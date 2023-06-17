Кровь стынет: участились случаи заражения клещевым боррелиозом

На территории России участились случаи заражения клещевым боррелиозом (болезнь Лайма). В Крыму выявлено 14 таких случаев, что превышает показатели прошлого года. В Пензенской области с начала сезона от укуса клещей пострадало более 600 человек, 16 из которых заразились опасной болезнью. В Алтайском крае за минувшую неделю обнаружено 34 случая боррелиоза. Болезнь Лайма относится к природно-очаговым инфекционным заболеваниям. На территории России ежегодно заражаются 6–8 тыс. человек. Симптомы, способы лечения и меры предосторожности — в материале «Известий».

Что такое болезнь Лайма

Первые случаи заражения боррелиозом выявили в 1976 году в американском городе Лайм. Заболевание удалось обнаружить после обращения двух женщин в департамент здравоохранения. Их детям диагностировали ревматоидный артрит, развившийся после клещевого укуса. Основной переносчик возбудителя болезни — иксодовый клещ. В 1982 году энтомолог Вилли Бургдорфер впервые выделил из клещей микроорганизмы рода Borrelia.

Врач-невролог лаборатории «Гемотест», кандидат медицинских наук Екатерина Демьяновская рассказала «Известиям», что заражение происходит в процессе укуса клеща. Реже встречаются случаи заражения при употреблении непастеризованного коровьего или козьего молока. Также возможна передача инфекции во время беременности от матери ребенку через плаценту.

— У беременной женщины при заражении боррелиозом повышается риск выкидыша и преждевременных родов, а внутриутробное заражение плода может привести к патологиям развития нервной и сердечно-сосудистой систем, — заключила эксперт.

Фото: РИА Новости/Илья Наймушин

Воздушно-капельным или контактно-бытовым путем от человека к человеку боррелиоз не передается, поэтому больной не опасен для окружающих — с ним можно обниматься, пользоваться одной посудой. Также нельзя заразиться от домашнего питомца. Но стоит помнить, что собака после прогулки может принести на своей шерсти клеща, поэтому домашних животных рекомендуется регулярно осматривать.

Боррелиоз имеет сезонный характер, поэтому пик заражений приходится на май-июнь в период повышенной активности клещей, но риск сохраняется до октября. Врач-ревматолог «ГУТА КЛИНИК» Екатерина Филатова в беседе с «Известиями» рассказала, что клещи активны в любое время года, когда температура выше нуля.

— Человек подвержен риску болезни Лайма, если проводит время там, где живут клещи, например в травянистых, кустарниковых или лесистых районах, — отметила эксперт.

Стадии боррелиоза

Обнаружить симптомы болезни Лайма можно по истечении инкубационного периода, который в среднем длится от одной до двух недель, в редких случаях может достигать трех месяцев. Стадия локальной инфекции характеризуется появлением сыпи округлой формы с отметиной посередине (мигрирующая эритема) , напоминающей по своей форме мишень. Параллельно с этим человека может преследовать слабость, воспаление лимфатических узлов, конъюнктивит и заложенность носа. Сразу после наступает диссеминированная стадия, в процессе которой страдают внутренние органы и системы, наибольший урон получает нервная и сердечно-сосудистая система. На этом этапе для зараженного характерны такие симптомы, как менингит, миелит (воспаление головного мозга), нарушение ритма сердца и воспаление мышечной оболочки сердца.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Если болезнь не подверглась лечению на предыдущих этапах, то спустя пару лет инфекция переходит в хроническую стадию, на которой наблюдается обострение всех вышеперечисленных симптомов. Появляются пятна, образуются язвы и участки атрофии. Кроме того, прогрессируют неврологические нарушения и наблюдается поражение внутренних органов.

Процесс лечения

Лечение болезни Лайма проходит с применением антибиотиков , на ранней стадии заболевания могут быть эффективны препараты тетрациклинового ряда (близки по химическому строению к биологическим свойствам). Позже, в случае возникновения суставных, кардиальных или неврологических изменений, назначаются антибиотики пенициллинового ряда или цефалоспорины, которые принимают 3–4 недели. При обнаружении признаков боррелиоза необходимо своевременно обратиться к врачу для составления плана лечения.

