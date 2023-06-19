«Появление кори — показатель того, что снизился коллективный иммунитет»

Случаи кори, которые фиксируются во многих регионах страны этой весной, связаны с ослаблением коллективного иммунитета и пренебрежением вакцинопрофилактикой в период пандемии COVID-19. Похожая ситуация наблюдалась, к примеру, после вспышек лихорадки Эбола в Гвинее. О стратегии «подчищающей иммунизации» населения, а также о том, почему филиал «Вектора» в Екатеринбурге был преобразован в отдельный НИИ и чем он будет заниматься, в интервью «Известиям» рассказал доктор биологических наук, директор федерального научно-исследовательского института вирусных инфекций «Виром» Роспотребнадзора Александр Семенов.

«На Украине упустили вакцинопрофилактику, и у них была серьезная проблема с корью»

— Александр Владимирович, взаимодействие с коллегами из Гвинеи восстановилось, когда там бушевала эпидемия лихорадки Эбола, и вы отправились в Африку в первом отряде российских специалистов. Правда, что когда с Эболой справились, то в пострадавших от этой эпидемии странах была довольно сильная вспышка кори?

— Да, заболеваемость корью была высокой и купировалась с помощью российских коллег — сотрудников Роспотребнадзора.

— Эта последовательность — Эбола, затем корь — неслучайна? Связано ли распространение кори в Африке с тем, что у жителей был снижен иммунитет во время эпидемии лихорадки Эболы?

— Надо понимать, что есть такой термин — контагиозность, заразность. Разные болезни по-разному заразны, и вот корь — это самое заразное заболевание. У нее показатель контагиозности самый высокий. Поэтому за корью нужно очень внимательно следить. Нужно, чтобы был очень высок уровень коллективного иммунитета. Любые события, которые ослабляют его, моментально дают вспышку кори.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— А сейчас в России корь точечно появляется — то здесь, то там. Стоит ли в этом винить пандемию COVID-19?

— Тлеет слегка. И если проводить параллели, то можно вспомнить не только африканскую корь. У нас в России тоже был подобный пример: после первой и второй чеченских войн в республике, где долгое время не занимались иммунопрофилактикой в силу этих трагических событий, корь была во всей красе! Не надо в Африку ездить. На Украине упустили вакцинопрофилактику, и у них была серьезная проблема с корью. Как только снижается противокоревой вакцинальный иммунитет, моментально появляется эта болезнь. И, конечно, коронавирусная эпопея отвлекла некоторые группы населения от необходимости вовремя делать профилактические прививки. Отдельные группы граждан, негативно воспринимающие вакцинацию, также усиливают проблему.

Но мы в Роспотребнадзоре ни на секунду не забывали о текущей вакцинации и постоянно призывали, агитировали население за то, чтобы вовремя прививаться.

Справка «Известий» Корь — это острое инфекционное вирусное заболевание с очень высоким уровнем заразности. Его возбудитель — вирус из семейства парамиксовирусов. По данным Роспотребнадзора, случаи заболевания корью зарегистрированы в 44 регионах, однако их удается купировать. По данным ВОЗ, за 2021 год в мире от кори умерли 128 тыс. человек. В основном это маленькие дети до пяти лет. Для взрослых корь опасна тяжелыми осложнениями. Они наступают у каждого 15-го заболевшего. Взрослые обычно болеют намного тяжелее детей.

— То есть появление кори — это еще и некий маркер общего снижения иммунитета в популяции?

— Да! Любое ослабление контроля приводит к тому, что корь моментально изворачивается и возвращается. Появление кори — это первый звоночек, наиболее чувствительный показатель того, что снизился коллективный иммунитет.

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

— И сейчас мы получили сигнал, что нужно усилить контроль?

— Можно и так сказать. Вот сейчас, например, проводится «подчищающая иммунизация». Нужно сверить данные о проведенных профилактических прививках и допривить людей. У кого-то, например, первая фаза прививки против кори сделана, а вторая нет. Это позволит восстановить баланс и сделает корь крайне редким гостем в нашей стране, как, собственно, это и было до пандемии.

— Это трудная задача?

