Врач рассказала о действиях при укусе клеща

Заместитель главного врача по терапии клиник «Атлас», врач-терапевт высшей квалификационной категории Ольга Александрова 14 апреля рассказала, что делать при укусе клеща.

В беседе с агентством «Прайм» она объяснила, что энцефалит, который может развиться после укуса клеща, поражает нервную систему и в ряде случаев может быть очень опасным. Симптомы этого заболевания могут напоминать грипп, ОРВИ и даже ротавирус — головная боль, озноб, резкое повышение температуры, боль в мышцах и расстройства пищеварения.

Александрова отметила, что, поскольку визуально определить, опасен ли клещ, невозможно, при его обнаружении необходимо срочно обратиться в ближайший травмпункт. Там его извлечет специалист, после будет сделан лабораторный анализ клеща на энцефалит. В случае самостоятельного удаления клеща его также нужно отправить на анализ.

В случае, если клещ окажется инфицированным, врач назначит терапию, которая предупредит опасные осложнения. Для предотвращения укусов клещей необходимо правильно одеваться и заблаговременно сделать прививку.

«Если вы собираетесь в лес, парк, за город, наденьте максимально закрытую одежду, нанесите на нее и на открытые участки тела репелленты. Регулярно осматривайте себя, одежду и животных, если вы взяли их на прогулку. За две недели до поездок в регионы и местности, где много клещей, лучше сделать прививку от клещевого энцефалита», — посоветовала Александрова.

Ранее, 11 апреля, Роспотребнадзор сообщил, что в России 1,1 млн человек привились от клещевого энцефалита. Это составляет около трети от запланированного в этом сезоне количества.

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков 7 апреля напомнил об опасности укуса клеща. Он отметил, что на территории России обитают разные виды клеща, многие из которых передают опасные инфекции, такие как болезнь Лайма, клещевой энцефалит и другие.

В этот же день председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы от «Единой России» Никита Чаплин рассказал «Известиям», какими средствами нужно обрабатывать участок, чтобы обезопаситься от клещей. Для этого подойдут сульфокислоты, бензилаты, тетразины и акарофунгициды. Опрыскивать участок нужно в плотном халате с капюшоном или в комбинезоне. Обязательно в перчатках, очках и респираторе, чтобы не отравиться.