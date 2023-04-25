Более 12 тыс. россиян обратились к врачам с жалобами на укусы клещей

В России более 12 тыс. человек пожаловались на укусы клещей с начала 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека во вторник, 25 апреля.

«От клещевого вирусного энцефалита привиты почти 1,5 млн человек, тогда как в прошлом году за аналогичный период были привиты около 1,2 млн. Всего в текущем сезоне планируется вакцинировать более 3,48 млн человек», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

Также в пресс-службе ведомства отметили, что случаи заболевания боррелиозом и клещевым вирусным энцефалитом не выявлены.

Ранее в этот день министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин рассказал, что специалисты приступили к обработке подмосковных парков и скверов от клещей. Работы планируется завершить до майских праздников, сообщает телеканал «360».

14 апреля заместитель главного врача по терапии клиник «Атлас», врач-терапевт высшей квалификационной категории Ольга Александрова рассказала, что делать при укусе клеща. Она объяснила, что энцефалит, который может развиться после укуса клеща, поражает нервную систему и в ряде случаев может быть очень опасным. Для предотвращения укусов клещей необходимо правильно одеваться и заблаговременно сделать прививку.