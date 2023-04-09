Всех кусается: перед сезоном клещей исчезают средства защиты для собак

На старте сезона активности клещей российские собаководы могут остаться без защиты для своих питомцев. Зоомагазины распродают остатки самого популярного противоклещевого препарата для собак «Бравекто» и новых поставок пока не ожидается , рассказали «Известиям» представители торговых точек. Второе по популярности средство — «Симпарика» тоже постепенно исчезает из аптек. Заменить импортные ветеринарные препараты непросто: они выпускаются в виде таблеток, а отечественные производители в основном делают капли и ошейники, которые подходят не всем животным.

Импортные проблемы

С полок российских магазинов исчезают эффективные противоклещевые препараты для собак , сообщили «Известиям» представители нескольких фармацевтических объединений и торговых точек. В первую очередь это жевательные таблетки «Бравекто», самые популярные среди всех противоклещевых препаратов. Постепенно распродаются и его аналоги — таблетки «Симпарика» и «Фронтлайн Нексгард», рассказали «Известиям» в Союзе предприятий зообизнеса. Все эти средства — импортные.

— Российский аналог этим препаратам есть — «ЭкспрессТабс». Но это новый препарат, который пока не успел завоевать доверие потребителей , — говорит гендиректор союза Татьяна Колчанова.

Год назад собаководы сообщали о случаях отравлений своих питомцев противоклещевыми таблетками и сиропами, произведенными российской фирмой «Экопром». Их позиционировали как аналог «Бравекто» и «Симпарики». Тогда партию препарата отозвали, а спустя месяц Россельхознадзор потребовал от производителя изменить рекомендуемую дозировку.

Фото: РИА Новости/Варвара Гертье

По состоянию на утро 9 апреля на сайте магазина «Четыре лапы» не было в наличии трех из пяти вариантов противоклещевых таблеток «Бравекто» — для собак малого и среднего веса. Ранее, 5 апреля, на горячей линии компании «Известиям» сообщили, что для собак весом от 2 до 4,5 кг на всю Москву осталось две упаковки.

На сайте магазина «Бетховен» выбор оказался еще скромнее: таблетки «Бравекто» для собак, чей вес между 10 и 40 кг, здесь купить не получится. При этом давать животному таблетку, не предназначенную для его весовой категории, запрещено производителем.

— Этого препарата в наличии не осталось уже практически нигде, распродаем остатки. Новых поступлений этих таблеток пока не ожидается, — сказали на горячей линии.

Производитель «Бравекто» — американская компания MSD Animal Health, представителем которой в России выступает фирма «Интервет», — подтвердил «Известиям» проблему с поставками препарата в РФ.

Фото: ТАСС/Сергей Елагин

— MSD прилагает все усилия, чтобы свести к минимуму сбои в поставках. Мы приносим извинения за неудобства, вызванные нехваткой препарата на рынке, — сказали там.

Отсутствие «Бравекто» — серьезная проблема для собаководов. В прошлом году этот препарат занимал на российском рынке лидирующие позиции — на него приходилось 35,2% продаж, говорится в исследовании аналитической компании RNC Pharma. Ближайший конкурент — американская «Симпарика» — имеет долю в 10%. Еще 10% получил российский «Барс», который выпускается в форме капель и спрея от клещей.

— Объем продаж препаратов для уничтожения эктопаразитов в натуральном выражении по итогам года побил антирекорд: по сравнению с 2021 годом их было реализовано на 25% меньше. Основная причина — проблема с поставками. В частности, с августа 2022 года в Россию не отгружается «Бравекто», — пояснили «Известиям» в RNC Pharma.

Клещевая угроза

Помимо таблеток существуют и капли, и ошейники от клещей. Но многие российские собаководы предпочитают давать питомцам именно таблетки.

Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Сергей Ведяшкин

— «Бравекто» мне посоветовал ветеринар, с тех пор мы успешно использовали их четыре года. Раньше я покупала капли на холку, но мои собаки всё равно болели пироплазмозом. Поэтому каплям я не доверяю, к тому же слышала, что импортные капли часто подделывают, — поделилась с «Известиями» владелица двух шпицев Полина. — Что касается ошейника — для меня это тоже не вариант. Во-первых, под ним шерсть образует колтуны, которые трудно вычесывать. Во-вторых, всё время браться руками за «химический» ошейник я не рискну.

Борьба с клещами для собаководов начала бить и по кошельку — цены на импортные препараты выросли вдвое.

— Если в прошлом году одна таблетка для моей собаки весом 3 кг стоила 1,3 тыс. рублей, то сейчас — 2,7 тыс. На сезон нужно где-то три таблетки — это 8 тыс. рублей вместо четырех. Для крупных пород таблетки стоят еще дороже, — говорит Полина.

При этом клещи — одна из самых опасных напастей для собак, часто приводящая к их гибели, рассказала «Известиям» заводчица Ирина Бурмистрова.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— Активность клещей зависит от места жительства и того, насколько теплой была зима. В Подмосковье и Тульской области клещей традиционно много. Городские собаки точно так же рискуют подхватить клеща, как и живущие за городом, — они ведь тоже гуляют по траве, — отметила она.

После укуса клеща у хозяина собаки есть даже не дни, а часы, чтобы принять меры, говорит Ирина. Опасна эта ситуация и тем, что диагностика проблемы в этом случае сильно затруднена, рассказала «Известиям» жительница подмосковных Люберец Елена. Из-за такого укуса погибла ее собака — молодая немецкая овчарка.

— Опасны только те клещи, которые заражены боррелиозом. При этой болезни рушится организм, и врачи не всегда могут понять, что происходит, если случайно не найдут боррелии в организме , — объясняет Елена.

Ее питомца укусил именно такой клещ, и врачи, по словам Елены, три недели не видели в анализах ничего подозрительного. В итоге спасти собаку не удалось.