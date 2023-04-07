Реклама
Прямой эфир
Мир
МО РФ заявило о риске распространения опасных патогенов из биолабораторий США
Мир
Трамп назвал администрацию Байдена самой некомпетентной в истории США
Экономика
Решетников допустил дальнейшее снижение безработицы в России
Мир
Корабли НАТО прибыли в Эстонию с плановым визитом
Мир
Путин и Пашинян обсудили ситуацию в Лачинском коридоре и Нагорном Карабахе
Происшествия
Число пострадавших в результате удара ВСУ по центру Донецка возросло до 13
Политика
В Кремле выразили уверенность в вовлеченности США в конфликт на Украине
Мир
На связываемой с терактами на «Северных потоках» яхте нашли следы взрывчатки
Мир
Папа римский предложил установить двухнедельное пасхальное перемирие
Здоровье
Мурашко сообщил о снижении в РФ смертности от сердечно-сосудистых заболеваний
Мир
В Кремле выразили уверенность в непреклонной позиции Китая по Украине
Экономика
Курс доллара превысил 83 рубля впервые с апреля 2022 года
Общество
Синоптики пообещали майскую погоду на следующей неделе в Москве

Эксперт назвал самые эффективные средства для обработки дачи от клещей

Председатель Союза дачников Чаплин: для обработки участка от клещей подойдут специфические акарициды
0
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы от «Единой России» Никита Чаплин 7 апреля рассказал «Известиям», какими средствами нужно обрабатывать дачный участок и посадки, чтобы обезопаситься от клещей.

В первую очередь он обратил внимание, что клещи могут привыкать к препаратам, поэтому важно чередовать обработку участка разными средствами. По его словам, эксперты советуют не пользоваться универсальными средствами, а использовать специфические акарициды — специальные препараты, разработанные для борьбы с паукообразными, в том числе и с клещами.

«Нам подойдут: сульфокислот, бензилаты, тетразины и акарофунгициды. Некоторые из них выпускаются даже в виде таблеток и порошка, поэтому дозировку раствора вы можете выбрать сами, в зависимости от степени заражения участка. Главное, что эти химикаты не портят ваши растения», — рассказал Чаплин.

При этом он отметил, что опрыскивать участок нужно в плотном халате с капюшоном или в комбинезоне. Обязательно в перчатках, очках и респираторе, чтобы не отравиться.

Проводить эту процедуру, по его словам, лучше всего в марте-апреле, рано утром или поздно вечером.

«Осенью надо повторить процедуру обработки участка. Ни в коем случае не распыляйте препараты во время дождя или в плохую погоду. Дождь смывает химикаты, а ветер разносит их. Надо, чтобы погода была спокойной. Все эти средства токсичны, поэтому лучше проводить обработку за пару дней до приезда на дачу детей и животных», — подытожил председатель Союза дачников.

Вершки и корешки: как россиянам готовиться к дачному сезону
Битва за приусадебный урожай уже началась

24 марта Чаплин назвал «Известиям» самый выгодный способ получения рассады. В частности, он отметил, что многие опытные дачники предпочитают выращивать рассаду самостоятельно и в промышленных масштабах. По его словам, это гораздо более экономный способ, чем покупка готовых саженцев на рынке.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023