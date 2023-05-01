Хоботок по телу: как защититься от клещей и что делать при укусе

С апреля новости об укусах клещей в разных регионах России появляются каждый день. Врачи предупреждают: не стоит забывать о рисках при отдыхе на природе, а лучше заранее вакцинироваться от энцефалита. Не каждый паразит является переносчиком опасного заболевания, но отказ от профилактики и неправильные действия при укусе могут привести к тяжелым последствиям для здоровья. Как обезопасить себя, детей и животных, «Известия» разбирались вместе с врачами и лабораторными экспертами.

Какие болезни переносят клещи

К концу апреля 2023 года более 12 тыс. россиян пожаловались на укусы клещей. С мая количество таких случаев традиционно увеличивается, но в этом году люди стали чаще вакцинироваться от энцефалита, отмечает Роспотребнадзор. Привились уже 1,5 млн человек, а годом ранее — только 1,2 млн. Планируется, что в новом сезоне вакцинами обеспечат более 3,48 млн граждан.

Клещевой энцефалит — самый опасный вид инфекции, который переносят паразиты, и сделать прививку можно только от него . Заболевание крайне тяжело лечится и может привести к инвалидности и смерти.

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

— Вирус вызывает воспаление оболочек спинного и головного мозга и приводит к стойким неврологическим нарушениям — параличу, тремору конечностей. Около 2% заразившихся умирают. Симптомы болезни могут проявиться в течение 28 дней после укуса, но иногда уже на следующий день, — рассказал «Известиям» врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Роман Иванов.

По его словам, люди, которые перенесли энцефалит, часто страдают от тяжелых последствий: атрофии мышц, эпилептических припадков, снижения слуха или зрения. Инфекция опасна для людей любого возраста, но у детей она протекает тяжелее, чем у взрослых, и может стать причиной отставания в развитии. Чтобы защитить себя и ребенка, рекомендуется сделать прививку.

Но клещи переносят не только энцефалит. Не менее серьезное заболевание — клещевой боррелиоз, или болезнь Лайма. Вероятность натолкнуться на паразита с боррелиозом в России гораздо выше, чем с энцефалитом. Вакцины от этой болезни нет.

— Характерный ранний симптом боррелиоза — мигрирующая эритема. Это кольцевидный, обычно достаточно крупный (более 3–5 см) розовый элемент сыпи. По мере увеличения в размере центральная часть эритемы бледнеет. Параллельно с появлением типичного покраснения у заболевшего могут отмечаться симптомы гриппа, — пояснила врач-педиатр, инфекционист Европейского медицинского центра, к.м.н. Юлия Климова.

Фото мигрирующей эритемы Фото: Getty Images/anakopa

Эритема может сохраняться на коже длительное время, а может исчезнуть самостоятельно. Однако исчезновение эритемы не равно излечению, в это время инфекция продолжает прогрессировать, поражая суставы, кожу, сердце, нервную систему. На поздних стадиях болезни значительно нарушаются функции суставов, сердца, возникают кожные атрофические изменения и неврологические нарушения, добавила врач.

Не делают прививки и от других инфекций, которые переносят клещи. Это примерно полсотни различных заболеваний: гранулоцитарный анаплазмоз, моноцитарный эрлихиоз человека, риккетсиозы (клещевые пятнистые лихорадки) и прочие. Единственный способ от них защититься — обезопасить себя на отдыхе и вовремя обратиться в больницу при укусе.

Как и где сделать прививку от клещевого энцефалита

Врачи сходятся в главном: от самого опасного заболевания — энцефалита — стоит сделать прививку. Вакцину делают как в частных, так и в государственных клиниках и взрослым, и детям. Цена варьируется от 500 до 2 тыс. рублей в зависимости от конкретного учреждения, региона и дополнительных услуг.

За бесплатной прививкой нужно обратиться в поликлинику по месту прописки, но направляют не всех желающих. Без оплаты она в первую очередь показана детям до 15 месяцев, в некоторых случаях пенсионерам и людям в зоне риска — например, лесникам или геологам. Но если в регионе возникла вспышка инфекции, местные власти могут ввести дополнительные меры профилактики и вакцинировать все категории граждан. Об этом лучше узнать заранее.

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

— Для защиты от клещевого энцефалита нужно начинать вакцинацию минимум за месяц до въезда в эндемичную зону. Необходимо ввести две дозы вакцины с интервалом две недели. Через две недели после введения второй дозы вакцины человек защищен от клещевого энцефалита. Люди, проживающие в эндемичных зонах, находятся под угрозой заболевания. Каждый год Роспотребнадзор обновляет точный список данных территорий на своем сайте, — отметила Юлия Климова.

Чтобы обезопасить себя и близких, можно купить антиклещ-страховку, которую предлагают большинство страховых компаний. Они стоят примерно от 200 до 500 рублей и, как правило, включают осмотр врача, удаление и обследование клеща, иммунизацию пациента и, при необходимости, лечение.

