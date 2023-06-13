Пик активности клещей наступил в Алтайском крае, сообщает пресс-служба регионального подразделения Роспотребнадзора. За минувшую неделю от насекомых пострадали 916 жителей. Всего с начала апреля в больницы обратились 4692 укушенных, треть из которых (1370) — это дети до 14 лет.

Среди укушенных зарегистрировано 208 случаев заболевания сибирским клещевым тифом, 34 случая заболевания иксодовым клещевым боррелиозом. Еще у 22 человек подозревают клещевой энцефалит, в стационарах находятся девять таких больных с таким подозрением, один из них в тяжелом состоянии.

Возбудитель иксодового клещевого боррелиоза обнаружен в 22% снятых с пострадавших клещей, вирус клещевого энцефалита — в 7%. От сибирского клещевого тифа уже погиб как минимум один человек.

Между тем, в Роспотребнадзоре призвали не беспокоиться из-за новых видов клещей, которые были открыты российскими учеными. Обнаруженные насекомые принадлежат к двум видам. Один известен как переносчик бартонеллеза, а второй — клещевого энцефалита, боррелиоза, лихорадки Западного Нила, чумы, а также других опасных заболеваний.