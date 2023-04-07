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Врач назвал первые признаки укуса клеща

Иммунолог Крючков рассказал, что сильное повышение температуры является признаком укуса клеща
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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков напомнил в пятницу, 7 апреля, об опасности укуса клеща. Специалист отметил, что защититься от укуса членистоногого достаточно сложно, а также назвал первые признаки контакта.

Наиболее характерными реакциями при укусе клеща являются общее недомогание и сильное повышение температуры. Если через какое-то непродолжительное время у вас появились такие проявления, нужно обратиться к врачу и сообщить ему, что возможно или точно был укус этого членистоногого.

Он отметил, что на территории России обитают разные виды клеща, многие из которых передают опасные инфекции, такие как болезнь Лайма, клещевой энцефалит и другие.

«Поэтому клещи и опасны: когда они кусают, они заражают человека этими инфекциями», — сказал иммунолог в беседе с Lenta.Ru.

При этом иммунолог сообщил, что защититься от укуса членистоногого очень сложно.

«Если не удается избегать возможного контакта, то после каждого пребывания на природе в потенциально опасных территориях необходимо проверять, нет ли клещей, которые либо уже укусили, либо присутствуют на коже. В случае если вы обнаружили, что клещ еще продолжает питаться, то его нужно аккуратно удалить», — предупредил иммунолог, добавив, что затем обязательно следует обратиться за медицинской помощью.

Крючков отметил, что клеща необходимо сдать на анализ. Лаборатория сможет проверить, является ли клещ зараженным, заключил иммунолог.

Будет жалко: с начала года клещи покусали почти 400 человек
Наиболее агрессивными эти насекомые станут в мае, прогнозируют ученые

Накануне врач-эксперт Роман Иванов рассказал, как защитить ребенка от укусов клещей. Он посоветовал одевать детей в светлую одежду, на которой насекомые будут лучше заметны, и наносить на нее репеллент, передает RT.

Ранее, 3 апреля, заместитель директора департамента методологии и андеррайтинга личного страхования «Росгосстраха» Ольга Купцова рассказала «Известиям», что нужно делать в случае укуса. После посещения парков, леса, зон отдыха нужно всегда осматривать себя на наличие этих насекомых.

Если человек обнаружил на себе клеща, нужно сначала при возможности аккуратно извлечь насекомое и обработать место укуса антисептиком, а насекомое следует обязательно сохранить.

После этого необходимо как можно быстрее обратиться в поликлинику. Лечение человека, которого укусил клещ, надо начать не позднее 72 часов с момента контакта с насекомым.

В конце марта в Роспотребнадзоре сообщили «Известиям», что с начала года к медикам с жалобами на укусы клещей обратились 370 человек. Ежегодно к медикам с жалобами по этому вопросу обращается около полумиллиона россиян, однако опасность насекомые представляют менее чем в 0,5% случаев, когда являются переносчиками опасной инфекции. В эндемичных российских регионах жителям рекомендуют вакцинироваться.

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