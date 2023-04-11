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Более миллиона россиян привились от клещевого энцефалита

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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В России 1,1 млн человек привились от клещевого энцефалита. Это составляет около трети от запланированного в этом сезоне количества. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора во вторник, 11 апреля.

«Всего в текущем сезоне планируется вакцинировать более 3 млн человек», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы ведомства, россияне с начала года обращались к медикам в связи с укусами клещей более 2,4 тыс. раз. Случаи заболевания боррелиозом и энцефалитом не были выявлены, передает агентство городских новостей «Москва».

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Ранее, 5 апреля, инфекционист Николай Малышев рассказал о том, поможет ли вакцина избежать заражения клещевым энцефалитом, сообщает телеканал «360».

Специалист отметил, что заразиться можно при любой прививке, однако риски заражения у вакцинированного человека значительно снижаются, как правило болезнь протекает легко.

Ранее, 3 апреля, заместитель директора департамента методологии и андеррайтинга личного страхования «Росгосстраха» Ольга Купцова рассказала «Известиям», что нужно делать в случае укуса. После посещения парков, леса, зон отдыха нужно всегда осматривать себя на наличие этих насекомых.

Если человек обнаружил на себе клеща, нужно сначала при возможности аккуратно извлечь насекомое и обработать место укуса антисептиком, а насекомое следует обязательно сохранить.

После этого необходимо как можно быстрее обратиться в поликлинику. Лечение человека, которого укусил клещ, надо начать не позднее 72 часов с момента контакта с насекомым.

В конце марта в Роспотребнадзоре сообщили «Известиям», что с начала года к медикам с жалобами на укусы клещей обратились 370 человек. Ежегодно к медикам с жалобами по этому вопросу обращается около полумиллиона россиян, однако опасность насекомые представляют менее чем в 0,5% случаев, когда являются переносчиками опасной инфекции. В эндемичных российских регионах жителям рекомендуют вакцинироваться.

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