— Конечно, каждый случай кори вызывает настороженность, но ситуации «ах-ах, пожар» у нас нет. Нужно планово поработать. Опыт, технологии, вакцины — всё есть.

— По другим инфекциям профилактическая работа ведется превентивно?

— Ежесекундно, постоянно. Роспотребнадзор сейчас усилил работу по всем остальным инфекциям. Руку с пульса никто не спускает. Все же понимают риски. Идет непрерывный мониторинг ситуации.

«Раньше институт не мог заниматься особо опасными инфекциями, а сейчас такая возможность появилась»

— С недавнего времени ваш институт изменил свой статус и название. Был филиал государственного научного центра «Вектор», а стал самостоятельный НИИ Роспотребнадзора — федеральный научно-исследовательский институт вирусных инфекций «Виром». Как давно это произошло?

— Новое название мы используем с 15 марта 2023 года, но приказ о реорганизации вышел еще 11 ноября 2022-го. А название, конечно же, придумала Анна Юрьевна (Попова, глава Роспотребнадзора. — «Известия»).

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

— Расскажите, пожалуйста, как идет строительство новых корпусов федерального НИИ вирусных инфекций «Виром» в Екатеринбурге?

— У нас всё по плану. Завершаем строительство научного лабораторного корпуса, в котором будем вести работу с животными. Его возводят на месте бывшего вивария. В новых помещениях мы сможем серьезно работать даже с высшими приматами, не просто с мартышками, и исследовать любые вирусы.

— Как это расширит возможности института?

— Кардинально. Нам будет доступна работа с любым биологическим материалом, с любым объектом, какой бы он ни был. Раньше институт не мог заниматься особо опасными или какими-то редкими инфекциями, а сейчас такая возможность появилась.

— Когда начнете проводить научные эксперименты на строящейся площадке?

— Корпус мы уже почти построили, оснастим инженерными системами, научным оборудованием и начнем запускать в эксплуатацию. Это тоже непростой вопрос. Построил — свет, воду, газ включил — этого недостаточно. Нужно натренировать людей пользоваться новым сложным инженерным сооружением с особыми режимами вентиляции, очистки стоков, входа/выхода, правил безопасности. Целая церемония! Это как космонавта подготовить. Сотрудник должен уметь и знать всё.

Весь следующий год мы будем обучать людей безопасно работать, быть готовыми к любому варианту научной и практической работы. Думаю, в конце 2024 года приступим к экспериментам.

И в том же 2024-м начнем строить еще одно новое здание — семиэтажный административно-лабораторный корпус, сейчас входим в процедуру госэкспертизы проекта. По плану в 2026-м завершим строительство и в 2027 году мы туда переедем.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

— Какие направления научной работы там предусмотрены?

— Семиэтажный корпус заточен под задачи вирусологии. Помещения предназначены для работы с вирусами от 2 до 4 групп патогенности и будут оснащены по новейшим требованиям безопасности. Сейчас подобные работы ведутся в институтах «Вектор» и «Микроб». Будет и у нас.

— При таком масштабном обновлении лабораторного парка институту не грозит кадровый голод?

— Мы очень много усилий вкладываем в образование, в подготовку сотрудников. Наладили очень хорошие отношения и с Уральским федеральным университетом, с Уральским медицинским университетом — внедряемся в образовательную структуру, берем студентов на практику, отбираем тех, кто соответствует нашим ожиданиям, — тех, у кого хорошие руки, хорошая голова, и стараемся вести их последние несколько курсов — предоставляем им возможность поработать в институте, чтобы по окончании вуза ребята получали не только диплом, но и рабочее место. И вот первые молодые специалисты, прошедшие через эту систему, уже пошли в этом году к нам трудоустраиваться. Кого-то мы вырастили с магистров, кого-то — со старших курсов медицинского института. Стараемся дать возможность молодым попробовать себя в тех областях науки, которые их интересуют, и видим отклик.

— Как в результате инфраструктурного роста и ориентации на молодежь в кадровой политике меняется облик института?

— По лабораторной площади мы вырастем приблизительно в 2,5 раза. У нас достаточные пространства — только внутренняя территория составляет 13 га, а вместе с зоной отчуждения — 20 га.