Даже с прививкой не стоит забывать о мерах предосторожности на природе, потому что риск подхватить другие инфекции остается высоким. В первую очередь нужно надеть максимально закрытую и светлую одежду и головной убор, использовать специальные противоклещевые репелленты и как можно чаще осматривать себя и детей. Для собак существуют защитные ошейники и спреи — пренебрегать ими нельзя, питомец может не заметить паразита и не даст о нем знать.

Что делать при укусе клеща

Клеща можно обнаружить до нападения — он часами ползает по жертве и ищет место для присасывания, подчеркивает директор по лабораторной медицине компании «ЛабКвест», к.м.н. Любовь Станкевич. Обнаруженного паразита нужно аккуратно снять и уничтожить, например бросить в костер. Если клещ успел присосаться, то правильнее всего обратиться в любой травмпункт или поликлинику по месту жительства. Однако за городом такой возможности нет, а чем дольше насекомое взаимодействует с телом, тем выше риск заражения.

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— Как только вы заметили клеща, его нужно постараться снять самостоятельно, чтобы отвезти в лабораторию на анализ, — говорит эксперт. — Причем извлечь целым и живым, не оборвав хоботок, который глубоко внедряется в кожу во время присасывания. Помните, что чем дольше контакт с человеком, тем выше риск заражения. Так что делайте это самостоятельно, но соблюдая определенные правила: осторожно захватите насекомое пинцетом, а лучше — специальной аптечной ручкой-лассо и выкручивающими движениями аккуратно снимите с тела. Можно также воспользоваться обычной ниткой, обвязав ее как можно ближе к хоботку клеща. Аккуратно тяните нитку вверх, медленно раскачивая ее в разные стороны.

Если после удаления в ранке видна темная точка, значит, голова клеща осталась в теле. Нужно обратиться к врачу, а не выковыривать ее самостоятельно. А вот оставшееся целое брюшко мертвого клеща обязательно стоит отнести в лабораторию, хотя концентрация возбудителя в нем будет ниже, отметила Любовь Станкевич .

Она добавила, что ни самого клеща, ни место укуса ни в коем случае не следует заливать маслом или другими подобными жидкостями: клещ вряд ли захлебнется, а вот проведению исследования это помешает. Ранку лучше обработать дезинфицирующими средствами: йодом, спиртом, хлоргексидином или перекисью водорода. Это снизит риск заражения боррелиозом и развития вторичной инфекции. После удаления паразита его нужно положить в чистую, плотно закрывающуюся емкость и вымыть руки с мылом. Лучше быстрее везти насекомое на анализ, но если нет возможности, то хотя бы держать в холодильнике или любом другом прохладном месте не дольше пяти суток. Однако пауза в несколько дней может стать критической, предупреждает Станкевич.

Врач-невролог «Гута Клиник» Александра Толстенева обращает внимание, что укус клеща можно вовсе не заметить, так как во время укуса насекомое впрыскивает в жертву обезболивающее средство .

Фото: РИА Новости/Александр Кондратюк

— Заболевание начинается не сразу, так как инкубационный период этих инфекций длится от 5 до 21 дня. Само место укуса довольно быстро отекает, на коже появляется характерное покраснение, иногда зудящее. Но часто люди не замечают их или не придают им значения. Симптомы заражения энцефалитом или другими инфекциями, которые переносят клещи, напоминают симптомы ОРВИ. Среди них озноб, повышение температуры тела, светобоязнь, интоксикация. Но поскольку у различных болезней, которые передают клещи, есть инкубационный период, то отсутствие симптомов в первые дни после укуса, к сожалению, не является критерием благополучия, — отметила она в беседе с «Известиями».

Как получить экстренную профилактику

После обращения в поликлинику, травмпункт или частную клинику, врачи-неврологи и инфекционисты должны назначить экстренную профилактику и введение иммуноглобулина.

Если пациент после отдыха на природе почувствовал недомогание, лучше сразу дать доктору об этом знать. По словам Любови Станкевич, схожесть симптомов клещевой инфекции с ОРВИ, к сожалению, не вызывает у врачей настороженности.

— Допустим, в Новосибирске первый вопрос врача, независимо от жалобы, с которой пришел пациент: «Кусал ли вас клещ?». Не важно, что с пациентом — нога болит, голова болит, да что угодно, — всегда спрашивают о клещах. В Центральной России — чаще всего нет. Второй момент: осмотр у врача должен быть буквально с головы до пят. Не вы должны осматривать себя на приеме, а врач, который должен проверить волосистую часть головы, где клещи цепляются чаще всего, уши, спину, шею и выяснить, есть ли первичный аффект, то есть след от укуса.

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Лабораторная диагностика позволит выявить конкретное заболевание, уточнить диагноз и терапию. При бактериальных инфекциях назначат антибиотики.

Есть и другая опасность, которая встречается редко, но забывать о ней нельзя — ложноотрицательный результат лабораторного анализа.

— Ни один из современных методов диагностики нельзя назвать стопроцентно точным. Минимальный риск получения ложноотрицательного результата есть всегда. Именно из-за этого врач не полагается на результат исследования клеща. Профилактические меры проводят вне зависимости от него , — подчеркнула Юлия Климова.