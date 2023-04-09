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Всех кусается: перед сезоном клещей исчезают средства защиты для собак

Зоомагазины по завышенным ценам распродают остатки импортных таблеток
Фото: РИА Новости/Александр Кондратюк
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На старте сезона активности клещей российские собаководы могут остаться без защиты для своих питомцев. Зоомагазины распродают остатки самого популярного противоклещевого препарата для собак «Бравекто» и новых поставок пока не ожидается, рассказали «Известиям» представители торговых точек. Второе по популярности средство — «Симпарика» тоже постепенно исчезает из аптек. Заменить импортные ветеринарные препараты непросто: они выпускаются в виде таблеток, а отечественные производители в основном делают капли и ошейники, которые подходят не всем животным.

Импортные проблемы

С полок российских магазинов исчезают эффективные противоклещевые препараты для собак, сообщили «Известиям» представители нескольких фармацевтических объединений и торговых точек. В первую очередь это жевательные таблетки «Бравекто», самые популярные среди всех противоклещевых препаратов. Постепенно распродаются и его аналоги — таблетки «Симпарика» и «Фронтлайн Нексгард», рассказали «Известиям» в Союзе предприятий зообизнеса. Все эти средства — импортные.

— Российский аналог этим препаратам есть — «ЭкспрессТабс». Но это новый препарат, который пока не успел завоевать доверие потребителей, — говорит гендиректор союза Татьяна Колчанова.

Год назад собаководы сообщали о случаях отравлений своих питомцев противоклещевыми таблетками и сиропами, произведенными российской фирмой «Экопром». Их позиционировали как аналог «Бравекто» и «Симпарики». Тогда партию препарата отозвали, а спустя месяц Россельхознадзор потребовал от производителя изменить рекомендуемую дозировку.

ветеринарный магазин
Фото: РИА Новости/Варвара Гертье

По состоянию на утро 9 апреля на сайте магазина «Четыре лапы» не было в наличии трех из пяти вариантов противоклещевых таблеток «Бравекто» — для собак малого и среднего веса. Ранее, 5 апреля, на горячей линии компании «Известиям» сообщили, что для собак весом от 2 до 4,5 кг на всю Москву осталось две упаковки.

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На сайте магазина «Бетховен» выбор оказался еще скромнее: таблетки «Бравекто» для собак, чей вес между 10 и 40 кг, здесь купить не получится. При этом давать животному таблетку, не предназначенную для его весовой категории, запрещено производителем.

— Этого препарата в наличии не осталось уже практически нигде, распродаем остатки. Новых поступлений этих таблеток пока не ожидается, — сказали на горячей линии.

Производитель «Бравекто» — американская компания MSD Animal Health, представителем которой в России выступает фирма «Интервет», — подтвердил «Известиям» проблему с поставками препарата в РФ.

таблетки в блистере и рублевая монета
Фото: ТАСС/Сергей Елагин

— MSD прилагает все усилия, чтобы свести к минимуму сбои в поставках. Мы приносим извинения за неудобства, вызванные нехваткой препарата на рынке, — сказали там.

Отсутствие «Бравекто» — серьезная проблема для собаководов. В прошлом году этот препарат занимал на российском рынке лидирующие позиции — на него приходилось 35,2% продаж, говорится в исследовании аналитической компании RNC Pharma. Ближайший конкурент — американская «Симпарика» — имеет долю в 10%. Еще 10% получил российский «Барс», который выпускается в форме капель и спрея от клещей.

— Объем продаж препаратов для уничтожения эктопаразитов в натуральном выражении по итогам года побил антирекорд: по сравнению с 2021 годом их было реализовано на 25% меньше. Основная причина — проблема с поставками. В частности, с августа 2022 года в Россию не отгружается «Бравекто», — пояснили «Известиям» в RNC Pharma.

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Клещевая угроза

Помимо таблеток существуют и капли, и ошейники от клещей. Но многие российские собаководы предпочитают давать питомцам именно таблетки.

клещи в банке
Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Сергей Ведяшкин

— «Бравекто» мне посоветовал ветеринар, с тех пор мы успешно использовали их четыре года. Раньше я покупала капли на холку, но мои собаки всё равно болели пироплазмозом. Поэтому каплям я не доверяю, к тому же слышала, что импортные капли часто подделывают, — поделилась с «Известиями» владелица двух шпицев Полина. — Что касается ошейника — для меня это тоже не вариант. Во-первых, под ним шерсть образует колтуны, которые трудно вычесывать. Во-вторых, всё время браться руками за «химический» ошейник я не рискну.

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Борьба с клещами для собаководов начала бить и по кошельку — цены на импортные препараты выросли вдвое.

— Если в прошлом году одна таблетка для моей собаки весом 3 кг стоила 1,3 тыс. рублей, то сейчас — 2,7 тыс. На сезон нужно где-то три таблетки — это 8 тыс. рублей вместо четырех. Для крупных пород таблетки стоят еще дороже, — говорит Полина.

При этом клещи — одна из самых опасных напастей для собак, часто приводящая к их гибели, рассказала «Известиям» заводчица Ирина Бурмистрова.

женщина выгуливает собаку весной
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— Активность клещей зависит от места жительства и того, насколько теплой была зима. В Подмосковье и Тульской области клещей традиционно много. Городские собаки точно так же рискуют подхватить клеща, как и живущие за городом, — они ведь тоже гуляют по траве, — отметила она.

После укуса клеща у хозяина собаки есть даже не дни, а часы, чтобы принять меры, говорит Ирина. Опасна эта ситуация и тем, что диагностика проблемы в этом случае сильно затруднена, рассказала «Известиям» жительница подмосковных Люберец Елена. Из-за такого укуса погибла ее собака — молодая немецкая овчарка.

— Опасны только те клещи, которые заражены боррелиозом. При этой болезни рушится организм, и врачи не всегда могут понять, что происходит, если случайно не найдут боррелии в организме, — объясняет Елена.

Ее питомца укусил именно такой клещ, и врачи, по словам Елены, три недели не видели в анализах ничего подозрительного. В итоге спасти собаку не удалось.

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