Вовремя начатое лечение боррелиоза с использованием антибиотиков приносит хорошие результаты — симптоматика быстро исчезает. Однако некоторые пациенты сталкиваются с проявлением симптомов в течение нескольких месяцев после завершения терапии. Их могут преследовать суставные боли, судороги, общая усталость и утомляемость. Это явление получило название постлаймового синдрома.

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

В случае если заболевший не приступает к лечению в течение несколько месяцев, у него начинает развиваться хронический артрит с приступами ноющей боли , которая может продолжаться месяцами. Артрит может мигрировать с одного сустава на другой, чаще всего страдают именно коленные суставы. Помимо этого, возможны лицевые параличи, потеря памяти, онемение конечностей, нарушение сна и концентрации внимания. В редких случаях у зараженных развивается гепатит.

Меры предосторожности и профилактика

Укусы клещей могут повлечь за собой необратимые последствия. Для того чтобы уберечь себя от возможных рисков, во время прогулок в парках и лесах следует надевать закрытую одежду и обувь. Кроме того, желательно выбирать светлую или белую одежду : на ней легче заметить клеща. Края одежды не должны свисать, брюки лучше заправлять в штаны. Еще один способ профилактики — репелленты. Они продаются в аптеках и магазинах и эффективно отпугивают мошек, комаров, клещей. Нужно следить, чтобы они содержали компоненты, снижающие способность клещей ползать и присасываться. К таким веществам относятся циперметрин и альфа-циперметрин.

Врач-ревматолог Екатерина Филатова отметила, что лечащий врач может назначить антибиотик в качестве профилактики только в том случае, если пациент живет или посетил район, где распространена болезнь Лайма, а также если клещ был прикреплен к коже больше 36 часов.

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Если укус произошел

Даже соблюдение всех мер предосторожности не может гарантировать защиту. Зачастую люди замечают укус или присосавшегося к коже клеща спустя время. Екатерина Филатова предостерегла, что клещевой укус можно легко спутать с комариным.

— Укус клеща может выглядеть как маленькая, зудящая шишка на коже, подобно комариному укусу. Это не означает, что у вас клещевое заболевание. Многие люди не замечают, что их укусил клещ, — рассказала эксперт.

Если предотвратить укус не удалось и клещ был обнаружен на коже, лучше всего вместе с паразитом отправиться в больницу или травмпункт. Врач-невролог Екатерина Демьяновская подчеркивает, что если такой возможности нет, то необходимо аккуратно извлечь клеща пинцетом или пальцами, обернутыми бинтом, салфеткой.

— Заливать присосавшегося клеща маслом, спиртом или ацетоном нельзя : от стресса паразит выплескивает в ранку слюну, что повышает тяжесть течения заболевания в случае заражения. После извлечения клеща место укуса нужно обработать антисептиком, а клеща поместить в емкость и передать для исследования, — отмечает эксперт.

Кроме того, врач советует даже при отсутствии симптомов обратиться к терапевту или педиатру по месту жительства. В случае если обнаружены симптомы инфекционного заболевания (лихорадка, головная боль, общая слабость), то обратиться следует к инфекционисту по месту жительства или в приемное отделение ближайшего стационара.

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Боррелиоз и энцефалит

Помимо болезни Лайма, клещи являются переносчиками многих заболеваний, самое распространенное среди них — энцефалит, который влечет за собой воспалительные процессы в головном мозге. Несмотря на то что боррелиоз и энцефалит передаются одинаковым путем, симптомы и последствия этих заболеваний значительно отличаются. Энцефалит является вирусной инфекцией и поражает преимущественно центральную нервную систему, протекая в острой форме. Характерными симптомами является лихорадка, головокружение, а также нарушение координации. Кроме того, в отличие от боррелиоза энцефалит дает зараженному после выздоровления продолжительный иммунитет к повторному заболеванию в течение пяти лет.