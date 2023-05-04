«Дачники стали основной группой риска по клещевому энцефалиту»

Май — традиционно самый опасный месяц в плане заболевания клещевым энцефалитом: на него приходится до половины всех случаев заражения , рассказала «Известиям» руководитель научной группы разработки новых методов диагностики природно-очаговых заболеваний ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Людмила Карань. Остальные фиксируются в период с июня по октябрь. Если раньше к главным группам риска относили геологов, рыбаков и лесников, то сегодня это дачники. В медучреждения с жалобами на укусы клещей обращается до полумиллиона человек в год, но энцефалит выявляют только у 1%. Какие регионы считаются эндемичными по этому заболеванию и какими последствиями грозит переход энцефалита в хроническую фазу — читайте в беседе с Людмилой Карань.

«На укусы клещей жалуются до полумиллиона человек в год»

— Сколько случаев клещевого энцефалита выявлено в этом году?

— По данным на 28 апреля, в России зарегистрирован только один подтвержденный случай — в Хакасии. Половина всех случаев энцефалита обычно приходится на май, около 25% — на июнь, остальные заражения распределяются по следующим месяцам эпидемиологического сезона вплоть до октября. В прошлом году в стране было зафиксировано около 2 тыс. случаев заболевания клещевым энцефалитом. В этом году нет причин ожидать увеличения.

— Сколько людей ежегодно обращаются в медицинские организации с жалобами на укусы клещей?

— До полумиллиона. Однако исследований на энцефалит проводят примерно вдвое меньше, потому что не все люди, которые обращаются к врачу с жалобами на укусы, приносят клещей на исследования. В среднем же по России зараженность клещей, снятых с людей, вирусом клещевого энцефалита чуть превышает 1%.

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

— Какие регионы считаются эндемичными для клещевого энцефалита?

— Это в основном Кировская область, Пермский край, Тюменская и Курганская области, Республики Алтай, Тыва. Наибольшее число случаев заболевания приходится на Сибирский федеральный округ — около 40%. На Центральный федеральный округ, к примеру, менее 3%.

— Укус зараженного клеща всегда приводит к заболеванию?

— Нет, в 90% случаев человек перенесет его бессимптомно, и единственным последствием будет выработка специфического иммунитета. И только в 5–10% случаев разовьется клинически выраженное заболевание. Из них у большинства — около 60% — будет регистрироваться в основном только лихорадка, четверть всех случаев будет протекать в форме серозного менингита. Остальные случаи приходятся на поражение центральной или периферической нервной системы.

Несмотря на то что в большинстве случаев болезнь протекает нетяжело, не следует забывать о том, что острая форма может перейти в хроническую, то есть вирус может находиться в организме человека годами или десятилетиями. Но доля таких исходов невелика — около 0,3%.

Однако проблема заключается в том, что от клещевого энцефалита нет специфической терапии. Поэтому проводится только симптоматическое лечение. И всё же оно помогает организму проще справиться с вирусом, не допустить перехода болезни в хроническую форму и избежать инвалидизации человека.

Тем не менее не все случаи заканчиваются полным выздоровлением. Иногда патологические изменения центральной нервной системы оказываются необратимыми, особенно при очаговой форме заболевания.

Летальность от клещевого энцефалита невысока — примерно от 1 до 1,5%.

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

«В среднем около 2% от заболевших в год — привитые»

— Насколько активно люди прививаются от энцефалита в этом году?

— В национальный календарь прививок энцефалит не включен. Но субъекты РФ могут самостоятельно принимать решение о внесении вакцинации в свой региональный план. В частности, такой опыт был у Свердловской области. Там [в обязательном порядке] прививали определенные группы населения — старшего возраста и детей до семи лет.

Ежегодный план вакцинации по всей России от клещевого энцефалита — примерно 3,5 млн человек. Сейчас вакцинировались около 1,7 млн, что несколько выше цифр прошлого года. К концу сезона мы, скорее всего, выйдем на целевые показатели.

— Какие категории людей относятся к группам риска?

— Раньше к ним относили преимущественно геологов, рыбаков, лесников и других людей, часто бывающих на природе. Сейчас можно сказать, что основная группа риска по клещевому энцефалиту — дачники.

— Прививка полностью защищает от заражения?

— Вакцина очень эффективна. Однако в среднем около 2% от заболевших в год — привитые. При этом чаще всего они болеют в лихорадочной форме, энцефалит у них не развивается. То есть болезнь проходит без тяжелых последствий.

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

— А ситуация с боррелиозом та же?

— Боррелиоз, пожалуй, самая часто регистрируемая инфекция, переносимая клещами. В год выявляется около 7–10 тыс. случаев. Более 1 тыс. традиционно в последнее десятилетие приходилось на ЦФО, а в последние два года в этом округе регистрируется около 40% всех заболевших. В половине случаев эта болезнь протекает как клещевая мигрирующая эритема, часто без температуры или других признаков заболевания. Возбудитель размножается в основном в подкожной клетчатке и коже, антитела в крови при этом могут так и не появиться.