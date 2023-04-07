Эксперт назвал самые эффективные средства для обработки дачи от клещей

Председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы от «Единой России» Никита Чаплин 7 апреля рассказал «Известиям», какими средствами нужно обрабатывать дачный участок и посадки, чтобы обезопаситься от клещей.

В первую очередь он обратил внимание, что клещи могут привыкать к препаратам, поэтому важно чередовать обработку участка разными средствами. По его словам, эксперты советуют не пользоваться универсальными средствами, а использовать специфические акарициды — специальные препараты, разработанные для борьбы с паукообразными, в том числе и с клещами.

«Нам подойдут: сульфокислот, бензилаты, тетразины и акарофунгициды. Некоторые из них выпускаются даже в виде таблеток и порошка, поэтому дозировку раствора вы можете выбрать сами, в зависимости от степени заражения участка. Главное, что эти химикаты не портят ваши растения», — рассказал Чаплин.

При этом он отметил, что опрыскивать участок нужно в плотном халате с капюшоном или в комбинезоне. Обязательно в перчатках, очках и респираторе, чтобы не отравиться.

Проводить эту процедуру, по его словам, лучше всего в марте-апреле, рано утром или поздно вечером.

«Осенью надо повторить процедуру обработки участка. Ни в коем случае не распыляйте препараты во время дождя или в плохую погоду. Дождь смывает химикаты, а ветер разносит их. Надо, чтобы погода была спокойной. Все эти средства токсичны, поэтому лучше проводить обработку за пару дней до приезда на дачу детей и животных», — подытожил председатель Союза дачников.

24 марта Чаплин назвал «Известиям» самый выгодный способ получения рассады. В частности, он отметил, что многие опытные дачники предпочитают выращивать рассаду самостоятельно и в промышленных масштабах. По его словам, это гораздо более экономный способ, чем покупка готовых саженцев на рынке.