже начнется с запозданием.

Чтобы не заболеть такого рода инфекцией, желательно, прежде чем поехать в эти страны, посмотреть список потенциально опасных болезней и вакцин, которые рекомендуется сделать.

Вакцину такого рода надо ввести хотя бы за месяц, потому что первичный иммунный ответ формируется организмом за 21 день. А оптимально делать прививку хотя бы за два-три месяца.

Фото: TASS/dpa/picture-alliance/Bernd Weissbrod

— Сейчас очень много случаев укусов клещей. Если говорить про Подмосковье, нужно ли местным жителям прививаться и как-то системно с этим бороться? И можно ли получить клеща, попадая в московский парк?

— Можно однозначно! Некоторые районы Московской области признавались эндемичными по клещу, который может быть носителем клещевого энцефалита и боррелиоза . В свое время это были Талдомский район и Дмитровский район Московской области. Более того, в этот список попадали некоторые парки Москвы: Измайловский, например, или Битцевский.

Клещевой энцефалит — это смертельная болезнь для непривитого человека. Порядка 30% заболевших погибают, еще 30% инвалидизируются. У клещей два сезона активности: май-июнь и август-сентябрь. Если человек живет там, где высокая вероятность укуса, ему обязательно нужно вакцинироваться.

Против боррелиоза прививки нет, но это все-таки не такое опасное заболевание и есть время для того, чтобы с ним разобраться. Инфекция лечится антибиотиками. Наиболее типичный признак болезни — «симптом мишени»: в месте укуса появляется красная точка, а вокруг нее красный круг, что напоминает мишень.

«Корь передается от человека к человеку с вероятностью, близкой к 100%»

— Почему всё чаще в разных регионах возникают вспышки кори?

— Подавляющее большинство случаев кори — завозные. За последние два-три года из-за пандемии и других причин в некоторых странах серьезно снизилось количество привитых людей. До этого корь была очень близка к исчезновению с планеты Земля. А сейчас появилось целое поколение непривитых. Но корь — это такая штука, которая с вероятностью, близкой к 100%, передается от человека к человеку.

Кроме того, через 20–30 лет после вакцинации иммунитет может снижаться и часть людей уже потеряла его. Противокоревая вакцина — одна из самых безопасных. Даже если у тебя хороший иммунитет, если ты получил еще одну дозу противокоревой вакцины, ничего с тобой не будет. Поэтому раз примерно в 10 лет взрослому после 30 надо делать ревакцинацию. Если же человек переболел корью, у него пожизненный иммунитет.

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— Всё больше женщин прибегают к методу ЭКО, чтобы родить ребенка. Отличается ли иммунитет таких детей от иммунной защиты тех, кто был зачат естественным образом?

— Больше 10 лет назад начали исследование, которое поставило задачу оценить, есть ли разница в иммунитете ребенка, который зачат методом ЭКО и обычным образом. По факту никакой разницы нет.

А вот что реально влияет на иммунитет ребенка, это течение самой беременности. Если оно шло с инфекционными процессами, отеком, эклампсией, риском диабета, то это отражается на здоровье ребенка.

И есть еще один фактор, который даже более значим, — как ребенок появился на свет: с помощью кесарева сечения или естественных родов. К большому моему сожалению, количество родов путем кесарева сечения увеличилось категорически. В некоторых регионах мира так рожают до 40% женщин.

Я считаю, что это нужно делать только для сохранения жизни матери и ребенка, когда есть показания. Например, когда узкий малый таз или слабость родовой деятельности. Но сейчас стала доминировать позиция, особенно среди молодых девушек, что сделать кесарево лучше и с косметической точки зрения, и по степени рисков.

Однако женщины недопонимают значимость прохождения малыша по родовым путям и формирования особой микробиоты, которая и влияет на иммунитет первых лет жизни.

Исследования показали, что риски бронхиальной астмы у детей, которые рождены кесаревом сечением, в 2,7 раза больше. Риски ожирения и диабета — в два раза выше. Способность иммунитета развиваться с точки зрения противоинфекционного ответа хуже у детей с такой микробиотой.

Кроме того, когда женщина рожает естественным способом, идет гормональная перестройка, происходит резкий выброс окситоцина, задействуются и другие важные механизмы организма. При операции всего этого нет.